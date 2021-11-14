Tử vi tuần mới từ 15/11 đến 21/11/2021 của 12 con giáp: Tý gặp thử thách, Dần có bước tiến mới trong sự nghiệp

Người tuổi Tý đang đứng trước những thử thách thật sự trong tuần này. Bản mệnh được trao nhiều trọng trách trong tập thể, rất nhiều vấn đề đi kèm theo mà bạn không thể chủ quan. Áp lực lúc này không hề nhỏ, mọi thứ đều cần được tính toán thật kỹ để hạn chế sơ suất.

Tiền bạc trong tuần cũng có khởi sắc nhưng chưa nhiều đột phá. Con giáp này vẫn có các khoản thu đều đặn, từ công việc cố định hoặc từ kinh doanh, buôn bán. Tình trạng hiện tại cũng không tồi nên bạn chớ nóng vội, cứ bước chậm mà chắc còn hơn mạo hiểm rồi thua lỗ đáng tiếc.

Người tuổi Sửu có một tuần nhiều sóng gió do chịu tác động của hung tinh Thiên Cẩu chiếu mệnh. Điềm báo thị phi khá rõ trong tuần này, song bạn cũng không nên quá bận lòng. Càng những kẻ thích nói ngon nói ngọt bên cạnh bạn thì càng dễ ôm tâm tư khác và muốn đạt được thứ gì đó từ bạn. Chỉ cần bạn luôn tự nhắc nhở bản thân vấn đề này và tập trung làm việc của mình thì rắc rối sẽ tự tránh xa.

Tiền bạc trong tuần cũng lên xuống khá thất thường. Có đôi khi tiền vừa về túi chưa được bao lâu, bản mệnh đã phải bỏ ra một khoản không nhỏ để chi trả cho các nhu cầu sinh hoạt hoặc đầu tư vào việc kinh doanh, làm ăn. Bạn sẽ cần lên kế hoạch quản lý tài chính chi tiết hơn để đảm bảo cuộc sống cho bản thân và gia đình.

Tuổi Dần

Bước sang tuần mới, người tuổi Dần có thể đạt được những bước tiến mới trong sự nghiệp nhờ có sao Thiên Đức bảo trợ. Con giáp này cũng cảm thấy rất tự hào khi bản thân đi được đến thành công này. Rốt cuộc thì bạn đã có thể mỉm cười khi nhìn về những chặng đường nỗ lực đã qua của bản thân mà không phải hối tiếc về bất cứ điều gì.

Tuy nhiên phương diện tài lộc khá thăng trầm bất ổn, mặc dù bản con giáp này kiềm về không ít tiền bạc nhưng hao hụt đi không kém. Đây chính là điềm báo cho thấy dù có vận may phát tài nhưng lại không giữ được tiền trong tay, vì vậy người tuổi này cần có kế hoạch quản lý tài chính hợp lí và thông minh hơn trước.

Tuổi Mão

Theo tử vi tuần mới, từ ngày 15/11 đến 21/11/2021, cát thần xuất hiện vào đầu tuần mang tới cho tuổi Mão niềm vui, những ngày sau đó có khá nhiều sóng gió mà con giáp này khó có thể lường trước được. Hãy giữ những niềm vui để làm động lực trải qua những thăng trầm.

Tuần này, sự nhạy cảm chính là món quà mà tuổi Mão được ban tặng. Nhưng cũng vì vậy mà đôi lúc con giáp này sẽ bị choáng ngợp bởi trí tưởng tượng quá mức của mình. Thế nhưng, chỉ cần tập trung và gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ bên ngoài, bản mệnh sẽ có được câu trả lời mà mình tìm kiếm.

Tuần này, sự nhạy cảm chính là món quà mà tuổi Mão được ban tặng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi cho thấy, đang có những tín hiệu tích cực đối với tuổi Thìn. Dường như con giáp này vô định trong nhiều tuần qua. Giờ đây, nguồn năng lượng tươi mới sẽ thúc đẩy bản mệnh sáng tạo, dấn bước và đưa ra những quyết định khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.

Trong tuần mới này, cát thần còn xuất hiện hỗ trợ bản mệnh trừ hung, không lo vận hạn liên quan tới tiền bạc, thậm chí nhiều người được thoát khỏi nợ nần, tìm được cách gia tăng thu nhập trong tương lai bằng những cách thức vô cùng thiết thực.

Tuổi Tỵ

Những ngày đầu tuần, tuổi Tỵ thuận lợi và thậm chí là có được nguồn thu kha khá thế nhưng cũng đừng nên chủ quan, nhất là khi hung tinh xuất hiện giữa tuần có thể mang lại rắc rối, có thể liên quan tới tình cảm lẫn tiền bạc.

Tuần này, tuổi Tỵ nhận ra là giai đoạn gian khó đã ở lại phía sau, giờ là lúc con giáp này cho phép tâm trí mình được nghỉ ngơi. Đôi khi biết bỏ qua những tiểu tiết lại là cách để con giáp này đạt được thành công trọn vẹn hơn.

