Hung thần rình rập, Tỷ Kiên chiếu mệnh, 3 con giáp này ngày 16/11/2021 hiệu họa deo bám, sự nghiệp gặp nhiều sai sót

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Ba ngày 16/11/2021 hôm nay, tuổi Dần cần phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, vui đừng vui quá mà nói lời thiếu suy nghĩ. Hung thần đang rình rập, báo hiệu họa thị phi đeo bám. Họa từ miệng mà ra chính là lời nhắc nhở cho bản mệnh trong ngày này.

Có thể những điều con giáp này nói hoàn toàn không có ý xấu nhưng vào tai kẻ tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi thì mọi chuyện lại khác. Bản mệnh có thể sẽ phải hối hận vì nghĩ mọi người đều vô tư và thoải mái như mình nên không đề phòng bất cứ ai, tới khi tai họa ập tới mới tỉnh ra thì đã muộn.

Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra khó khăn. Vận trình công danh sự nghiệp sẽ phải gặp nhiều chuyện xui rủi bất ngờ. Tuổi Tuất dễ bị những người thân tín nhất phản bộ, đâm xấu sau lưng khiến mọi việc càng thêm rối rắm. Điềm báo có hao tài nên con giáp này cần phải hết sức thận trọng trước các lời mời đầu tư, hợp tác.

Tỷ Kiên chiếu mệnh, bản mệnh khó tránh khỏi những chuyện thị phi, tranh quyền đoạt lợi chốn công sở trong ngày này. Lúc này hãy cố gắng tỉnh táo và hành động thật sáng suốt mới mong có thể thoát khỏi những rắc rối đang giăng sẵn chờ bạn như vậy.

Tỷ Kiên chiếu mệnh, bản mệnh khó tránh khỏi những chuyện thị phi, tranh quyền đoạt lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Kiếp Tài giáng mệnh, con giáp này cần hết sức thận trọng trong các quyết định liên quan đến tiền bạc trong ngày này. Bởi chỉ một sơ suất nhỏ thôi, mọi thứ sẽ tan thành mây khói, tiền trong túi cứ thế thất thoát không biết bao nhiêu.

Tứ Hành xung cảnh báo người tuổi Thân nên tập trung vào công việc của mình kẻo những rắc rối sai sót có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Nếu gặp phải vướng mắc nào, bạn cũng đừng ngần ngại nhờ đến sự trợ giúp của những người có kinh nghiệm đi trước, họ sẽ chỉ đường dẫn lối cho bạn vượt qua một cách dễ dàng hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.