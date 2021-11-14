Sức khỏe 12 con giáp tuần mới từ 15/11 đến 21/11/2021: Tỵ căng thẳng, Thân có dấu hiệu suy nhược, Tuất chú ý đến răng miệng

Tâm linh - Tử vi 14/11/2021 23:50

Tử vi về sức của 12 con giáp tuần mới từ 15/11 đến 21/11/2021 cho thấy Tỵ căng thẳng, Thân có dấu hiệu suy nhược, Tuất chú ý đến răng miệng.

Tuổi Tý

Đồ ăn vặt là thứ cần tránh và nếu đây là món bạn đam mê thì bạn hãy cố gắng thay vào đó thực phẩm tốt cho sức khỏe, bổ sung vitamin để tăng cường năng lượng và kích thích khả năng miễn dịch tự nhiên.

Tuổi Sửu

Cả về thể chất và tâm lý bạn đều thấy mình trong tư thế thoải mái. Bạn nhận thức được năng lượng tích cực và sự thôi thúc tập thể dục tràn trề trong cơ thể bạn.

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Cả về thể chất và tâm lý bạn đều thấy mình trong tư thế thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cho dù có chế độ ăn uống đơn giản hoặc hoạt động nhóm, hãy cố gắng động viên và khuyến khích nhau để vui vẻ đạt được mục tiêu của bạn. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tập thể dục, hãy thử nhờ người khác thúc đẩy bạn.

Tuổi Mão

Đối mặt với những khó khăn hàng ngày và những căng thẳng bình thường của cuộc sống, bạn luôn cần cho cơ thể thời gian cần thiết để hồi phục. Để tiếp thêm sinh lực, tại sao bạn không đặt cho mình một buổi massage hoặc phòng tắm hơi.

Tuổi Thìn

Sức khỏe tuần này của Thìn không được tốt. Bạn không tìm được hứng thú trong chuyện ăn uống, ăn kém ngon, ngủ cũng không sâu giấc, dễ mắc bệnh về đường tiêu hóa. Nhân khi có thời gian ở nhà, hãy học nấu thêm các món ăn ngon mới lạ để cải thiện vị giác cho bản thân thay vì cứ ăn mãi một hai món.

Tuổi Tỵ

Công việc quá bận rộn sẽ khiến bạn căng thẳng và tổn thương đến gan. Vậy nên hãy giữ một tinh thần vui vẻ lạc quan hết sức. Ăn uống bổ sung thêm các thực phẩm giúp gan thải độc, kích hoạt khí huyết lưu thông bạn nhé.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sức khỏe của bạn khá tốt, tuổi Ngọ cần tập trung tinh thần để giải quyết các vấn đề công việc. Muốn tập trung tốt thì việc đầu tiên là cần có một giấc ngủ ngon lành. Những người có vấn đề về giấc ngủ kéo dài có nhiều khả năng bị suy giảm trạng thái tinh thần. Hãy nghỉ ngơi khi bạn thấy cần nhé!

Tuổi Mùi

Về sức khỏe, bạn chớ nên ngại lao động chân tay mà nên tích cực vận động, thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể, giúp toàn bộ phần nước dư thừa được thoát ra bên ngoài.

Tuổi Thân

Về sức khỏe, bạn cần chú ý những triệu chứng như cơ thể suy nhược, ăn uống thiếu dinh dưỡng. Làm việc lao lực quá độ. Ăn uống khổ sở, đồ quá nhiều dầu mỡ, vị nóng đậm khiến tim gan bốc hỏa, khí huyết không được chuyển hóa làm tinh thần suy nhược.

Tuổi Dậu

Về sức khỏe, tuần này tuổi Dậu hãy chăm sóc nhiều hơn cho Đại Tràng của bạn để có sức khỏe cân bằng. Nên ăn giảm chất béo, tăng cường chất xơ, ăn làm nhiều bữa trong ngày.

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Sức khỏe tuổi Tuất dự báo có thể có những biểu hiện chứng bệnh đau răng, kén ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sức khỏe tuổi Tuất dự báo có thể có những biểu hiện chứng bệnh đau răng, kén ăn. Chú ý răng đau do nhiệt, khi ăn các thức ăn cay nóng thì triệu chứng đau tăng, thích thứ mát, chân răng sưng trướng, khát nước.

Tuổi Hợi

Có thể tuổi Hợi sẽ có cảm giác thèm ăn giảm sút, cơ thể suy nhược, mạch đập yếu, sắc mặt nhợt nhạt. Dưỡng sinh theo đông y là cách tốt nhất để cân bằng sức khỏe.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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