Tuổi Ngọ

Chịu tác động từ Tiểu Hao, vận trình tài lộc trong tuần của tuổi Ngọ dễ hao hụt một khoản mà bạn không ngờ tới. Tiền vừa vào tay đã có chuyện xảy ra, con giáp này phải bỏ ra một khoản mới có thể giải quyết được rắc rối, khắc phục vấn đề.

Công việc có phần suôn sẻ hơn ở thời điểm đầu tuần, khi bạn có sự tập trung cao độ nên hiệu suất cũng khá cao. Tuy nhiên, càng về cuối tuần, tinh thần càng rã rời, lại nhiều tác động khách quan khiến bản mệnh sinh chểnh mảng, công việc vì thế mà cũng không còn đạt được tiến độ như trước đó.

Chịu tác động từ Tiểu Hao, vận trình tài lộc trong tuần của tuổi Ngọ dễ hao hụt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi có thể gặp không ít rắc rối do Ngũ Quỷ tác động. Điềm báo có thị phi ập tới, kẻ tiểu nhân đơm đặt, đồn thổi những chuyện sai lệch nhằm phá hoại thanh danh của người tuổi này. Con giáp này được nhắc nhở cần giữ vững tinh thần để đối phó với những thủ đoạn xấu xa kia.

Kiếp Tài đi kèm Thực Thần cho thấy, không phải con giáp này không nắm bắt được vận may bất ngờ mà là nguy cơ phá tài hao lộc có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần sơ hở một chút là có thể khiến tiền bạc vất vả kiếm được bỗng chốc tan biến.

Tuổi Thân

Chính Tài xuất hiện ngay từ đầu tuần cho thấy con giáp này sẽ có cơ hội thu tiền bạc về tay, nhất là người làm ăn có cơ hội phát tài trông thấy. Tuổi Thân cần dồn hết công sức vào việc kinh doanh mới không để tuột mất thời cơ, song giữa tuần cần chú ý vì có thể vướng họa mất tiền.

Về phần công việc, tuổi này có thể mắc vài lỗi nhỏ vào đầu tuần do chưa lấy lại được sự tập trung cần thiết sau những ngày nghỉ ngơi, đây có thể là nguyên nhân gây ra không ít rắc rối sau này Rất may là bạn cũng nhanh chóng khắc phục được sai sót của mình, chăm chỉ và cố gắng hơn để gặt hái thành quả vào cuối tuần.

Tuổi Dậu

Niềm vui nối tiếp niềm vui đến với tuổi Dậu. Con giáp này có thể tận hưởng thành quả từ những nỗ lực trong thời gian qua. Mọi điều bản mệnh chạm tay vào dường như đều hóa thành vàng khi có những đánh giá rất chuẩn xác trong các cơ hội đầu tư.

Hung tinh gây hại một chút trong tuần này nhưng mọi thứ sẽ trở nên êm đềm và tốt đẹp từ giữa cho tới cuối tuần nhờ thái độ chủ động và lạc quan của con giáp này. Thậm chí, bản mệnh còn đủ xuất sắc đủ biến nguy thành cơ trong tích tắc.

Công việc của tuổi Tuất hanh thông ngay đầu tuần, rất thuận lợi cho những ai có năng khiếu nghệ thuật phát huy sức sáng tạo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất hanh thông ngay đầu tuần, rất thuận lợi cho những ai có năng khiếu nghệ thuật phát huy sức sáng tạo. Nhưng những ngày sau mọi việc lên bổng xuống trầm khó kiểm soát, con giáp này cần bình tĩnh hơn.

Có rất nhiều suy nghĩ mới lạ, độc đáo nên tuổi Tuất có thể đưa ra được những hướng đi mà người khác không nghĩ đến. Trước mọi tình huống, con giáp này luôn đứng vững, bình tĩnh và cởi mở, nhìn nhận vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau để tìm thấy phương pháp tốt nhất. Tuần mới cũng cho thấy tuổi Tuất rất khéo léo trong việc giải quyết các vấn đề. Cát tinh tương trợ giúp cho mối quan hệ trong công việc cũng tốt đẹp hơn.

Tuổi Hợi

Công việc của tuổi Hợi thuận lợi nhờ cát tinh hỗ trợ vào đầu tuần, do đó nên tận dụng tốt lợi thế này. Càng về cuối tuần càng xuất hiện nhiều trở ngại, khi đó cơ hội để thành công rất nhỏ nếu không muốn nói là rất khó khăn.

Một số rắc rối xảy ra cũng là một hồi chuông tỉnh dành cho con giáp này. Bản mệnh có thể khám phá được một cái tôi khác, bản lĩnh ít bị cảm xúc chi phối hơn. Sự chuyển biến này rất có ý nghĩa trong giai đoạn tuổi Hợi phải đương đầu với nhiều thử thách trong cả sự nghiệp của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.