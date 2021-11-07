Tử vi tuần mới từ 8/11 đến 14/11/2021 của 12 con giáp: Tý không suôn sẻ, Thìn vô cùng may mắn, Dậu có sự nghiệp rực rỡ

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 8/11 đến 14/11/2021 cho thấy, vận trình của tuổi Tý không được suôn sẻ như ý khi hung vận lấn át cát vận. Đây là thời điểm con giáp này cần giải quyết dứt điểm những việc dang dở trước đó, chúng có thể gây rắc rối lớn trong thời gian sắp tới nếu bản mệnh vẫn tiếp tục bỏ bê.

Tuần này còn có sự xuất hiện của hung tinh báo điềm tiểu nhân chơi xấu có thể tung tin đồn thất thiệt khiến tuổi Tý chịu thiệt hại danh dự, ảnh hưởng tới uy tín cá nhân, ngáng trở đường tiến thân. Do đó, bản mệnh hãy thận trọng khi kết giao với ai đó cũng như hành sự cẩn thận để tránh lộ sơ hở cho tiểu nhân nắm thóp.

Tuần mới từ ngày 8/11 đến 14/11/2021, hung vận áp chế khá lớn khiến cho vận trình tuần mới của tuổi Sửu gặp khá nhiều biến động. Đầu tuần sẽ là thời điểm khó khăn nhất, đòi hỏi bản mệnh phải nỗ lực gấp bội mới mong xoay chuyển tình thế.

Nhưng mọi chuyện sẽ dần có khởi sắc tốt lành về cuối tuần, bản mệnh sẽ đi qua mọi khó khăn trở ngại. Có thể những trở ngại ban đầu sẽ khiến con giáp này thấy nản lòng. Nhưng khi nản chí thì cũng là lúc thất bại ập đến. Đừng bao giờ ngừng cố gắng, bởi thành công và thất bại đôi khi chỉ cách nhau một bước chân mà thôi.

Tuổi Dần

Dần đón tuần mới với nhiều niềm vui xen lẫn cả nỗi buồn, vận trình thăng trầm bất định. Công việc ở thời điểm đầu tuần rất tốt đẹp khi được cát tinh hộ mệnh, tạo thêm những bước đường thăng tiến mới cho bản mệnh trong tương lai.

Tuy nhiên, có kẻ tiểu nhân rình rập, tạo những nguy cơ khiến cho bản mệnh mất đi những ưu thế mà mình đang có. Con giáp này cần luôn luôn chú ý nhắc nhở bản thân kiềm chế cảm xúc, tránh cư xử thiếu lý trí, nóng nảy bốc đồng tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng hãm hại mình.

Tuổi Mão

Vận trình tuần mới từ ngày 8/11 đến 14/11/2021 của tuổi Mão khá bình ổn, biến động giảm đi rõ rệt so với trước đó, có thể lấy lại sự yên ổn và bình an. Tuần này còn là dịp để con giáp này phô diễn tài năng, khẳng định vị trí của mình trong tập thể.

Lại thêm cát tinh trợ lực, có thể nói con giáp này sẽ dễ dàng vượt qua được những cạm bẫy hiểm trở do hung thần sắp đặt. Hãy vững tin vào năng lực của bản thân, ngắm thẳng tới mục tiêu và tiến bước, chớ để những vật cản giữa đường khiến cho bản thân trở nên chùn bước chân.

Tuần này có thể nói là một tuần vô cùng may mắn đối với người tuổi Thìn trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuần này có thể nói là một tuần vô cùng may mắn đối với người tuổi Thìn trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc. Bản mệnh chinh phục được những đích đến mà mình đã đặt ra từ trước, thậm chí mở lối đi riêng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Những ai làm lãnh đạo cũng khẳng định được vị thế không thể thay thế của mình.

Người làm đầu tư kinh doanh đưa ra được nhiều quyết định chính xác, khiến tiền bạc đổ về nhanh chóng, đặc biệt là trong những ngày cuối tuần. Có thể bạn sẽ khá tất bật đấy, song khoản tiền bạn thu được khiến ai cũng ngưỡng mộ, giúp chính bản thân bạn cũng quên đi mệt mỏi.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ ít nhiều gặp phải khó khăn trong tuần này, chủ yếu trên phương diện sự nghiệp. Có thể những thành công vừa gặt hái được khiến bạn quá kiêu ngạo, chủ quan. Tỷ Kiên và Kiếp Tài cho thấy bạn thường tự cô lập bản thân, thích làm theo ý mình, ít khi chịu nghe theo lời khuyên của người khác.

Tuy nhiên, bản tính quyết đoán lại giúp ích cho bạn khá nhiều trên phương diện tài lộc, để bạn có thể nhanh chóng đưa ra những quyết định mạo hiểm, đem lại cơ hội thu về lợi lộc nhanh chóng. Thời điểm giữa tuần chính là lúc tài lộc của bạn rực sáng.

Tuổi Ngọ

Do có Chính Quan chiếu mệnh, vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ có thể có dấu hiệu phát triển tích cực vào đầu tuần, song đó không phải là lý do khiến bạn trở nên lơ là, thậm chí coi thường lời của người khác. Thương Quan và Thiên Quan xuất hiện sau đó cho thấy bạn dễ rơi vào cảnh mâu thuẫn với lãnh đạo, khiến công việc tiến triển khó khăn.

Phương diện tài lộc tương đối triển vọng. Bạn có thể xác định thời cơ chuẩn xác để đưa ra những quyết định đúng đắn. Đồng tiền bắt đầu đổ về túi bạn trong khoảng thời gian giữa tuần, vì thế đầu tuần chính là lúc bạn cần chuẩn bị sẵn sàng mọi kế hoạch đâu ra đấy.

Phương diện sự nghiệp của người tuổi Mùi có hung có cát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Phương diện sự nghiệp của người tuổi Mùi có hung có cát. Đầu tuần, bản mệnh nhận được nhiều sự thúc đẩy của cát tinh nên bắt tay vào kế hoạch nào cũng trơn tru. Thậm chí, bạn còn được lãnh đạo trao cho cơ hội quý để khẳng định thế mạnh của bản thân, tạo bước đà thăng tiến.

Có điều, vì quá kiêu ngạo với thành tích của mình nên bạn khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt lúc nào không hay. Hung tinh Ngũ Quỷ sẽ đem lại nhiều tác động không mong muốn vào khoảng thời gian sau đó. Bạn nhớ tập trung vào nhiệm vụ kẻo bị kẻ ngáng chân, gây ra những sự cố đáng tiếc.

Tuổi Thân

Thân đón tuần mới với cát khí khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Ngay từ đầu tuần giúp đường tài lộc vô cùng hanh thông rộng mở. Dù vẫn còn vài trắc trở nhưng sau cùng con giáp này vẫn giành được thành công và thu về tài lộc cho mình

Phương diện sự nghiệp cũng có tin mừng nhờ có cát tinh che chở. Cát thần sẽ tăng thêm cho bản mệnh ý chí sắt đá vững vàng, cũng rất quyết đoán và có tinh thần trách nhiệm cao. Điều đó giúp con giáp này khá nhiều trên con đường thăng tiến khi được cấp trên đánh giá đúng năng lực sẵn có.

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của tuổi Dậu trên đà phát triển vô cùng rực rỡ, đặc biệt là với nam mệnh. Quý nhân xuất hiện sẽ che chở cho con giáp này trên chặng đường sắp tới, hễ gặp khó khăn là sẽ có người đứng ra giúp đỡ tháo gỡ kịp thời, thu về thành quả khả quan.

Có thể nói, tuổi Dậu là một trong những con giáp có vận trình sáng sủa nhất tuần này, tuy không tới mức liên tiếp gặp may mắn từ trên trời rơi xuống nhưng cũng không quá vất vả bận rộn. Bản mệnh còn rất hay được người khác chiếu cố nên dễ dàng đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Về cơ bản, đây là một tuần tràn đầy may mắn đối với người tuổi Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Về cơ bản, đây là một tuần tràn đầy may mắn đối với người tuổi Tuất. Trên phương diện sự nghiệp, dù để gặt hái thành công, bạn sẽ phải vượt qua khó khăn, song với tinh thần lạc quan, tích cực, chẳng điều gì có thể cản được bước chân bạn. Hơn thế, bạn coi khó khăn chính là lúc khẳng định mình.

Tài lộc rực sáng vào khoảng thời gian cuối tuần, vì thế, đây sẽ là một tuần không ngơi nghỉ với bản mệnh. Nhờ quan hệ rộng rãi, bạn được giới thiệu cho nhiều mối khách hàng triển vọng. Thái độ phục vụ tốt và giữ chữ tín cũng là yếu tố giúp bạn níu chân khách hàng quen thuộc.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn trong sự nghiệp vào tuần này. Dường như bất cứ ai cũng muốn gây khó khăn cho bạn, khiến bạn khó có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tinh thần căng thẳng cũng khiến bạn muốn từ bỏ, không tiếp tục cố gắng nữa.

Thái Tuế hung tinh cảnh báo bạn làm việc gì cũng phải cẩn thận, dồn tâm huyết để làm. Trước khi oán trách người khác, bạn cũng nên tự nhìn nhận lại bản thân xem mình có vướng phải lỗi lầm hoặc khuyết điểm nào không. Chỉ khi chịu thay đổi, bạn mới tìm ra hướng khắc phục.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.