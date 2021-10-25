Từ giờ đến tháng 10, 3 con giáp này cầu được ước thấy, may mắn, tài lộc dều có đủ

Tâm linh - Tử vi 25/10/2021 23:11

Những con giáp này được thần may mắn trợ mệnh, cầu gì trúng đó, từ tiền đến tình.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tính tình vui vẻ hoà đồng, bao dung, đi đâu cũng được mọi người yêu mến. Con giáp này những ngày tháng 10, công việc hanh thông, tình cảm thăng hoa. Cố gắng trân trọng tình cảm này vì đây là cơ hội lớn với bạn. Người ấy và bạn cực kì tâm đầu ý hợp, mọi sự hanh thông.

Trong những ngày này người kinh doanh online vô cùng tốt. Chỉ cần bạn chăm chỉ hơn, có được các mối quan hệ lớn thì sẽ sớm thành đại gia.

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Người tuổi Hợi tính tình vui vẻ hoà đồng, bao dung - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão thời gian này có cơ hội phát triển bản thân vì gặp được những người có tinh thần lớn. Cùng nhau vạch ra kế hoạch làm giàu là điều khiến bạn cực kì hứng thú. Nếu có thể thì nên trân trọng cơ hội này bằng cách chịu khó đi học một lớp đầu tư, kinh doanh nhé.

Có vẻ như khởi nghiệp khá suôn sẻ nên Mão cực kì thích thú làm việc. Cứ cố gắng phát huy năng lực, chằng mấy chốc cơ hội sẽ về tay.

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Tuổi Mão thời gian này có cơ hội phát triển bản thân vì gặp được những người có tinh thần lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tình duyên của người tuổi Dần trong dịp này vô cùng bung lụa. Còn ít ngày nữa là hết tháng 10 nhưng bạn không hề cảm thấy thất vọng vì những sai lầm của mình, bạn nỗ lực vươn lên. Cấp trên nhìn thấy tinh thần làm việc không ngừng nghỉ của bạn và đã trao cho bạn cơ hội lớn. Cố gắng trân trọng tình cảm này nhé.

Công việc kinh doanh đang có dấu hiệu đi lên, có vẻ như bạn đã tìm đúng đối tác rồi đó. Chỉ cần chăm chỉ chịu khó thì tiền bạc sẽ và đầy túi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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