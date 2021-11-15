Tình duyên 12 con giáp ngày 16/11/2021: Sửu xuống cấp, Tỵ thuận lợi, Thân vô cùng tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 15/11/2021 23:42

Tử vi về tình duyên 12 con giáp ngày 16/11/2021 cho thấy Sửu xuống cấp, Tỵ thuận lợi, Thân vô cùng tốt đẹp.

Tuổi Tý

Tiếc rằng chuyện tình duyên của tuổi Tý lại chẳng mấy tốt đẹp trong ngày 16/11/2021. Những bất đồng xuất phát từ những chuyện vụn vặt trong cuộc sống cứ âm ỉ tồn tại và từng ngày bào mòn mối quan hệ của hai người.

Tuổi Sửu

Hôm nay, mối quan hệ giữa con giáp này với nửa kia cũng xuống cấp vì bản mệnh quá mải mê với công việc, không đoái hoài gì tới đối phương. Dường như tuổi Sửu đang cần học cách cân bằng giữa thời gian cho công việc và cho mối quan hệ tình cảm của mình.

 

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Cục diện Mộc khắc Thổ cho thấy tuổi Dần gặp phải khó khăn trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cục diện Mộc khắc Thổ cho thấy tuổi Dần gặp phải khó khăn trong chuyện tình cảm. Hai người thiếu sự chia sẻ với nhau những chuyện gặp phải, những vấn đề đang tồn tại nên khó lòng thông cảm được với những lúc không sắp xếp được tình cảm và cuộc sống.

Tuổi Mão

Trong ngày ngũ hành tương xung, vận trình tình cảm cũng không được tốt, tuy không nhàm chán đến mức phải nói lời chia tay nhưng cũng không thể phát triển sâu đậm thêm. Mọi chuyện cứ dậm chân tại chỗ như vậy cũng không phải là kết quả bản mệnh mong muốn.

Tuổi Thìn

Chuyện tình cảm trong ngày không có khởi sắc, đào hoa ảm đạm càng khiến con giáp này mất niềm tin vào tình yêu. Với người độc thân thì có lẽ cần dành thời gian quan tâm hơn tới chính bản thân, chăm lo đời sống tinh thần để tạo sức hấp dẫn cho chính mình.

Tuổi Tỵ

Chuyện tình cảm của con giáp này gặp khá nhiều thuận lợi trong ngày Mộc sinh Hỏa này. Người độc thân vui vẻ tham gia các hoạt động giao lưu kết bạn, nhờ đó mà có cơ hội tìm thấy được một nửa của mình. Nhân duyên bất ngờ khiến ai nấy cũng phải ngạc nhiên.

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Nhân duyên của các cặp đôi đã đến giai đoạn chín muồi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhân duyên của các cặp đôi đã đến giai đoạn chín muồi, thời điểm này hãy cùng nhau thảo luận về tương lai của cả hai. Người độc thân chỉ cần mở lòng mình ra thì sớm muộn cũng sẽ tìm được cho mình một nửa phù hợp

Tuổi Mùi

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và người ấy khó giữ được sự hài hòa vốn có. Sự căng thẳng bao trùm tất cả khiến đôi bên đều cảm thấy ngột ngạt, sự đổ vỡ ly tán chính là điều tất yếu có thể xảy đến.

Tuổi Thân

Vận trình tình cảm tuổi Thân hôm nay vô cùng tốt đẹp. Ngũ hành tương sinh gắn kết mối lương duyên cho các cặp đôi đang trong quá trình tìm hiểu nhau. Người độc thân có sức cuốn hút đặc biệt với những người khác giới.

Tuổi Dậu

Ngũ hành Thổ sinh xuất cho Kim gây nhiều mâu thuẫn, trục trặc cho chuyện tình cảm của người tuổi Dậu. Tình cảm vợ chồng ngày càng lạnh nhạt và có điềm báo đổ vỡ do nhiều yếu tố cùng tác động.

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Ngũ hành Thổ sinh xuất cho Kim gây nhiều mâu thuẫn, trục trặc cho chuyện tình cảm của người tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình tình cảm gặp nhiều điều phiền muộn. Người độc thân khó lòng tìm được ý trung nhân vì có quá nhiều tiêu chuẩn trong việc chọn bạn đời. Cái tôi cá nhân ngất ngưỡng khiến cuộc sống vợ chồng bắt đầu phát sinh những mâu thuẫn, giận hờn.

Tuổi Hợi

Những lời nhận xét, đánh giá bên ngoài dễ khiến tình cảm gia đình rạn nứt. Người trong cuộc bắt đầu có những nghi hoặc, thiếu tin tưởng vào người bạn đời của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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