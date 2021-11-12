Kiếp Tài lăm le, Tương Xung xuất hiện, 3 con giáp này ngày 13/11/2021 đụng độ tiểu nhân, dễ hao hụt tiền của

Tử vi ngày 13/11/2021 cho thấy, 3 con giáp này đụng độ tiểu nhân, dễ hao hụt tiền của vì có Kiếp Tài lăm le, Tương Xung xuất hiện.

Tuổi Dần

Kiếp Tài xuất hiện trong tử vi ngày 13/11/2021 của người tuổi Dần dự báo nguy cơ hao hụt tiền bạc của con giáp này. Do không kiềm chế được nhu cầu của bản thân nên bạn đã “lỡ” mua những thứ không thực sự cần thiết, tiêu xài hoang phí, tiền bạc cứ thế mà tiêu tan, khó lòng lấy lại được.

Nếu bản mệnh không nhanh chóng thay đổi và quản lý tài chính của mình chặt chẽ hơn thì chắc chắn sẽ rơi vào hoàn cảnh nợ nần. Những hạng mục đầu tư, giao dịch tiền bạc trong hôm nay đều cần được kiểm tra và tính toàn thận trọng để tránh rủi ro.

Kiếp Tài xuất hiện trong tử vi ngày 13/11/2021 của người tuổi Dần dự báo nguy cơ hao hụt tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sửu Ngọ Tương Hại cảnh báo người tuổi Ngọ về nguy cơ đụng độ tiểu nhân trong hôm nay. Bạn ăn nói quá mức thẳng thừng, dễ làm mích lòng người khác mà không hay nhận ra. Những va chạm tưởng chừng nhỏ nhưng có thể trở thành những rắc rối to lớn bạn không lường được hết hậu quả.

Ngày này, xung đột có thể xảy ra ngay với đồng nghiệp nếu tuổi này không kiểm soát tốt cảm xúc. Hãy kiểm tra và đánh giá kỹ thông tin mình nhận được có chính xác hay thông tin. Nếu đủ bình tĩnh và thời gian suy ngẫm, bản mệnh sẽ nhận ra tình hình không quá tệ như mình suy đoán.

Cục diện Tương Xung xuất hiện trong tử vi ngày thứ 7 này của người tuổi Mùi đương đầu với không ít khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Cục diện Tương Xung xuất hiện trong tử vi ngày thứ 7 này của người tuổi Mùi đương đầu với không ít khó khăn. Công việc bị tiểu nhân cản trở nên không đạt được hiệu quả như mong muốn. Đối phương vốn dĩ không ưa bạn, lại đang nấp trong bóng tối nên có thể tạo ra những hiểm họa rất khó lường trước được.

Ngày này Mùi cũng nên thận trọng trước những quyết định liên quan đến chuyện tiền bạc vì có nguy cơ mất mát rất cao. Đôi khi vì mù quáng không nhìn rõ những nguy hiểm phía sau mà bạn hành động liều lĩnh nên khó tránh khỏi thất bại.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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