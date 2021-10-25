Thần tài ưu ái, cát tinh lựa chọn, 3 con giáp này tiền cứ vào túi không ngừng, tiêu từ đây đến cuối năm cũng không hết

Tâm linh - Tử vi 25/10/2021 22:31

Tử vi 12 con giáp cho thấy, từ đây đến cuối năm, 3 con giáp này được thần tài ưu ái, cát tinh lựa chọn nên tiền cứ vào túi không ngừng, tiêu cũng không hết.

Tuổi Dậu

Nửa đầu năm nay của người tuổi Dậu gặp vô vàn khó khăn, lúc nào cũng có trở ngại bày ra trước mắt bạn, bất cứ chuyện gì bạn bắt tay vào làm cũng nảy sinh vấn đề cần giải quyết. Tuy nhiên tới những tháng cuối năm 2021 sẽ có những bứt phá lớn trong sự nghiệp của bạn.

Hãy suy nghĩ kĩ càng và nói năng mềm mỏng, khéo léo hơn, bạn sẽ thấy thần may mắn đang mỉm cười đến với mình. Vận may là do mình nắm lấy, đừng để lỡ cơ hội quý báu để đổi vận này nhé.

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Vận may là do mình nắm lấy, đừng để lỡ cơ hội quý báu để đổi vận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vào đầu năm 2021, vận thế con giáp này không được như ý, không những tình cảm mà tiền bạc cũng bị tiêu hao khá nhiều. Tuy nhiên, vào cuối năm, tài vận và tình duyên của con giáp này sẽ có sự chuyển biến lớn.

Do được quý nhân soi chiếu nên vận đen được hóa giải, con giáp này sẽ được may mắn vào mùa đông. Do đó, bạn cần biết tận dụng sự may mắn này để thực hiện những dự định mà bản thân chưa làm được.

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Cuối năm 2021, tuổi Tỵ sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách lớn, tuy nhiên đó lại là bàn đạp cho con giáp này phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Cuối năm 2021, tuổi Tỵ sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách lớn, tuy nhiên đó lại là bàn đạp cho con giáp này phát triển.

Chỉ cần thay đổi cách nhìn vấn đề đơn giản hơn, vận may tự nhiên cũng sẽ đến với bạn mà thôi, tuy nhiên để có được thành công thì có lẽ bạn sẽ phải chịu đựng khá nhiều điều, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới đạt tới mục tiêu đã định.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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