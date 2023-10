Tử vi tháng 11/2021 của 12 con giáp: Tý hanh thông sự nghiệp, Mão không lý tưởng, Thân gặp nhiều sóng gió

Tử vi tháng mới của 12 con giáp cho thấy tháng 11/2021, tuổi Sửu có nguy cơ phải đương đầu với không ít sự cố và trục trặc. Vận trình tháng sa sút, mọi việc diễn ra không được như ý ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng và tinh thần của con giáp này.

Tháng mới không có tài tinh chiếu mệnh, đường tài lộc của tuổi Sửu khá ảm đạm. Người làm công ăn lương tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại. Bởi sức lực có hạn, nên chấp nhận làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không tham vọng quá nhiều khi bản mệnh hiểu rằng thời cơ thay đổi vẫn chưa tới thì có cố cũng là vô ích.

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng tháng của 12 con giáp, tháng 11/2021, tuổi Dần được nâng đỡ rất nhiều bởi cục diện lục hợp. Vượt qua các tháng đại hung từ trước, nên tháng này bản mệnh sẽ xuất hiện nhiều quý nhân trợ mệnh, cát vận ghé thăm.

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có điềm báo những hung hiểm luôn rình rập, có thể khiến tuổi Dần gặp thế lực ngầm cản trở, ngăn cản bước tiến, có cả những vấn đề từ khách quan và từ sự chủ quan của bản thân. Vậy nên đừng quá chủ quan hay lơ là mà gây ra những sai lầm đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp của mình.

Tuổi Mão

Vận trình của bản mệnh trong tháng 11/2021 này cũng không được lý tưởng cho lắm, nhất là về tài lộc. Bản mệnh không kiếm được các khoản thu phụ, trong khi đó thì các khoản chi phí lại không ngừng gia tăng. Cần chú ý chi tiêu có kế hoạch hơn, chớ tiêu tiền cho những sở thích nhất thời.

Chuyện tình cảm cũng không có nhiều biến động, chủ yếu là bởi bạn không chịu mở lòng cho người khác một cơ hội. Những người đã có đôi có cặp cần chú ý trò chuyện với nửa kia nhiều hơn, đừng để mối quan hệ tồn tại khúc mắc.

Vận trình của bản mệnh trong tháng 11/2021 này cũng không được lý tưởng cho lắm, nhất là về tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đến tháng 11/2021, tài vận của bản mệnh có dấu hiệu phát triển rực rỡ. Bạn có thể nắm bắt được những cơ hội đầu tư, kinh doanh đáng ngưỡng mộ, giúp lợi nhuận phát triển nhanh chóng hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó.

Người làm công ăn lương cũng có cơ hội nhận được khoản tiền xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra, chỉ cần cố gắng là sẽ được nhận phần thưởng. Chuyện tình cảm cũng có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực. Người còn độc thân có thể sẽ được giới thiệu cho những mối có triển vọng.

Tuổi Tỵ

Bước sang tháng 11, dường như những khó khăn trong khoảng thời gian trước đó đã lui bớt. Nhờ có cát tinh chiếu mệnh, bản mệnh có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Quý nhân sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, đồng thời vạch ra những hướng phát triển hợp lý trong tương lai.

Tình hình kinh tế cũng có nhiều dấu hiệu cải thiện. Những khoản đầu tư nằm im trước đó đã bắt đầu sinh lời và thu về không ít lợi nhuận. Với người làm công ăn lương, bạn có cơ hội được thưởng nóng hoặc tăng lương vì vừa hoàn thành được những nhiệm vụ quan trọng mà cấp trên giao phó.

Tuổi Ngọ

Tháng 11 này, bản mệnh không gặp được nhiều may mắn. Công việc nặng nề khiến bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, áp lực, thậm chí có ý định từ bỏ. Hãy cố gắng quyết tâm vượt qua giai đoạn này, rồi mọi chuyện sẽ quay trở về quỹ đạo vốn có của nó mà thôi.

Chuyện tình cảm không có nhiều biến động, có lẽ vì đã quá bận rộn nên bạn gần như không còn có thời gian mà quan tâm đến người khác nữa. Nếu đã là người có đôi có cặp, bạn vẫn nên dành thời gian quan tâm nửa kia, không nhiều thì ít, đừng để cảm xúc giữa đôi bên nguội lạnh.

