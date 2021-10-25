Những con giáp nữ này từ đây đến hết năm Tân Sửu sắm được nhà lầu, xe hơi, cơ ngơi bạt ngàn, tài lộc vinh quý

Những người tuổi Thân vốn sở hữu tính cách bình tĩnh, họ tự nhiên đối mặt với những niềm vui và những nỗi buồn trong cuộc sống mà không chút phẫn nộ hay phấn khích. Tuổi Thân tâm niệm rằng, chuyện gì xảy ra cũng là do sự sắp đặt của thượng đế, chỉ cần làm tốt phần của mình thì may mắn sẽ tự khắc đến.

Nhờ sự bình thản đó mà tuổi Thân đã một mình vượt qua biết bao khó khăn, sóng gió trong cuộc sống. Họ luôn kiên trì chờ đợi thành công đến với mình, dù không biết là khi nào nhưng sự cố gắng của tuổi Thân đã giúp họ tích góp được nhiều kinh nghiệm quý báu. Người ta có thể gặp được may mắn mà thành công, nhưng với tuổi Thân là cả một sự nỗ lực to lớn. Trước năm 2022, tuổi Thân sẽ hoàn thành được những mục tiêu mình đặt ra, có nhà có xe, tiền tài danh vọng, mọi thứ đều có đủ.

Trời sinh tuổi Tý vốn có vận mệnh êm ả, không quá nhiều lo toan. Họ thường được sinh ra trong một gia đình trung lưu, không mấy khá giả, nhưng nhờ có tính cách tự lập từ nhỏ, nên tuổi Tý thường tự mình vượt qua mọi khó khăn mà không cần một ai bên cạnh. Bên cạnh đó, tuổi Tý vốn dĩ rất thông minh nên có số làm lãnh đạo vào tuổi trưởng thành.

Nhìn chung, tuổi Tý sống biết chừng mực và biết tiết kiệm, họ làm gì cũng suy nghĩ thấu đáo và sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro vì những quyết định của mình. Trong tử vi học có nói, tuổi Tý vốn giàu có nhưng họ vẫn phải nặng gánh lo toan nhiều thứ nên vẫn chưa thể sống trọn vẹn cho bản thân mình. Trước khi bước sang năm 2020, tuổi Tý nhất định sẽ công thành danh toại, không chỉ có nhà có xe, mà sự nghiệp cũng thăng tiến vượt bậc, hôn nhân hạnh phúc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Nếu kể về những con giáp giàu có vào cuối năm nay thì không thể nào thiếu tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nếu kể về những con giáp giàu có vào cuối năm nay thì không thể nào thiếu tuổi Hợi, nhờ có được sự trợ giúp của cát tinh Thái Dương, nhân duyên và vận quý nhân rất tốt, khi khó khăn luôn có người giúp đỡ bạn vượt qua, vì thế không phải vướng bận, không phải ưu phiền.

Đặc biệt là liên quan đến đầu tư tài chính, bạn sẽ có những khoản thu ngoài dự kiến đầy bất ngờ. Chuyện tình cảm vô cùng thuận lợi, tình cảm mặn nồng thắm thiết. Cuối năm 2021, Hợi sẽ có 1 cuộc sống đầy mãn nguyện: nhà cao, xế xịn, con cái ngoan ngoãn giỏi giang.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.