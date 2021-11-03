Tình duyên 12 con giáp ngày 4/11/2021: Tý cần bình tâm, Mão thuận lợi, Thân đón chào tình yêu gõ cửa

Nếu muốn giữ được tình yêu thì tuổi Tý cần phải bình tâm lại. Mỗi người nên học cách nhường nhịn nhau, dù chỉ 1 chút. Nếu cả 2 cùng nói mà không ai chịu lắng nghe thì không cãi nhau cũng khó. Với những bạn còn độc thân thì có lẽ cá tính quá mạnh sẽ khiến bạn khó lòng tìm được người thực sự yêu thương và bao dung cho mình. Bạn nên học cách hài hòa trong các mối quan hệ tình cảm đi nhé.

Khả năng cao hôm nay bạn sẽ được người khác để ý và nhận được lời làm quen, lời mời đi chơi, ăn uống. Hoặc những lời giới thiệu từ bạn bè người thân. Bạn là nên mở lòng, thay đổi chút dư vị cuộc sống biết đâu sẽ khiến bạn có cách nhìn nhận tích cực hơn.

Hôm nay là thời điểm rất thuận lợi cho những người còn đơn chiếc nhanh chóng tìm được hạnh phúc của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Hôm nay người tuổi Dần gặp ngày ngũ hành tương sinh, Mộc khí thịnh vượng nên may mắn kéo đến không ngừng. Trong vận trình tình cảm bản mệnh cảm nhận được những cảm xúc rất ngọt ngào và có cơ hội phát triển mối quan hệ tích cực, có vẻ như lương duyên tới rồi, mau chóng tự tin tiến tới hạnh phúc đi nhé.

Tuổi Mão

Hôm nay là thời điểm rất thuận lợi cho những người còn đơn chiếc nhanh chóng tìm được hạnh phúc của đời mình. Đừng quá quan tâm đến quá khứ và những nỗi đau mà mình từng trải qua, con giáp này hãy hướng đến tương lai tươi sáng hơn với những điều ngọt ngào mà tình yêu mang tới.

Tuổi Thìn

Tình duyên không phải là điểm sáng của tuổi Thìn trong ngày hôm nay. Con giáp này khó làm chủ cảm xúc và dễ có những hành động khiến người kia tổn thương. Một trong những cách hiệu quả để dỗ dành người ấy khi họ giận dỗi là tỏ ra yếu đuối trước mặt họ.

Tuổi Tỵ

Vận trình tình cảm của người tuổi Tỵ có dấu hiệu rạn nứt sau những mâu thuẫn, bất đồng ý kiến. Con giáp này nên học cách kiềm chế, hạ thấp cái tôi, đừng đẩy sự việc đi quá xa khiến bản mệnh hay những người liên quan cảm thấy hối hận.

Thân đang chuẩn bị đón tình yêu gõ cửa rồi đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người độc thân khó tìm chân ái trong hôm nay. Nam mạng thì sự nghiệp vượng nên bỏ quên chuyện tình cảm. Nữ mạng thì hiếu thắng, hay chấp nhặt. Cũng vì tập trung cho sự nghiệp mà bỏ bê gia đình. Bạn ưa độc lập và không muốn ỷ lại vào nam giới nên vận gia đình hôm khá đìu hiu.

Tuổi Mùi

Nhân duyên hôm nay không tốt, rất dễ vướng chuyện thị phi và nếu thiếu đi sự khéo léo rất có thể nó trở thành một mối nguy cơ rạn nứt tình cảm. Thế nhưng Hồng Diễm lại đưa tin vui đến cho những người độc thân và các cặp đôi. Nhắc nhở họ hãy biết trân trọng lẫn nhau, biết nhìn nhận những mặt tốt của nhau chứ đừng chỉ nhớ đến những khuyết điểm.

Tuổi Thân

Thân đang chuẩn bị đón tình yêu gõ cửa rồi đó. Tử vi cho thấy đường tình duyên của bản mệnh đang rộng mở, chỉ cần bạn chịu gật đầu là chẳng lo không có người yêu đâu. Con giáp này có nhiều người theo đuổi nên cũng khó tránh khỏi những lúc hoang mang khi chẳng biết phải tìm đâu mới đúng là người có thể gắn kết cả cuộc đời mình. Hãy thử im lặng lắng nghe trái tim mình nhé.

Tuổi Dậu

Tình duyên hôm nay có lục đục, tuổi Dậu và người yêu không có quan điểm chung, hay nghi thần ám quỷ dẫn đến ghen tuông vô cớ, vợ chồng cãi nhau. Đối với người độc thân có thể sẽ không tìm được đối tượng phù hợp với mình và chúng ta vẫn phải chờ đợi thêm nữa.

Chuyện tình cảm tuổi Tuất thì tương đối ổn nhưng vẫn chưa đạt độ chín muồi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chuyện tình cảm tuổi Tuất thì tương đối ổn nhưng vẫn chưa đạt độ chín muồi. Vì thế nếu con giáp này đang có dự định bày tỏ tình cảm thì hãy cố gắng lấy thêm cảm tình của người ấy rồi hãy tính đến chuyện tỏ tình nhé.

Tuổi Hợi

Trong chuyện tình cảm, người tuổi Hợi cũng cần phải nghiêm túc hơn, đừng thích thì đến, không thích lại đi như vậy được. Đào hoa vượng sắc giúp người tuổi Hợi có nhiều người theo đuổi song vì thế mà bản mệnh phạm sai lầm đấy. Hãy trân trọng tình cảm của mà đối phương dành cho mình nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.