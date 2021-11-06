Tình duyên 12 con giáp ngày 7/11/2021: Sửu thuận lợi, Tỵ gặp may, Thân chuẩn bị bắt đầu mọt mối quan hệ mới

Tuy nhiên do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc, vận trình tình duyên của bản mệnh trong ngày không được tốt đẹp cho lắm. Con giáp này chưa thực sự quan tâm để mối quan hệ được phát triển bền vững hơn. Nếu thực sự muốn có một mối quan hệ lâu dài, đừng để cho nó tự sinh tự diệt.

Tình cảm của tuổi Sửu hôm nay rất thuận lợi, mối quan hệ nhân duyên tương thân tương ái, đồng cam cộng khổ. Vận khí tam hợp Kim cục đem tới một ngày tình cảm bay bổng, suy tư cao xa. Người độc thân dù mạnh mẽ và kiên quyết cũng không tránh khỏi nhiều suy tưởng viển vông.

Trong tình yêu, việc con giáp này mong muốn thường xuyên được ở bên nửa kia là điều dễ hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong tình yêu, việc con giáp này mong muốn thường xuyên được ở bên nửa kia là điều dễ hiểu nhưng theo các chuyên gia, tuổi Dần nên cho người ấy có thời gian riêng tư và thay vì liên tục hỏi han vì ngoài tình cảm, đối phương cũng cần phải xây dựng sự nghiệp cũng như xây dựng các mối quan hệ khác.

Tuổi Mão

Đối với các cặp đôi, tình yêu cũng như các vấn đề khác trong cuộc sống đều có những thử thách khác nhau qua thời gian, vì thế đừng xem đó là điều đáng buồn mà hãy xem đó là cách để bản mệnh và người ấy cùng xây dựng tình yêu. Cứ nghĩ xem nếu mọi việc diễn ra êm đềm thì tình cảm sẽ trở nên nhạt nhẽo, không biết thực sự mình muốn gì.

Tuổi Thìn

Tử vi tuổi Thìn ngày hôm nay khuyên bạn nên thể hiện sự tôn trọng với đối phương nhiều hơn nữa trong cả lời nói lẫn suy nghĩ. Sự tôn trọng thể hiện rằng bạn là người hiểu chuyện và chấp nhận con người thực sự của đối phương. Không chỉ có người ấy không thôi, bạn sẽ cần phải thể hiện điều đó bạn bè và gia đình của đối phương nữa.

Tuổi Tỵ

Bản mệnh trong ngày gặp khá nhiều điều may mắn. Tam Hợp quý nhân che chở nên không gặp những chuyện buồn phiền, tình yêu đôi lứa vẫn thăng hoa rực rỡ. Người độc thân có thể sẽ cảm nhận được những điểm khác lạ trong mối quan hệ của mình với người ấy. Ngọn lửa tình yêu dần được nhen nhóm, nếu được tiếp lửa thì chắc chắn sẽ rực rỡ hơn nhiều.

Tuổi Ngọ hãy mở cửa trái tim mình để đón nhận tình yêu đang gõ cửa nhé - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hãy mở cửa trái tim mình để đón nhận tình yêu đang gõ cửa nhé. Tuổi Ngọ sẽ có cơ hội gặp gỡ người khác phái, hãy để cho mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Đừng quá căng thẳng khi tiếp xúc với đối phương, dù bản mệnh có cảm tình với người ta thì cũng đâu phải chuyện gì sai trái hay khó hiểu mà ngượng ngùng cơ chứ.

Tuổi Mùi

Chuyện tình cảm của tuổi Mùi có phần phiêu lưu hơn ngày thường. Tinh thần dám mạo hiểm, quá tự tin khiến những người khác giới có chút ác cảm. Bạn cần hấp dẫn đối phương bởi tính cách nhiệt tình, thẳng thắn, sức sống dồi dào, dám phấn đấu.

Tuổi Thân

Con giáp này có thể sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới với những niềm háo hức lạ lùng. Bản mệnh không biết tương lai ra sao nhưng giờ là điều mình mong muốn. Hãy sống với thực tại, đó là điều mà tuổi Thân đang theo đuổi. Sao cứ phải lo lắng những chuyện tương lai khi mà không biết rằng mỗi người chỉ có một cuộc sống này thôi.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu chạm tới hạnh phúc trong ngày hôm nay rồi, vậy thì thay cho việc lo lắng vẩn vơ, hãy cứ xuôi mình theo dòng chảy và tận hưởng mọi thứ diễn ra như nó vốn có mà thôi. Bạn luôn có sự động viên, cổ vũ kịp thời từ nửa kia trong những thời khắc khó khăn nhất, bạn vô cùng cảm kích vì điều đó và càng thêm trân trọng tình yêu của cả hai hơn.

Tuổi Tuất hôm nay có thể hấp dẫn người khác phái nhờ tính cách vui vẻ, đa màu sắc và nhiều tài nghệ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất hôm nay có thể hấp dẫn người khác phái nhờ tính cách vui vẻ, đa màu sắc và nhiều tài nghệ. Tuy nhiên, dự đoán hai bạn sẽ có mâu thuẫn và xung đột từ phía nam mạng. Nam mạng nên cẩn thận chú ý nhường nhịn bạn gái, vợ của mình nhiều hơn để giữ hạnh phúc cho mối quan hệ.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi trở nên nóng nảy, khó chịu hơn vì có kẻ xấu gây hại. Tuy nhiên con giáp này nên nhớ, điều khiển cảm xúc bản thân là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu. Luôn nhớ rằng người khác chỉ có thể khiến bản mệnh phát điên khi cho phép họ làm điều đó với chính mình. Vì vậy, đừng để cơn giận che mờ lý trí.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.