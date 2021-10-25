Vốn có thiên phú về kinh doanh, 3 con giáp này nổi tiếng buôn may bán đắt, vang danh 5 châu 4 bể

Tử vi 12 con giáp cho thấy 3 con giáp này nổi tiếng buôn may bán đắt, vang danh 5 châu 4 bể vì có thiên phú về kinh doanh.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ gặp rất nhiều may mắn trong chuyện kinh doanh, buôn bán. Họ cũng sẽ thành công khi mở rộng mặt hàng hay mở thêm cửa hàng, chi nhánh.

Trong kinh doanh, người tuổi Hợi được các đối tác, khách hàng đánh giá cao bởi sự nghiêm túc, tận tâm, nhiệt tình và trách nhiệm của mình. Họ sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá sau cả năm vất vả, bận rộn.

Người tuổi Hợi sẽ gặp rất nhiều may mắn trong chuyện kinh doanh, buôn bán - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đây là con giáp thông minh, nhanh trí, luôn có hướng giải quyết trong bất kì trường hợp nào. Không những vậy, con giáp này lại có trực giác nhạy bén. Chính nhờ trực giác này, cùng với đôi mắt biết suy xét phán đoán, con giáp này càng dễ thành công trong làm ăn kinh doanh.

Họ hiểu rõ giá trị đồng tiền nên càng xem trọng tiền bạc. Chính vì vậy họ luôn chấp nhận đối mặt khó khăn vất vả. Nhờ cố gắng không ngừng, họ chắc chắn thành công rực rỡ trong kinh doanh.

Người tuổi Thân nhanh nhạy mau lẹ trong bất kì trường hợp nào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân nhanh nhạy mau lẹ trong bất kì trường hợp nào. Họ có cái nhìn xa rộng, tinh tế luôn biết trước những hiểm họa trong tương lai. Đây còn là người khôn khéo, biết tính toán hợp lý, lại thích học hỏi.

Họ suy nghĩ thực tế, biết nắm bắt cơ hội quý giá để gặt hái thành công. Con giáp này luôn nuôi tham vọng kiếm tiền. Họ lại là người sáng tạo, suy nghĩ và hành động vì điều mình muốn. Từ đó, người tuổi Thân dễ thành công trong làm ăn kinh doanh. Tiền tài cứ vào túi con giáp này không ngừng!

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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