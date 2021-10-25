Những con giáp này mang trong mình trái tim yếu đuối, cực dễ tổn thương vào tháng 11 sắp tới

Bạn sẽ tìm hiểu để biết được những điểm không hoàn hảo của bản thân và điều đó buộc bạn phải đối mặt với thực tế rằng đôi khi, bạn phải thất vọng khi nhận ra những thiếu sót của mình. Tháng 11 sẽ thực sự khó khăn cho bạn vì bạn sẽ không hiểu tại sao mình thất bại dù cố gắng nhiều thế nào. Nhưng bạn sẽ buộc phải học rằng những nỗ lực trên thế giới này không phải lúc nào cũng thành công – đó là cách mà cuộc sống hoạt động.

Sự an ủi thực tế trong tháng 11 sẽ là một tháng tăng trưởng đáng kể. Hãy nhìn nhận năm nay như một bài học quan trọng mà bạn cần đạt được để nâng cao trình độ sống của mình. Bạn chỉ cần kiên nhẫn và nỗ lực đi qua, niềm tin khi phát triển trong những lúc khó khăn nhất sẽ giúp bạn sẵn sàng trở lại như lúc mới bắt đầu ở vạch xuất phát.

Như bản chất của một người tuổi Dậu, bạn luôn luôn tìm kiếm và bảo vệ sự cân bằng, hài hòa. Bạn ghét việc bị ngược đãi hoặc nhìn thấy những người xung quanh bạn bị người bị ngược đãi.

Bạn cũng khó chịu khi phát hiện một ai đó cảm thấy không thoải mái cho sự hiện diện của bạn. Tháng 11 là một tháng bạn bị đánh thức bởi những điều đi ngược lại kim chỉ nam của bạn. Khi bạn dần nhận ra rằng không phải lúc nào bạn cố gắng hêt sức sẽ được kết quả công bằng như mong muốn. Bạn học được rằng thế giới thua kém nhau cũng còn tùy thuộc vào hai chữ cơ hội.

Tuổi Dần nói chung hay có xu hướng cố gắng nhận diện mọi người xung quanh để nỗ lực làm họ cảm thấy thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần nói chung hay có xu hướng cố gắng nhận diện mọi người xung quanh để nỗ lực làm họ cảm thấy thoải mái. Đây là khả năng tuyệt vời của bạn vì giúp bạn thích ứng và có thể tương tác tốt với bất kì ai.

Tuy nhiên cũng chính điều này sẽ khiến bạn trở nên rắc rối khi muốn xác định ai thực sự quan trọng với bạn và có ai đó có khả năng phản ánh được tính cách thật của bạn. Tháng 11 bạn sẽ khó tìm được ai thực sự tương tác được cùng bạn, khuyến khích và thúc đẩy bản ngã thực sự trong bạn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.