Đúng 4 giờ chiều mai (10/7/2022), rũ bỏ mọi xui xẻo, 3 con giáp 'nằm trên đống vàng', sự nghiệp tỏa sáng, gia đạo yên vui, tình tiền hoan hỷ nhất năm

Đúng 4 giờ chiều mai (10/7/2022), không những sự nghiệp ngày càng thăng tiến mà mọi thứ trong cuộc sống đều diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Đặc biệt hơn hết, đúng 4 giờ chiều mai (10/7/2022) chính là lúc thần tài tìm đến tuổi Tuất, ban cho họ một cuộc sống giàu có, viễn mãn không ai sánh bằng.

Trời sinh tuổi Tuất là những người trung thực, thẳng thắn và có trách nhiệm với công việc, bản thân. Thuở nhỏ, mặc dù tuổi Tuất không được sống trong gia đình đầy đủ sung túc nhưng đến lớn họ có khả năng tự làm giàu cho bản thân mình.

Vì vậy, nếu cứ giữ vững tinh thần nỗ lực và cố gắng không ngừng thì chắc chắn tuổi Tuất sẽ tạo dựng được sự nghiệp ổn định khiến ai cũng ngưỡng mộ. Tử vi học có nói, trong vòng 3 năm tới, cuộc sống tuổi Tuất sẽ có bước ngoặt bất ngờ.

Tuổi Tuất tự trọng và không bao giờ muốn dựa dẫm vào người khác, dù có gặp phải khó khăn, thử thách, họ cũng sẽ tự đứng lên từ đôi chân của mình. Trong số 12 con giáp, tuổi Tuất được xem là con giáp có số mệnh giàu có.

Tuổi Mão

Nếu chọn ra một trong số những con giáp may mắn đúng 4 giờ chiều mai (10/7/2022) thì không thể không nhắc đến tuổi Mão. Với 5 tháng may mắn trong năm, họ có thừa cơ hội để kiếm tiền làm giàu, tích trữ của cải.

Tuổi Mão hiền lành, nội tâm, hay nghĩ cho người khác nên được nhiều người yêu quý, giúp đỡ. Đúng 4 giờ chiều mai (10/7/2022), tuổi Mão có quý nhân giúp đỡ. Người này rất có thể là một người bạn nữ giới, đưa đường dẫn lối cho họ đến với thành công trong công việc và cuộc sống.

Đặc biệt, tử vi học có nói, tuổi Mão sẽ được thần tài chiếu cố ngay từ tháng 1 âm đầu năm. Đây là lúc mà họ hầu như làm gì cũng thành công, thu về kết quả rực rỡ và những thành công này sẽ tỷ lệ thuận với thu nhập của họ.

Con đường của tuổi Mão gặp quý nhân, thăng hoa vượt trội. Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mão nên nắm bắt cơ hội tốt này để tạo đà phát triển và làm tiền đề cho những thành quả tiếp nối của họ trong năm.

Tuổi Dậu

Đúng 4 giờ chiều mai (10/7/2022), con giáp tuổi Dậu có tài lộc dồi dào, sự nghiệp hưng vượng. Họ đạt những bước tiến lớn trong công việc, được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp tin tưởng.

Dù việc lớn hay việc nhỏ, người tuổi Dậu thường có yêu cầu khắt khe với bản thân và luôn cố gắng hết sức vậy nên thành quả đến với họ cũng vô cùng to lớn.

Người làm trồng trọt, chăn nuôi thì có vụ mùa bội thu, nông sản được mùa, được giá nên túi tiền rủng rỉnh. Người làm kinh doanh buôn bán cũng được tạo cơ hội tiếp cận khách hàng.

Con giáp tuổi Dậu dù khó khăn vẫn phấn đấu, nỗ lực không ngừng nên sẽ sớm hái được trái ngọt.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm