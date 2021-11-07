Tình duyên 12 con giáp ngày 8/11/2021: Mão gặp trở ngại, Thân có cơ may gặp được bạn đời, Tuất gặp mệnh đào hoa

Tâm linh - Tử vi 07/11/2021 20:03

Tử vi về tình duyên của 12 con giáp ngày 8/11/2021 cho thấy Mão gặp trở ngại, Thân có cơ may gặp được bạn đời, Tuất gặp mệnh đào hoa.

Tuổi Tý

Cảm xúc mãnh liệt giúp người tuổi Tý chủ động trong việc thể hiện tình cảm và dành sự quan tâm cho người bên cạnh. Hạnh phúc mà câu chuyện tình yêu ấy mang đến cho người trong cuộc những cảm xúc chưa từng có.

Tuổi Sửu

Bản mệnh tuổi Sửu có xu hướng thu mình và sống khép kín hơn trước. Việc không có cảm giác an toàn, tin tưởng và ngại chia sẻ với người bạn đời của mình vô tình khiến mối quan hệ hai người rơi vào bế tắc.

8/11/2021 1
Bản mệnh tuổi Sửu có xu hướng thu mình và sống khép kín hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tình cảm vợ chồng vẫn giữ được sự ngọt ngào, lãng mạn. Tuy nhiên, bản mệnh đừng nên quá chủ quan vì mối quan hệ này có thể rạn nứt bất cứ lúc nào nếu hai người còn tiếp tục mải mê với công việc mà bỏ bê gia đình.

Tuổi Mão

Cục diện Mão Tý tương hình gây ra không ít vấn đề trở ngại cho các cặp đôi. Sự bướng bỉnh, bảo thủ và cố chấp của tuổi Mẹo vô tình khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt, thiếu tin tưởng.

Tuổi Thìn

Trong chuyện tình cảm, theo tử vi ngày 8/11/2021, Kim sinh Thủy cho thấy bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận. Tuổi Thìn và nửa kia luôn tin tưởng vào nhau nên luôn cùng thảo luận mọi vấn đề trong nhà. Tình cảm bền chặt giúp hai người có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Tuổi Tỵ

Trong ngày Thổ sinh Kim, người còn độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Hãy tự tin thể hiện bản thân rồi mọi người sẽ nhận ra sức hấp dẫn của bản mệnh. Có thể người mà Tỵ luôn chờ đợi đã chuẩn bị xuất hiện trước mắt rồi.

8/11/2021 2
Ngọ và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cục diện Thổ sinh Kim cho thấy tuổi Ngọ và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Hai người có được điều này nhờ một phần lớn là do trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện.

Tuổi Mùi

Phương diện tình cảm gặp may do có Kim sinh Thủy, bạn nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới. Nếu có thiện cảm với ai, bạn nên chủ động nhắn tin, trò chuyện để kéo gần khoảng cách với người đó. Đối phương có thể là người bạn mong ngóng đã lâu.

Tuổi Thân

Bạn có thể nhận được lời bày tỏ của người khác giới. Nếu cũng có thiện cảm với đối phương, bạn nên cho đôi bên một cơ hội. Người đã lập gia đình nhận được sự quan tâm, chăm sóc của nửa kia. Hai người xây dựng được một mái nhà ấm áp, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bạn có thể tìm cách hâm nóng tình cảm, tạo thêm những kỉ niệm đáng nhớ cho đôi bên.

Tuổi Dậu

Thổ sinh Kim, người tuổi Dậu với tính cách chân thành dễ ghi điểm trong mắt người khác giới. Nếu có ai đó chủ động tiếp cận bạn, bạn nên thoải mái hơn để bắt chuyện với đôi phương. Rất có thể thông qua quá trình trò chuyện, bạn sẽ nhận ra hai người phù hợp thế nào.

8/11/2021 3
Trong ngày Thổ sinh Kim, con giáp Tuất rất vượng đào hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong ngày Thổ sinh Kim, con giáp Tuất rất vượng đào hoa. Nếu còn độc thân và có đối tượng muốn làm quen thì hãy cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu. Chắc hẳn bản mệnh cũng đang mong muốn tìm được người cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn.

Tuổi Hợi

Cục diện Kim sinh Thủy cho thấy nửa kia chính là một chỗ dựa tinh thần rất vững vàng cho con giáp này. Nếu có điều gì khiến tuổi Hợi khó xử, hãy trò chuyện với người ấy thay vì giấu trong lòng. Hai người cùng suy nghĩ thì sẽ dễ tìm ra một giải pháp thích hợp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sức khỏe 12 con giáp ngày 8/11/2021: Tý quan tâm xương cốt, Thìn chú ý làn da, Tuất cần rèn luyện thân thể

Sức khỏe 12 con giáp ngày 8/11/2021: Tý quan tâm xương cốt, Thìn chú ý làn da, Tuất cần rèn luyện thân thể

Tử vi về sức khỏe của 12 con giáp ngày 8/11/2021 cho thấy Tý quan tâm xương cốt, Thìn chú ý làn da, Tuất cần rèn luyện thân thể.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 8/11/2021 Tình duyên 12 con giáp tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 27 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 47 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 4 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 5 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp