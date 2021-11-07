Tình duyên 12 con giáp ngày 8/11/2021: Mão gặp trở ngại, Thân có cơ may gặp được bạn đời, Tuất gặp mệnh đào hoa

Cảm xúc mãnh liệt giúp người tuổi Tý chủ động trong việc thể hiện tình cảm và dành sự quan tâm cho người bên cạnh. Hạnh phúc mà câu chuyện tình yêu ấy mang đến cho người trong cuộc những cảm xúc chưa từng có.

Bản mệnh tuổi Sửu có xu hướng thu mình và sống khép kín hơn trước. Việc không có cảm giác an toàn, tin tưởng và ngại chia sẻ với người bạn đời của mình vô tình khiến mối quan hệ hai người rơi vào bế tắc.

Bản mệnh tuổi Sửu có xu hướng thu mình và sống khép kín hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tình cảm vợ chồng vẫn giữ được sự ngọt ngào, lãng mạn. Tuy nhiên, bản mệnh đừng nên quá chủ quan vì mối quan hệ này có thể rạn nứt bất cứ lúc nào nếu hai người còn tiếp tục mải mê với công việc mà bỏ bê gia đình.

Tuổi Mão

Cục diện Mão Tý tương hình gây ra không ít vấn đề trở ngại cho các cặp đôi. Sự bướng bỉnh, bảo thủ và cố chấp của tuổi Mẹo vô tình khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt, thiếu tin tưởng.

Tuổi Thìn

Trong chuyện tình cảm, theo tử vi ngày 8/11/2021, Kim sinh Thủy cho thấy bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận. Tuổi Thìn và nửa kia luôn tin tưởng vào nhau nên luôn cùng thảo luận mọi vấn đề trong nhà. Tình cảm bền chặt giúp hai người có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Tuổi Tỵ

Trong ngày Thổ sinh Kim, người còn độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Hãy tự tin thể hiện bản thân rồi mọi người sẽ nhận ra sức hấp dẫn của bản mệnh. Có thể người mà Tỵ luôn chờ đợi đã chuẩn bị xuất hiện trước mắt rồi.

Ngọ và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cục diện Thổ sinh Kim cho thấy tuổi Ngọ và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Hai người có được điều này nhờ một phần lớn là do trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện.

Tuổi Mùi

Phương diện tình cảm gặp may do có Kim sinh Thủy, bạn nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới. Nếu có thiện cảm với ai, bạn nên chủ động nhắn tin, trò chuyện để kéo gần khoảng cách với người đó. Đối phương có thể là người bạn mong ngóng đã lâu.

Tuổi Thân

Bạn có thể nhận được lời bày tỏ của người khác giới. Nếu cũng có thiện cảm với đối phương, bạn nên cho đôi bên một cơ hội. Người đã lập gia đình nhận được sự quan tâm, chăm sóc của nửa kia. Hai người xây dựng được một mái nhà ấm áp, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bạn có thể tìm cách hâm nóng tình cảm, tạo thêm những kỉ niệm đáng nhớ cho đôi bên.

Tuổi Dậu

Thổ sinh Kim, người tuổi Dậu với tính cách chân thành dễ ghi điểm trong mắt người khác giới. Nếu có ai đó chủ động tiếp cận bạn, bạn nên thoải mái hơn để bắt chuyện với đôi phương. Rất có thể thông qua quá trình trò chuyện, bạn sẽ nhận ra hai người phù hợp thế nào.

Trong ngày Thổ sinh Kim, con giáp Tuất rất vượng đào hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong ngày Thổ sinh Kim, con giáp Tuất rất vượng đào hoa. Nếu còn độc thân và có đối tượng muốn làm quen thì hãy cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu. Chắc hẳn bản mệnh cũng đang mong muốn tìm được người cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn.

Tuổi Hợi

Cục diện Kim sinh Thủy cho thấy nửa kia chính là một chỗ dựa tinh thần rất vững vàng cho con giáp này. Nếu có điều gì khiến tuổi Hợi khó xử, hãy trò chuyện với người ấy thay vì giấu trong lòng. Hai người cùng suy nghĩ thì sẽ dễ tìm ra một giải pháp thích hợp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.