Quý nhân gần kề, thiên tài ghé thăm, 3 con giáp này ngày 16/11/2021 sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc vụt sáng

Tâm linh - Tử vi 16/11/2021 00:25

Tử vi ngày 16/11/2021 cho thấy 3 con giáp này sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc vụt sáng nhờ có quý nhân gần kề, thiên tài ghé thăm.

Tuổi Thìn

Dần Thìn Tương Hội, người tuổi Thìn trong ngày thứ ba này gặp không ít chuyện vui. Công việc, sự nghiệp dần trở nên thuận lợi suôn sẻ nhé. Quý nhân ở ngay gần sẽ giúp bạn có được những cơ hội phát triển bản thân đặc biệt, hãy trân trọng.

Ngoài ra, Thiên Tài ghé thăm soi rọi cho vận trình tài lộc của con giáp này trong ngày thứ ba này. Bạn nhận được tin vui tiền bạc bất ngờ, có thể là được cho tặng tài sản, hay trúng thưởng, trúng số bất ngờ.

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Thiên Tài ghé thăm soi rọi cho vận trình tài lộc của con giáp này trong ngày thứ ba này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi hằng ngày 16/11/2021, vận trình tài lộc của tuổi Hợi có cơ hội vụt sáng. Làm ăn, kinh doanh có lãi, ký được hợp đồng giá trị kinh tế cao, làm tới đâu nhìn thấy lợi nhuận tới đó, nếu làm công ăn lương được khen thưởng, nhận quà tặng.

Tài chính ổn định giúp con giáp này có nền tảng vững chãi để thực hiện kế hoạch ấp ủ đã lâu. Đừng nên chần chừ thêm nữa, bởi tiền mà không được sử dụng đúng mục đích ngay thì rất dễ khiến con người nảy lòng tham và tiêu vào những việc không cần thiết.

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Nhờ ngày tam hợp nên công chuyện làm ăn, kinh doanh của người tuổi Sửu không gặp các rắc rối nghiêm trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Nhờ ngày tam hợp nên công chuyện làm ăn, kinh doanh của người tuổi Sửu không gặp các rắc rối nghiêm trọng. Mọi kế hoạch vẫn tiến triển như mong đợi, bản mệnh cứ an tâm thực hiện theo dự tính thì sẽ thu được thành tích như mong đợi.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng không ngừng nhờ các hạng mục đầu tư sinh lợi, tuổi Sửu nên tận dụng thời cơ này để làm đầy nguồn vốn của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Hung thần rình rập, Tỷ Kiên chiếu mệnh, 3 con giáp này ngày 16/11/2021 hiệu họa deo bám, sự nghiệp gặp nhiều sai sót

Hung thần rình rập, Tỷ Kiên chiếu mệnh, 3 con giáp này ngày 16/11/2021 hiệu họa deo bám, sự nghiệp gặp nhiều sai sót

Tử vi ngày 16/11/2021 cho thấy 3 con giáp này hiệu họa deo bám, sự nghiệp gặp nhiều sai sót do Hung thần rình rập, Tỷ Kiên chiếu mệnh.

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