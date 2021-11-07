Tiểu nhân xuất hiện, thị phi bao vây, 3 con giáp này ngày 8/11/2021 gặp nhiều rắc rối, cần cẩn thận hơn trong chuyện tiền bạc

Tử vi ngày 8/11/2021 cho thấy, 3 con giáp này gặp nhiều rắc rối, cần cẩn thận hơn trong chuyện tiền bạc vì có tiểu nhân xuất hiện, thị phi bao vây.

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày 8/11/2021, tuổi Hợi vướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối, thậm chí thị phi. Tiểu nhân có thể xuất hiện ném đá giấu tay, tuy nhiên con giáp này càng nóng nảy, mất bình tĩnh thì lại càng dễ rơi vào bẫy.

Trong công việc, tâm tính dễ bị kích động sẽ dẫn tuổi Hợi đến những quyết định sai lầm. Trước khi bắt tay vào một việc gì, nếu còn chưa chắc chắn thì không nên làm theo ý mình mà nên thử thảo luận với mọi người xung quanh trước.

Hợi vướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối, thậm chí thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần Thân Tương Xung, người tuổi Dần tỏ ra kiêu ngạo, không muốn lắng nghe lời khuyên nhủ của người khác. Bạn luôn thích làm mọi việc theo suy nghĩ chủ quan của mình, không để tâm đến cảm xúc của người khác.

Cách hành xử của bạn có thể gây ra những khúc mắc trong nội bộ, khiến công việc vốn có thể tiến hành thuận lợi lại liên tiếp gặp trục trặc. Có lẽ đã đến lúc bạn hạ cái tôi cá nhân của mình xuống và đừng tiếp tục coi bản thân mình là nhất nữa.

Hôm nay vận khí tốt khiến bản thân người tuổi Tuất trở nên kiêu ngạo, bạn hay tự cho mình là đúng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Bản mệnh cần lưu ý hôm nay, trong quan hệ đồng nghiệp cần tránh hoài nghi, soi mói người khác thì vận ngày mới bình an. Bởi bạn đang tỏ ra hướng nội và không hòa hợp với mọi người. Điều này sẽ gây trở ngại cho tuổi Tuất khi làm việc nhóm.

Hôm nay vận khí tốt khiến bản thân người tuổi Tuất trở nên kiêu ngạo, bạn hay tự cho mình là đúng. Điều này tạo ra nhiều nguy cơ như tùy ý phát ngôn mà rước họa thị phi. Bạn hành động mà không suy nghĩ đến hậu quả.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tieu-nhan-xuat-hien-thi-phi-bao-vay-3-con-giap-nay-ngay-8-11-2021-gap-nhieu-rac-roi-can-can-than-hon-trong-chuyen-tien-bac-435062.html