Tương Hại lộ diện, Tương Xung tác động, 3 con giáp này ngày 7/11/2021 lành ít dữ nhiều, tiểu nhân rình rập, dễ gặp chuyện thị phi

Tử vi 12 con giáp này 7/11/2021 cho thấy 3 con giáp này lành ít dữ nhiều, tiểu nhân rình rập, dễ gặp chuyện thị phi vì có Tương Hại lộ diện, Tương Xung tác động.

Tuổi Tý

Tử vi ngày 7/11/2021 của 12 con giáp cho hay, cục diện Tương Hại tác động khiến người tuổi Tý dễ trở nên nóng nảy và cáu kỉnh. Bản mệnh luôn cho rằng mình là người hiểu rõ mọi việc nhất nên chỉ thích làm theo ý muốn cá nhân, đồng thời không muốn ai can thiệp vào công việc của mình.

Rất có thể thái độ làm việc như vậy của bạn sẽ khiến cho kẻ tiểu nhân chú ý. Do đó, hãy thật cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định, đừng quá mức nóng vội, đã bắt tay vào làm việc gì thì không tạo sơ hở cho kẻ khác lợi dụng.

Cục diện Tương Hại tác động khiến người tuổi Tý dễ trở nên nóng nảy và cáu kỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tửu Sửu

Trong ngày có Tương Xung tác động này, người tuổi Sửu khó tránh khỏi những bất đồng mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Có vẻ như bạn chẳng thể nào tìm được tiếng nói chung trong cách giải quyết công việc. Bầu không khí giữa đôi bên trở nên căng thẳng hơn thường ngày.

Lại thêm Tỷ Kiên xuất hiện, con giáp này cũng khó thoát khỏi những chuyện thị phi rắc rối. Có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp để bạn lo chuyện bao đồng đâu, hãy tập trung vào công việc của bản thân và nhanh chóng xử lý trước khi mọi việc trở nên phức tạp hơn.

Chủ nhật ngày 7/11/2021, hung tinh đe dọa vận trình tài lộc của tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng Chủ nhật ngày 7/11/2021, hung tinh đe dọa vận trình tài lộc của tuổi Thìn. Nguy cơ mất tiền, bị lừa lọc đang rất cao. Vì thế, tại thời điểm này bản mệnh không nên xuất tiền mua bán, đầu tư, đặc biệt là không nên tham gia những trò may rủi...

Trong ngày Thổ khí vượng, tuổi Thìn có xu hướng trở nên ngang bướng, cứng đầu hơn bình thường, không muốn lắng nghe ý kiến của người khác. Vì thế, nhiều người tỏ rõ thái độ không vừa lòng và thậm chí to tiếng với con giáp này. Lúc này bản mệnh nên kiềm chế cái tôi của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cát tinh ghé đến, vận khí đủ đầy, 3 con giáp này ngày 7/11/2021 tài lộc viên mãn, gặt hái nhiều thành công Tử vi 12 con giáp này 7/11/2021 cho thấy 3 con giáp này tài lộc viên mãn, gặt hái nhiều thành công nhờ có cát tinh ghé đến, vận khí đủ đầy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuong-hai-lo-dien-tuong-xung-tac-dong-3-con-giap-nay-ngay-7-11-2021-lanh-it-du-nhieu-tieu-nhan-rinh-rap-de-gap-chuyen-thi-phi-434939.html