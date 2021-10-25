Vốn có thiên phú về kinh doanh, 3 con giáp này nổi tiếng buôn may bán đắt, vang danh 5 châu 4 bể

Tâm linh - Tử vi 25/10/2021 22:51

Tử vi 12 con giáp cho thấy 3 con giáp này nổi tiếng buôn may bán đắt, vang danh 5 châu 4 bể vì có thiên phú về kinh doanh.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ gặp rất nhiều may mắn trong chuyện kinh doanh, buôn bán. Họ cũng sẽ thành công khi mở rộng mặt hàng hay mở thêm cửa hàng, chi nhánh.

Trong kinh doanh, người tuổi Hợi được các đối tác, khách hàng đánh giá cao bởi sự nghiêm túc, tận tâm, nhiệt tình và trách nhiệm của mình. Họ sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá sau cả năm vất vả, bận rộn.

kinh doanh 1
Người tuổi Hợi sẽ gặp rất nhiều may mắn trong chuyện kinh doanh, buôn bán - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đây là con giáp thông minh, nhanh trí, luôn có hướng giải quyết trong bất kì trường hợp nào. Không những vậy, con giáp này lại có trực giác nhạy bén. Chính nhờ trực giác này, cùng với đôi mắt biết suy xét phán đoán, con giáp này càng dễ thành công trong làm ăn kinh doanh.

Họ hiểu rõ giá trị đồng tiền nên càng xem trọng tiền bạc. Chính vì vậy họ luôn chấp nhận đối mặt khó khăn vất vả. Nhờ cố gắng không ngừng, họ chắc chắn thành công rực rỡ trong kinh doanh.

kinh doanh 2
Người tuổi Thân nhanh nhạy mau lẹ trong bất kì trường hợp nào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân nhanh nhạy mau lẹ trong bất kì trường hợp nào. Họ có cái nhìn xa rộng, tinh tế luôn biết trước những hiểm họa trong tương lai. Đây còn là người khôn khéo, biết tính toán hợp lý, lại thích học hỏi.

Họ suy nghĩ thực tế, biết nắm bắt cơ hội quý giá để gặt hái thành công. Con giáp này luôn nuôi tham vọng kiếm tiền. Họ lại là người sáng tạo, suy nghĩ và hành động vì điều mình muốn. Từ đó, người tuổi Thân dễ thành công trong làm ăn kinh doanh. Tiền tài cứ vào túi con giáp này không ngừng!

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bản tính nhẹ nhàng, nhút nhát nhưng 3 con giáp này lại là 'bá chủ' nơi thương trường

Bản tính nhẹ nhàng, nhút nhát nhưng 3 con giáp này lại là 'bá chủ' nơi thương trường

Tử vi 12 con giáp cho thấy 3 con giáp này là 'bá chủ' nơi thương trường trong khi ản tính nhẹ nhàng, nhút nhát.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp kinh doanh vượng phát tử vi hàng ngày Dự đoán tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 1 giờ 58 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 2 giờ 50 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 3 giờ 8 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 3 giờ 28 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026