Đây là một tháng mà sự dứt khoát và mạnh dạn sẽ mang tới nhiều may mắn cho con giáp tuổi Mùi, hãy tận dụng thời cơ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đây là một tháng mà sự dứt khoát và mạnh dạn sẽ mang tới nhiều may mắn cho con giáp tuổi Mùi, hãy tận dụng thời cơ. Tháng này dù không có tài tinh chiếu mệnh nhưng nhờ có những tiến triển tốt đẹp trong công việc nên hứa hẹn thu nhập của mệnh chủ vẫn tăng đều, tài chính được đảm bảo. Tuổi Mùi nên tập trung phát triển sự nghiệp ở thời điểm này hơn là ôm đồm quá nhiều mục tiêu kinh doanh ngoài sức mình kẻo cuối cùng việc nào cũng lỡ dở, thậm chí còn thua lỗ.

Trong tháng mới, tuổi Mùi có xu hướng trở nên hướng ngoại hơn, năng nổ kết giao, mở rộng các mối quan hệ hợp tác, kể cả trong việc tìm kiếm một tình yêu mới cho mình. Các hoạt động đội nhóm cũng hứa hẹn sẽ đem về cho bản mệnh những mối quan hệ như ý.

Tuổi Thân

Theo tử vi tháng 11/2021, tuổi Thân cần làm tốt chuẩn bị tâm lý bởi đây sẽ là một tháng nhiều thách thức và cả sóng gió. Tháng này, bản mệnh nhất định phải học cách giữ mình, tránh xa thị phi, tranh đoạt để không bị cuốn theo những vòng xoáy gây hại cho chính mình.

Nhìn chung tháng này sẽ có nhiều việc không thực sự như ý, con giáp này cần tìm cách để nhận định đó là do vấn đề của chính mình hay do hoàn cảnh trước khi đưa ra lời phán xét. Nếu là do mình thì tự tìm cách thay đổi, không ai hoàn hảo cả, miễn là là bản mệnh biết nguyên nhân là gì và tìm cách xử lý chúng.

Tuổi Dậu

Dậu đón tháng mới với tâm trạng khá nhẹ nhàng và hân hoan khi vận khí trong tháng khá bình ổn, không có khó khăn nào quá lớn. Con giáp này có sự chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, nên dù có vấn đề nào xảy ra cũng vẫn tự tin để vượt qua. Với sự hỗ trợ của cát tinh, công việc của con giáp này không gặp quá nhiều trở ngại, dù có người cũng được đồng nghiệp và cả cấp trên trợ giúp tận tình, tháo gỡ vấn đề nhanh chóng. Đây là cơ hội thuận lợi để tuổi Dậu học tập cách làm việc, kinh nghiệm của mọi người xung quanh.

Tài lộc trong tháng cũng được cải thiện hơn trước rất nhiều, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn lúc này hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Không chỉ thu nhập tăng lên mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng tăng lên giúp cải thiện cuộc sống. Con giáp này thoải mái hơn trong việc tiêu pha, mua những món đồ mình thích.

Dậu đón tháng mới với tâm trạng khá nhẹ nhàng và hân hoan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi tháng 11/2021, sự nghiệp của tuổi Tuất có không ít chuyển biến tích cực, nhưng mọi thứ sẽ diễn ra khá chậm, đòi hỏi bản mệnh phải thật sự kiên nhẫn và bền bỉ. Vì thế con giáp này đừng vội sớm thất vọng trước tình thế.

Tháng này tuổi Tuất cũng ít gặp may mắn về chuyện tiền bạc, tài lộc bị kìm kẹp. Buôn bán kinh doanh tương đối khó khăn hoặc trở ngại nhất định cũng do đụng độ hung tinh. Vận khí giảm sút nên không có lợi cho làm ăn lớn, dễ gặp vấn đề về giấy tờ, pháp lý.

Tuổi Hợi

Theo tử vi tháng 11, tuổi Hợi có thể gặp phải nhiều vấn đề bất lợi do cục diện tự hình gây ra. Bản mệnh cảm nhận khá rõ sự khó khăn trong tháng mới nhưng hầu như luôn phải tự thân cáng đáng, không gặp được bao nhiêu sự hỗ trợ từ người khác.

Công việc bận rộn, tuổi Hợi chạy đôn chạy đáo lo công chuyện, áp lực từ cấp trên cũng không hề nhỏ. Với khối lượng công việc khá lớn, con giáp này hãy chuẩn bị sẵn tinh thần làm việc ngoài giờ hoặc tăng ca.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.