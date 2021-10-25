Chật vật qua tháng 11 đầy khó khăn, 3 con giáp này chính xác đã bị thần tài, thần may mắn bỏ quên

Tâm linh - Tử vi 25/10/2021 20:49

Tháng 11 'sẽ hành' 3 con giáp này, họ phải chịu nhiều biến cố trong sự nghiệp, đời sống lẫn tình cảm nhưng vẫn kiên cường vượt qua.

Tuổi Ngọ

Tài chính đang gây cho Ngọ một áp lực không nhỏ, buộc bạn phải thật thông minh, tỉnh táo mỗi khi đưa ra sự lựa chọn. Hãy nghĩ đến những điều thú vị đang chờ đợi phía trước thay vì nghĩ đến số tiền bạn muốn kiếm được để vượt qua nỗi sợ hãi tài chính.

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Tài chính đang gây cho Ngọ một áp lực không nhỏ, buộc bạn phải thật thông minh, tỉnh táo mỗi khi đưa ra sự lựa chọn - Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 11, tuổi Ngọ cũng được khuyến khích nên thoải mái hơn với các mối quan hệ xung quanh, với những lời đề nghị giúp đỡ hay làm quen. Một chút thay đổi nhỏ như một câu chào buổi sáng kèm theo một nụ cười cũng đủ để đồng nghiệp đánh giá tốt về bạn và cùng bạn bắt đầu ngày làm việc mới đầy hiệu quả.

Hãy tự mình chứng minh cho mọi người thấy, Ngọ cũng là người có cảm xúc, biết cách trò chuyện và đôi khi là chọc cười mọi người bởi chính sự ngây ngô của mình. Đừng tránh né mọi lời mời, cuộc gặp gỡ, hẹn hò trong thời gian này, vì rất có thể bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội tìm được ai đó tâm đầu ý hợp.

Tuổi Tý

Tháng 10 yêu cầu Tý phải sống thực tế hơn, quyết đoán hơn và tự tin hơn, có điều, không phải trong trường hợp nào Ngọ cũng đủ sẵn sàng để thay đổi. Vốn là người thích nhận được nhiều yêu thương, bao bọc nhưng thời gian này, Tý lại lo lắng nếu như có quá nhiều sự quan tâm, giúp đỡ thì bản thân sẽ càng cảm thấy áp lực.

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Trong suốt tháng, Tý nên ưu tiên nhu cầu của bản thân nhiều nhất có th - Ảnh minh họa: Internet

Trong suốt tháng, Tý nên ưu tiên nhu cầu của bản thân nhiều nhất có thể. Sức khỏe , thói quen sinh hoạt, làm việc cần được làm mới một cách khoa học hơn. Ăn đồ ăn vặt có thể nhanh, tiện lợi nhưng đồng thời sức khỏe sẽ giảm sút nhanh chóng.

Về công việc, Tý đang cố gắng để tập trung với mục đích sẽ đạt được kỳ vọng của mọi người nhưng đó không bao giờ là điều đúng đắn và nên làm. Hãy làm mọi việc trong khả năng của bạn, điều gì còn thiếu sót có thể từ từ bổ sung sau, cuộc sống là của bạn, đừng để nó phụ thuộc vào bất kỳ ai nhé.

Tuổi Mão

Tuổi Mão không cảm nhận được niềm vui của mình ngay từ những ngày đầu tiên của tháng 11. Do không thích nhận được quá nhiều sự chú ý nhưng mọi người lại đang vô cùng muốn lôi kéo Mão vào những mối quan hệ, những cuộc vui mới làm Mão chỉ muốn đóng cửa và nằm dài trong phòng cả ngày.

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Tuổi Mão không cảm nhận được niềm vui của mình ngay từ những ngày đầu tiên của tháng 11 - Ảnh minh họa: Internet

Vấn đề ở đây chính là do sự thiếu tự tin của Mão. Bạn không tìm thấy sự thoải mái khi đứng ở một vị trí không quen thuộc hay thực hiện những cuộc nói chuyện với người lạ. Nhưng thay vì nghĩ rằng tháng 11 này vốn chỉ là tháng chỉ đem lại mệt mỏi thì Mão có thể nghĩ đây là cơ hội để thử thách bản thân.

Học cách tự tin vào chính mình, quyết đoán, không lo ngại dù phía trước đầy khó khăn là những gì Mão phải làm được nếu như muốn tháng 11 trở nên thuận lợi hơn. Và đương nhiên, nếu mệt mỏi quá thì nhà vẫn là lựa chọn tốt nhất, Mão nên tâm sự với bố mẹ và nhờ người lớn cho mình lời khuyên nếu như không thể tự quyết định.

*Bài biết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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