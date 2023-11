Sửu hôm nay rơi vào cục diện Hỏa Thổ tương sinh nhược khí - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong ngày Mộc khí quá vượng này, bản mệnh cần đặc biệt chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân. Bạn có thể mắc các bệnh về thận, não bộ, bàng quang, đau lưng, mệt mỏi hay các bệnh phụ khoa ở nữ giới. Tốt nhất là hãy thời gian đã nghỉ ngơi và thư giãn hoàn toàn đi nhé.

Tuổi Mão

Tiếc rằng tình hình sức khỏe của bản mệnh lại có phần suy giảm hơn trong ngày này. Hãy chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng mải mê công việc mà bỏ bê bản thân mình đó. Ngủ sớm một chút sẽ giúp cho ngày hôm sau của bạn trở nên minh mẫn và khỏe khoắn hơn rất nhiều.

Tuổi Thìn

Hôm nay đề phòng bàng quang đau, có cảm giác bị ép. Đề phòng bệnh về thận, khô miệng... Hãy tập thể dục đều đặn và ăn một chế độ giàu dinh dưỡng với nhiều trái cây và rau xanh sẽ vừa giúp kiểm soát cân nặng, vừa có thể giúp tránh được các vấn đề liên quan đến chứng tiểu tiện không tự chủ.

Tuổi Tỵ

Đại tràng là tạng cần được bạn dưỡng sinh trong ngày hôm nay để có sức khỏe cân bằng. Nên ăn giảm chất béo, tăng cường chất xơ, ăn làm nhiều bữa trong ngày. Ngoài ra, để đại tràng khỏe mạnh đòi hỏi bạn phải có tinh thần lạc quan nên cần tránh những lo âu, phiền muộn không đáng có.

Đại tràng là tạng cần được bạn dưỡng sinh trong ngày hôm nay để có sức khỏe cân bằng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay Hỏa vượng sinh Thổ chèn ép Thủy, Kim "không nhà" gây khô miệng. Nguyên nhân do thận âm hư suy, do tâm hỏa can thịnh, do phế nhiệt, do tác dụng phụ của thuốc, tân dịch bị hao tổn..

Tuổi Mùi

Nếu tuổi Mùi đang lo lắng về tình hình huyết áp cao của mình thì hãy tích cực bổ sung hạt điều và hạnh nhân vào khẩu phần ăn hàng ngày. Cũng giống như chuối, hạt điều và hạnh nhân là cách tuyệt vời để chống lại huyết áp cao nhờ lượng kali dồi dào.

Tuổi Thân

Tử vi hàng ngày cho biết, vì Hỏa Kim tương khắc nên thận bị ảnh hường, có thể khiến cho bản mệnh đi tiểu nhiều. Theo y học cổ truyền, chức năng tiểu tiện trong cơ thể chủ yếu do hai cơ quan là thận và bàng quang đảm nhiệm.

Tuổi Dậu

Ăn quá nhiều, quá no trong mỗi bữa sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày. Từ đó cản trở quá trình tiêu hóa rồi gây viêm loét dạ dày. Ngoài ra, ăn quá nhiều còn tăng nguy cơ béo phì và trực tiếp ảnh hưởng đến thận.

Tử vi tuổi Hợi dự báo sức khỏe hôm nay bạn có Thủy khắc Hỏa có thể xuất hiện chứng bệnh liên quan tim, gan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Răng cũng giống như bất kỳ bộ phận nào khác của cơ thể mà cần chúng ta chú ý và chăm sóc thích hợp. Có những cách ngăn ngừa sâu răng tự nhiên, đơn giản mà không phải ai cũng biết. Ví dụ như nhai kẹo cao su không đường.

Tuổi Hợi

Tử vi tuổi Hợi dự báo sức khỏe hôm nay bạn có Thủy khắc Hỏa có thể xuất hiện chứng bệnh liên quan tim, gan. Bản mệnh nên thường xuyên kiểm tra sức khoẻ theo định kỳ để kịp thời phát hiện những vấn đề bất thường của cơ thể.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.