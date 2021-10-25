Bản tính nhẹ nhàng, nhút nhát nhưng 3 con giáp này lại là 'bá chủ' nơi thương trường

Tâm linh - Tử vi 25/10/2021 22:45

Tử vi 12 con giáp cho thấy 3 con giáp này là 'bá chủ' nơi thương trường trong khi ản tính nhẹ nhàng, nhút nhát.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có nhiều hoài bão trong cuộc sống và điều mà họ luôn mong ước chính là có được quyền thế. Họ phấn đấu bằng mọi cách để có được vị trí mà mình mong muốn và điều này nhờ vào bản lĩnh thông minh, nghị lực của họ.

Chỉ là bề ngoài tuổi thìn vô cùng ít nói khiến nhiều người hiểu lầm một là họ kiêu căng, hai là ngại giao tiếp, không nhanh nhẹn. Các mối quan hệ của tuổi Thìn cũng vì vậy mà không nhiều. Thế nhưng đổi lại tuổi Thìn vô cùng biết nắm bắt cơ hội, chỉ cần là cơ hội nhỏ họ cũng sẵn sàng đón nhận và vượt qua khó khăn có được thành quả.

nhe nhang 1
Tuổi Thìn có nhiều hoài bão trong cuộc sống và điều mà họ luôn mong ước chính là có được quyền thế - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là người ăn nói nhẹ nhàng, nhu mì, đàn ông thì hơi nhút nhát khiến nhiều người nghĩ họ không thể làm nên việc lớn. Thế nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Tuổi Hợi vốn sinh ra đã có cơ sở làm giàu, không những gia đình bề thế thì cũng có nhiều người luôn giang tay giúp đỡ.

Tuổi Hợi không chấp nhận cuộc sống nghèo khó, thích sống giàu sang phú quý nên đã ra sức cố gắng làm giàu. Họ dù ít nói nhưng làm việc cẩn mật, tỉ mỉ từng tí một. Họ không những không ngại khó ngại khổ lại vô cùng kiên trì, đã làm gì thì làm hết mình. Đây là những “Cỗ máy” kiếm tiền thực sự. Sự thông tuệ đã cho họ làm những điều đó một cách tốt đẹp và thành công ngoài mong đợi.

nhe nhang 2
Cơ hội kiếm tiền đến là tuổi Dậu phải nắm bắt ngay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cơ hội kiếm tiền đến là tuổi Dậu phải nắm bắt ngay. Họ luôn muốn người khác ngạc nhiên nên ngấm ngầm làm giàu và khi giàu kếch sù rồi thì người khác mới biết được. Lúc này thì họ chỉ có thể tròn mắt ngạc nhiên thôi.

Hơn nữa tuổi Dậu dù giàu có cũng rất khiêm tốn, không khoe khoang của cải nên không nhiều người biết họ thực sự tiềm năng như thế nào. Đây thực sự là người chỉ biết làm việc và kiếm tiền thôi đấy, lấy về làm chồng sẽ được hưởng giàu sang phú quý một đời.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tháng 11 sắp tới, 3 con giáp này kinh doanh phát đạt, thu về không ít tài lộc

Tháng 11 sắp tới, 3 con giáp này kinh doanh phát đạt, thu về không ít tài lộc

Tử vi 12 con giáp cho thấy trong tháng 11 tới, 3 con giáp này kinh doanh phát đạt, thu về không ít tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hàng ngày Dự đoán tử vi 12 con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 1 giờ 50 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 3 giờ 0 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 3 giờ 20 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026