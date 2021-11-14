Tình duyên 12 con giáp tuần mới từ 15/11 đến 21/11/2021: Tý đào hoa, Thìn bế tắc, Dậu cần trưởng thành hơn

Tuần này, Tý được Bách Việt chủ đào hoa chiếu mệnh nên hứa hẹn tình duyên có nhiều tin vui. Chẳng những đôi lứa mà các bạn độc thân cũng có hoa đào nở rộ, tình cảm ngày càng êm đẹp và có nhiều cơ hội tình duyên mới mở ra. Hãy nhanh tay nắm bắt kịp thời nhé.

Tong tuần này, chuyện tình cảm vẫn tồn tại nhiều khúc chiết khiến Sửu chẳng biết phải làm sao để nắm giữ hạnh phúc trong tay. Dường như càng cố hàn gắn mối quan hệ thì khoảng cách giữa bạn và nửa kia càng xa nhau, bạn không biết mình đã sai ở đâu nữa. Tâm trạng vì thế mà ngày càng buồn bực và thất vọng.

Tong tuần này, chuyện tình cảm vẫn tồn tại nhiều khúc chiết khiến Sửu chẳng biết phải làm sao để nắm giữ hạnh phúc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đường tình duyên của tuổi Dần cũng không được thuận lợi cho lắm. Có thể một phần là do con giáp này quá mải mê với công việc nên khó lòng tập trung suy nghĩ, tính toán cho những chuyện tương lai, khiến cho đối phương cảm thấy lo lắng không thôi. Hãy trao đổi với người ấy nhiều hơn về chuyện sau này của cả hai nhé.

Tuổi Mão

Đường tình duyên khởi sắc, nhân duyên nở rộ, người yêu nhau rồi cũng sẽ về bên nhau, mặc cho bao khó khăn gian khó cũng không thể khiến hai bạn lùi bước. Người độc thân có thể gặp được đối tượng ưng ý nhưng phải tích cực và chủ động hơn nữa.

Tuổi Thìn

Vận trình tình cảm có dấu hiệu bế tắc, thậm chí có thể chia ly. Nhưng bản mệnh nên hiểu rằng cái gì cần đến sẽ phải đến. Một cánh cửa khép lại là cơ hội để con giáp này bước vào một cánh cửa khác. Điều quan trọng là mình đã rõ ràng mọi chuyện.

Tuổi Tỵ

Vận trình tình cảm của tuổi Tỵ tuần này có cơ hội được cải thiện rõ rệt. Vì thế, bản mệnh nên tận dụng thật tốt thời cơ này để hiện thực hóa các mong muốn con giáp này còn ấp ủ. Người độc thân đừng ngại bật đèn xanh cho đối tượng mà mình thầm thương trộm nhớ.

Tuần mới là lúc tuổi Ngọ thể hiện được sự tự tin của mình trên phương diện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuần mới là lúc tuổi Ngọ thể hiện được sự tự tin của mình trên phương diện tình cảm. Bản mệnh thấu hiểu những suy nghĩ và cảm xúc của người khác. Qua đó, có thể nắm bắt được mong muốn và nhu cầu của đối phương để đưa ra một chiến lược có thể đánh trúng tâm lý của đối phương.

Tuổi Mùi

Vận trình tình cảm của tuổi Mùi tuần này cũng tràn đầy hạnh phúc khi mà con giáp này được trân trọng, thương yêu. Những cặp đôi có thể nhân cơ hội này để hàn gắn tình cảm, dành sự chăm sóc đủ đầy hơn đến người mình yêu thương.

Tuổi Thân

Người có đôi nên dành cho nhau nhiều sự quan tâm, chăm sóc hơn nữa. Nhân cơ hội này, bạn cũng có thể thẳng thắn đối thoại với nửa kia về những khúc mắc trước đó để cùng tìm cách tháo gỡ. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi trái tim cả hai vẫn luôn hướng về nhau.

Tuổi Dậu

Trên phương diện tình cảm, sự thực đã rất rõ ràng, nhưng nó có thể tệ đến mức con giáp này không chịu chấp nhận. Vấn đề lớn nhất của bản mệnh là cần trưởng thành nhanh hơn về mặt cảm xúc nhưng con giáp này vẫn trốn tránh nên dễ bị tổn thương trong tình cảm. Nỗi cô độc là điều e sợ, nhưng đôi khi tuổi Dậu cần làm làm bạn với nó.

Trong tuần này, tình duyên của tuổi Tuất không có nhiều biến động - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong tuần này, tình duyên của tuổi Tuất không có nhiều biến động. Người độc thân vẫn có nhiều cơ hội để gặp gỡ người khác phái, tuy nhiên, tình yêu đến hay không tùy thuộc vào quyết định trong tay chính bản thân bạn.

Tuổi Hợi

Trong tuần này, phương diện tình cảm của Hợi vẫn giậm chân tại chỗ. Những người độc thân nếu muốn nhanh chóng có được tình yêu thì lời khuyên dành cho bạn là thay vì chỉ ngồi chờ đợi thì hãy chủ động hơn nữa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.