Tình duyên tháng 11/2021 của 12 con giáp: Sửu vững chắc, Ngọ trắc trở, Thân bị thị phi bủa vây

Đường tình duyên không có trắc trở, bản mệnh có được sự động viên nên hoàn toàn có được những lý do, động lực để cố gắng. Con giáp này cảm thấy mình thật may mắn khi mà có một người yêu và hiểu mình đến vậy ở bên. Bao nhiêu sóng gió ngoài kia cũng sẽ phải dừng lại sau cánh cửa gia đình êm ấm.

Nhân duyên của con giáp này khá sáng rõ khi tình cảm có nhiều bước tiến vững chắc. Nếu tuổi Sửu độc thân thì có thể đây là tháng rất tốt nếu bản mệnh dự định bày tỏ tình cảm, cửa cẩm một ai đó. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp mà tuổi Sửu dày công gây dựng từ trước đó rất lâu và cố gắng duy trì dù có chuyện gì xảy ra.



Nhân duyên của con giáp này khá sáng rõ khi tình cảm có nhiều bước tiến vững chắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đường tình duyên tháng 11 nở rộ, bạn dễ làm quen, bắt chuyện và gây ấn tượng tốt nên có nhiều mối quan hệ thân thiết với người khác giới. Tuy nhiên bạn cần bình tĩnh, cẩn thận trong cách hành xử, lời nói để gây được ấn tượng tốt với đối phương.

Tuổi Mão

May mắn là tam hợp quý nhân che chở nên vận trình tình cảm khởi sắc, chẳng những nhân duyên nở rộ. Người tuổi Mão biết được thế mạnh của mình nằm ở đâu nên tích cực thể hiện điều đó để thu hút sự chú ý của người khác phái. Nước chảy đá mòn, trái tim con người cũng đâu thể nào sắt đá mãi được.

Tuổi Thìn

Hỏa sinh Thổ tạo cho bản mệnh cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình với người mình thầm mến bấy lâu. Bản mệnh có thể chấm dứt tình trạng yêu đơn phương của mình nếu mạnh dạn tiến tới, thể hiện cảm xúc chân thật của mình.

Tuổi Tỵ

Ngũ hành tương sinh rất có lợi cho chuyện tình cảm của những người tuổi Tỵ. Bản mệnh cảm thấy thật may mắn khi có được người thấu hiểu, cảm thông và lắng nghe bạn khi bạn vướng vào tình huống khó khăn, trở ngại. Con giáp này vốn là người sống thiên về tình cảm nên có được điều này cảm thấy rất đáng quý và đáng trân trọng.

Đường tình duyên tháng 11/2021 của Ngọ không được tốt, rất dễ xảy ra các bất đồng quan điểm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đường tình duyên tháng 11/2021 của Ngọ không được tốt, rất dễ xảy ra các bất đồng quan điểm và đôi khi những lời nói thiếu suy nghĩ sẽ trở thành lý do khiến cho tình cảm giữa bản mệnh và người ấy rạn nứt. Người tuổi Ngọ không còn muốn gì hơn ngoài gia đình yên ấm và cuộc sống bình lặng bên người mình yêu thế nhưng để làm được điều này thì bản mệnh cần phải hóa giải những hiểu lầm trước đó.

Tuổi Mùi

Có đôi lúc hai bên không tránh khỏi những xung khắc nhỏ nhặt. Điều này còn tùy thuộc vào tính chất mối quan hệ giữa hai bạn. Nếu không còn mặn mà yêu thương nhau, việc bới móc lỗi lầm của nhau là hoàn toàn có thể xảy ra. Một điều nhịn là chín điều lành, hãy tìm cho mình cách xử lý phù hợp.

Tuổi Thân

Thân thị phi bủa vây khiến cho con giáp này gặp phải nhiều rắc rối trong mối quan hệ tình cảm của mình. Đối phương không hiểu và thông cảm còn hiểu lầm khiến cho bản mệnh không khỏi buồn lòng. Tình cảm giữa hai người không đủ bền vững để chiến thắng những sóng gió cuộc đời nên mới gây ra những tổn thương cho cả đôi bên. Hãy nhìn lại lý do mình bắt đầu và quyết định có nên bước tiếp hay không.

Tuổi Dậu

Trong chuyện tình yêu, con giáp này sẽ cần có những thay đổi tích cực hơn nếu như muốn bản thân có được các cơ hội yêu đương lâu dài và chín chắn. Người tuổi Dậu càng vững vàng thì chuyện tình cảm mới có thể được nền tảng vững chắc, sự trưởng thành giúp cho con người ta nắm giữ trân trọng tình yêu hơn.

Đường tình duyên kém suôn sẻ, tuổi Tuất thường nghi ngờ, dằn vặt đối phương cũng như chính bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đường tình duyên kém suôn sẻ, tuổi Tuất thường nghi ngờ, dằn vặt đối phương cũng như chính bản thân mình. Áp lực tinh thần của con giáp này ảnh hưởng đến cả những người xung quanh, suốt ngày than thở trong khi thực ra sự việc chẳng tệ đến vậy, chỉ là bản mệnh quá bi quan mà thôi.

Tuổi Hợi

Tử vi tuổi Hợi tháng 11 dự báo Hợi sẽ có một tháng hạnh phúc bên người yêu mình.Bạn sẽ hơi mềm lòng, nhiều tính toán nhưng phải đặc biệt ghi nhớ, nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn để có thể giữ gìn hạnh phúc cho cả hai.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.