Hung tinh lấn át, tiểu nhân chơi xấu, trong tuần mới từ ngày 8/11 đến 14/11/2021, 3 con giáp này vận trình không thông, sự nghiệp bế tắc

Tâm linh - Tử vi 07/11/2021 21:46

Trong tuần mới từ ngày 8/11 đến 14/11/2021, 3 con giáp này vận trình không thông, sự nghiệp bế tắc vì hung tinh lấn át, tiểu nhân chơi xấu.

Tuổi Tý

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng từ ngày 8/11 đến 14/11/2021, vận trình của tuổi Tý không được suôn sẻ như ý khi hung vận lấn át cát vận. Đây là thời điểm con giáp này cần giải quyết dứt điểm những việc dang dở trước đó, chúng có thể gây rắc rối lớn trong thời gian sắp tới nếu bản mệnh vẫn tiếp tục bỏ bê.

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Vận trình của tuổi Tý không được suôn sẻ như ý khi hung vận lấn át cát vận - Ảnh minh họa: Internet

Tuần này còn có sự xuất hiện của hung tinh báo điềm tiểu nhân chơi xấu có thể tung tin đồn thất thiệt khiến tuổi Tý chịu thiệt hại danh dự, ảnh hưởng tới uy tín cá nhân, ngáng trở đường tiến thân. Do đó, bản mệnh hãy thận trọng khi kết giao với ai đó cũng như hành sự cẩn thận để tránh lộ sơ hở cho tiểu nhân nắm thóp.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn trong sự nghiệp vào tuần này. Dường như bất cứ ai cũng muốn gây khó khăn cho bạn, khiến bạn khó có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tinh thần căng thẳng cũng khiến bạn muốn từ bỏ, không tiếp tục cố gắng nữa.

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Thái Tuế hung tinh cảnh báo bạn làm việc gì cũng phải cẩn thận, dồn tâm huyết để làm - Ảnh minh họa: Internet

Thái Tuế hung tinh cảnh báo bạn làm việc gì cũng phải cẩn thận, dồn tâm huyết để làm. Trước khi oán trách người khác, bạn cũng nên tự nhìn nhận lại bản thân xem mình có vướng phải lỗi lầm hoặc khuyết điểm nào không. Chỉ khi chịu thay đổi, bạn mới tìm ra hướng khắc phục.

Tuổi Mùi

Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho biết từ ngày 8/11 đến 14/11/2021, tuổi Mùi đón nhận vận trình có nhiều thăng trầm bất ổn, đặc biệt là ở phương diện sự nghiệp. Con giáp này dễ bị kẻ xấu kích bác, hành động mất kiểm soát và đưa ra những quyết định sai lầm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và uy tín của bản thân.

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Mùi đón nhận vận trình có nhiều thăng trầm bất ổn, đặc biệt là ở phương diện sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

May sao đến cuối tuần có cát tinh hiệp lực nâng đỡ nên vận trình của bản mệnh cũng dần có chuyển biến tích cực. Những mâu thuẫn, khó khăn trước đó dần được giải quyết ổn thỏa, con giáp này cũng tạo ấn tượng tốt với lãnh đạo cấp trên bằng sự nỗ lực của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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