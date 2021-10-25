Những con giáp nổi tiếng dữ dằn, nhưng khi về nhà lại là một chú mèo nhỏ bên cạnh chồng

Phụ nữ tuổi Dần thẳng tính, cương trực nhưng có lúc rất lạnh lùng. Nếu không thân thiết thì người khác có thể nghĩ nàng giáp này khó gần. Nhưng thật ra đây là con giáp ấm áp và luôn mong muốn giúp đỡ người khác.

Theo tử vi , tuổi Dần luôn xem trọng gia đình và chồng con. Nhưng vì tính cách nỏng nảy nên nàng dễ mất kiểm soát, trở nên gắt gỏng, lớn tiếng với chồng con. Nhưng nếu thấu hiểu họ thì sẽ nhận ra tình cảm yêu thương của phụ nữ tuổi Dần dành cho gia đình.

Tuổi Thân mạnh mẽ, hết lòng vì công việc lại có hoài bão lớn lao nên luôn có xu hướng làm lãnh đạo. Họ cũng vì vậy mà có được sự tôn trọng của chồng. Trong gia đình, người này một sẽ là người giúp chồng kiếm ra tiền, làm cho gia đình sung túc, giàu có, tiền bạc tiêu không hết. Hai là người này hết sức giỏi giang quán xuyến việc nhà, yêu thương chồng con, giúp chồng đưa ra các chủ ý trong công việc, được lòng cấp trên.

Tuổi Thân thẳng thắn nhưng lại khá chu đáo nội ngoại, được lòng tất cả mọi người. Nội ngoại yêu mến càng làm bạn có được sự tín nhiệm của chồng. Vợ chồng yêu thương nhau chính là nguồn cơn của hạnh phúc gia đình. Một khi vợ chồng êm ấm thì tiền bạc cũng sẽ tự nhiên vào nhà, con cái khỏe mạnh, vui vẻ suốt đời.

Tuổi Thân mạnh mẽ, hết lòng vì công việc lại có hoài bão lớn lao nên luôn có xu hướng làm lãnh đạo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Phụ nữ tuổi Mùi cũng thế, họ vốn là những người không giỏi thể hiện cảm xúc, đôi khi trông có vẻ thờ ơ hay thậm chí là kiêu ngạo. Những ai gặp tuổi Mùi lần đầu tiên không mấy tìm được thiện cảm nơi họ, tuổi Mùi không thể hiện cảm xúc gì, họ không thích cũng không nói và thích cũng chẳng hé lời. Tính tình tuổi Mùi có khi thất thường nhưng một khi có chuyện quan trọng họ rất nghiêm túc, nhiệt tình để giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn.

Có khi rõ ràng là yêu thương và nhung nhớ rất nhiều nhưng tuổi Mùi vẫn cố tỏ vẻ không quan tâm để sự yếu đuối không bị phơi bày trước mặt đối phương. Nhìn chung, phụ nữ tuổi Mùi là những người tình cảm và chịu thương chịu khó nhưng đừng bắt buộc họ phải thể hiện những điều ngọt ngào như người khác. Rất khó khăn!

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.