Sau hôm nay (5/9 âm lịch), 3 con giáp thuận đường làm giàu, trăm sự vượng phát, rủng rỉnh tiền tiêu, giàu sang phú quý ngút ngàn

Chính tài giúp đỡ, đây là một ngày có nhiều hoạt động tài chính, tuổi Thìn sẽ đặc biệt bốc đồng trong việc chi tiêu. May mắn thay, phần lớn số tiền bạn chi tiêu đều có thể thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của bạn, khoản tiền nào bỏ ra cũng có ích và bạn sẽ cảm thấy hài lòng và thấy rằng số tiền đó chi tiêu là xứng đáng, không suy nghĩ nhiều.

Cho dù bạn đã trải qua bất hạnh nào, cũng xin đừng quên làm cho mình hạnh phúc. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, vì vậy hãy cho mình thời gian để quên nó đi. Tất cả những gì tuổi Thìn đã đánh mất trong tình yêu sớm muộn cũng sẽ trở lại theo một cách khác.

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý rất biết nắm bắt các cơ hội làm giàu. Từ sau ngày này trở đi học gặp nhiều may mắn khi được cát tinh chiếu mệnh, vận may tăng mạnh trên cả hai phương diện tài chính và công danh. Những nỗ lực không ngừng của họ cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng. Người làm kinh doanh buôn bán thì đơn hàng tới tấp, lợi nhuận tăng gấp bội; người làm công sở khẳng định vị trí của mình, dễ được tăng chức tăng lương.

Ngoài ra, tuổi Tý còn dễ gặp vận “lộc trời ban”, công việc sinh lời sinh lộc, hoặc có thể là khoản tiền bất ngờ, trúng thưởng hoặc quý nhân mang đến cơ hội phát tài. Càng chủ động, càng chăm chỉ thì tiền đến càng đều đặn. Thời gian tới, tuổi Tý chính là biểu tượng của may mắn và sung túc, tiền về như suối, niềm vui như hội.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!