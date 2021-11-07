Sức khỏe 12 con giáp từ 8/11 đến 14/11/2021: Tý đề phòng xương khớp, Mùi quan tâm dạ dày, Dậu chú ý chăm sóc da dẻ

Hôm nay bạn nên đề phòng bệnh về đau mỏi xương khớp, cũng có thể do di chuyển đi lại nhiều nên mới gây ra tình trạng này. Bản mệnh cũng có thể bổ sung thêm canxi và vitamin D bằng cách uống thuốc viên để xương cốt dẻo dai hơn.

Tử vi tuổi Sửu ngày hôm nay khuyên bạn nên hạn chế thức khuya. Hạn chế đồ ăn cay nóng, không ăn đồ ăn liền quá nhiều. Bạn cũng nên dành thời gian đi lại, thư giãn gân cốt nếu không sẽ chịu nhiều vấn đề, khiến cơ thể mệt mỏi hơn.

Hôm nay bạn nên đề phòng bệnh về đau mỏi xương khớp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Về sức khỏe, bạn nên chú ý đến bệnh liên quan đến tim mạch, huyết áp tiểu đường. Lời khuyên là không uống bia rượu, hạn chế ăn đồ dầu mỡ và thức ăn nhanh. Hơn thế nữa bạn nên dành thời gian để rèn luyện sức khỏe bản thân, tránh việc nghỉ ngơi không điều độ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tuổi Mão

Bạch Hổ chiếu mệnh cảnh báo bản mệnh cần quan tâm hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân, đừng bắt cơ thể phải làm việc quá sức. Khi tham gia giao thông, bản mệnh cũng cần hết sức chú ý, tránh để xảy ra những sai phạm đáng tiếc.

Tuổi Thìn

Hãy thử thay đổi thực phẩm, giảm lượng chất béo và những thực phẩm giàu cholesterol. Chế độ ăn uống bổ sung thêm các loại ngũ cốc, đậu, rau củ (ưu tiên rau củ xanh lá), rong biển, nước tương… có thể giúp lấy lại được sức mạnh vốn có cho gan và mật của chúng ta.

Tuổi Tỵ

Tử vi tuổi Tỵ ngày hôm nay thấy rằng hôm nay bạn sẽ gặp phải lắm ưu phiền. Những nỗi lo xung quanh sức khỏe, tiền bạc hay người thân, tình cảm khiến cho bạn không thể yên tâm mà ngủ ngon giấc.

Tử vi tuổi Tỵ ngày hôm nay thấy rằng hôm nay bạn sẽ gặp phải lắm ưu phiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngũ hành "hòa thuận", tuổi Ngọ giữ được sức khỏe tốt và tinh thần tươi vui. Có nhiều cách giữ sức khỏe tốt kì lạ mà bạn ít khi nghĩ tới và một trong số đó là... cắt móng tay. Móng tay dài chính là ổ chứa vi khuẩn, vi trùng gây nhiều mầm bệnh.

Tuổi Mùi

Về sức khỏe, bạn chú ý đến bệnh đau dạ dày nhé. Nguyên nhân có thể do dùng nhiều thức uống có cồn hoặc ăn chua cay quá độ. Bạn nên vận động sau ăn 30 phút sẽ trợ giúp hiệu quả cho chức năng tiêu hóa.

Tuổi Thân

Tử vi cũng dự báo những triệu chứng bệnh có thể xuất hiện vì hành Thủy suy yếu trong hôm nay. Ví dụ như đau thắt lưng, ù tai, đau gân cốt. Trọng điểm dưỡng sinh theo Đông Y là ở thận, cần chú trọng bổ dương khí.

Tuổi Dậu

Về sức khỏe, bạn nên chú trọng chăm sóc da dẻ, uống đủ nước chứ đừng để cơ thể thiếu nước. Nếu bạn muốn đổi mới khẩu vị thay vì uống nước lọc thông thường hằng ngày, hãy thêm một ít nước cốt chanh hoặc lát chanh, cam, bưởi vào để gia tăng hương vị tinh khiết của nước.

Tuất được khuyên đừng nên nóng giận hay làm việc quá sức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Về sức khỏe, tuổi Tuất được khuyên đừng nên nóng giận hay làm việc quá sức. Thời tiết và dịch bệnh đang thay đổi khó lường, bạn nên chú ý các bệnh về giao mùa và thực hiện những biện pháp bảo vệ bản thân khi ra ngoài.

Tuổi Hợi

Bạn đừng nên sa đà vào một nhóm thực phẩm có thể dẫn đến sự mất cân bằng dinh dưỡng sinh ra bệnh tật. Hãy nhớ là ăn thực phẩm đúng mùa chẳng hạn như dâu tây, cà chua...

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.