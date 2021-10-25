Những con giáp này mang trong mình trái tim yếu đuối, cực dễ tổn thương vào tháng 11 sắp tới

Tâm linh - Tử vi 25/10/2021 23:46

Tháng 11 sắp tới, 3 con giáp này mang trong mình trái tim yếu đuối, cực kỳ dễ tổn thương.

Tuổi Mão

Bạn sẽ tìm hiểu để biết được những điểm không hoàn hảo của bản thân và điều đó buộc bạn phải đối mặt với thực tế rằng đôi khi, bạn phải thất vọng khi nhận ra những thiếu sót của mình. Tháng 11 sẽ thực sự khó khăn cho bạn vì bạn sẽ không hiểu tại sao mình thất bại dù cố gắng nhiều thế nào. Nhưng bạn sẽ buộc phải học rằng những nỗ lực trên thế giới này không phải lúc nào cũng thành công – đó là cách mà cuộc sống hoạt động.

Sự an ủi thực tế trong tháng 11 sẽ là một tháng tăng trưởng đáng kể. Hãy nhìn nhận năm nay như một bài học quan trọng mà bạn cần đạt được để nâng cao trình độ sống của mình. Bạn chỉ cần kiên nhẫn và nỗ lực đi qua, niềm tin khi phát triển trong những lúc khó khăn nhất sẽ giúp bạn sẵn sàng trở lại như lúc mới bắt đầu ở vạch xuất phát.

thang 11 1
Tháng 11 sẽ thực sự khó khăn cho bạn vì bạn sẽ không hiểu tại sao mình thất bại dù cố gắng nhiều thế nào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Như bản chất của một người tuổi Dậu, bạn luôn luôn tìm kiếm và bảo vệ sự cân bằng, hài hòa. Bạn ghét việc bị ngược đãi hoặc nhìn thấy những người xung quanh bạn bị người bị ngược đãi.

Bạn cũng khó chịu khi phát hiện một ai đó cảm thấy không thoải mái cho sự hiện diện của bạn. Tháng 11 là một tháng bạn bị đánh thức bởi những điều đi ngược lại kim chỉ nam của bạn. Khi bạn dần nhận ra rằng không phải lúc nào bạn cố gắng hêt sức sẽ được kết quả công bằng như mong muốn. Bạn học được rằng thế giới thua kém nhau cũng còn tùy thuộc vào hai chữ cơ hội.

thang 11 2
Tuổi Dần nói chung hay có xu hướng cố gắng nhận diện mọi người xung quanh để nỗ lực làm họ cảm thấy thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần nói chung hay có xu hướng cố gắng nhận diện mọi người xung quanh để nỗ lực làm họ cảm thấy thoải mái. Đây là khả năng tuyệt vời của bạn vì giúp bạn thích ứng và có thể tương tác tốt với bất kì ai.

Tuy nhiên cũng chính điều này sẽ khiến bạn trở nên rắc rối khi muốn xác định ai thực sự quan trọng với bạn và có ai đó có khả năng phản ánh được tính cách thật của bạn. Tháng 11 bạn sẽ khó tìm được ai thực sự tương tác được cùng bạn, khuyến khích và thúc đẩy bản ngã thực sự trong bạn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Top 3 con giáp nữ bản lĩnh, thành công, tự mình kiếm BẠC TỶ chẳng cần đàn ông

Top 3 con giáp nữ bản lĩnh, thành công, tự mình kiếm BẠC TỶ chẳng cần đàn ông

Trời sinh bản lĩnh hơn người, 3 con giáp nữ này thành công vang dội mà chẳng cần người đàn ông nào cả.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 11 tử vi hàng ngày Dự đoán tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 1 giờ 52 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 3 giờ 22 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026