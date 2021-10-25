Top 3 con giáp giàu nứt đố đổ vách trong 4 năm tới, tài lộc, vạn phúc không thiếu thứ gì

Tâm linh - Tử vi 25/10/2021 23:02

Chỉ trong 4 năm tới, 3 con giáp này chắc chắn tài lộc vượng phát, giàu có không kém ai.

Tuổi Dậu

Cuộc sống giàu sang, phú quý, không vướng bận lo toan đã được định sẵn cho cuộc đời của những người cầm tinh con gà. Tuổi Dậu sinh ra đã được nhận sự yêu thương, chiều chuộng của tất cả mọi người. Họ làm gì cũng nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, cho dù có vụng về, có lóng ngóng cũng đều được mọi người trìu mến bỏ qua.

Trong 4 năm tới, Dậu sẽ có tài lộc vô cùng vượng phát, giúp họ được tận hưởng bên kia cái dốc của cuộc đời trong sung túc, bình yên và thoải mái vô cùng.

4 nam toi 1
Trong 4 năm tới, Dậu sẽ có tài lộc vô cùng vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con giáp này từ khi sinh ra đã có tố chất hơn người. Luôn mang tính cách mạnh mẽ và quyền uy nên hầu như ai nhìn cũng nể sợ, thán phục. Bởi vậy, khi có được cơ hội thăng tiến, người cầm tinh con Dần sẽ quyết tâm cố gắng hết sức không mệt mỏi để đạt được những gì mình mong muốn.

Con giáp này sẽ luôn là ứng cử viên sáng giá cho những vị trí quản lý, giám đốc. Họ bộc lộ năng lực lãnh đạo ngay từ khi còn nhỏ, dễ dàng phán đoán tốt mọi việc, khả năng lập kế hoạch và phân tích cũng xuất chúng hơn người. Những gì họ làm cho thấy họ là người có tham vọng, chí hướng, kiên cường và có thể giữ được tiền bạc.

4 nam toi 2
Con giáp này sẽ luôn là ứng cử viên sáng giá cho những vị trí quản lý, giám đốc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Với vẻ ngoài lạnh lùng đầy suy tư, có vẻ hơi “nguy hiểm”, người tuổi Tỵ được đánh giá là bí ẩn nhất trong 12 con giáp. Họ không dễ dàng tức giận, họ dùng sự tĩnh lặng của mình để suy nghĩ và phán đoán. Ở họ, sự tàn nhẫn là yếu tố cần thiết để trở thành người đứng đầu.

Người tuổi Tỵ khi làm sếp thường có vị trí rất chắc chắn. Trước khi được nếm trải thành công và cảm giác thỏa mãn của quyền cao chức trọng, người cầm tinh con Rắn phải trải qua rất nhiều gian nan vất vả thậm chí cả thất bại. Ngay ở thời điểm vừa khởi nghiệp, tuổi Tỵ sẽ luôn cố gắng, tận dụng tất cả mọi cơ hội có thể.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Vốn có thiên phú về kinh doanh, 3 con giáp này nổi tiếng buôn may bán đắt, vang danh 5 châu 4 bể

Vốn có thiên phú về kinh doanh, 3 con giáp này nổi tiếng buôn may bán đắt, vang danh 5 châu 4 bể

Tử vi 12 con giáp cho thấy 3 con giáp này nổi tiếng buôn may bán đắt, vang danh 5 châu 4 bể vì có thiên phú về kinh doanh.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hàng ngày tử vi 4 năm Dự đoán tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 1 giờ 55 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 25 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 3 giờ 5 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 3 giờ 25 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026