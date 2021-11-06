Sức khỏe 12 con giáp ngày 7/11/2021: Tý suy nhược thần kinh, Tỵ dễ căng thẳng, Tuất cần chú ý hơn về chế độ ăn uống

Hôm nay bạn dễ bị đau đầu, thần kinh suy nhược, mất ngủ. Tâm tình hoảng loạn, hay lo lắng. Khuyên bạn nên đi ngủ đúng giờ, không có việc gì quan trọng thì không nên đi ra ngoài.

Theo lịch vạn niên, ngày 7/11/2021 dương lịch là ngày Can Kỷ. Ngày can Kỷ không trị bệnh ở tỳ. Bản mệnh nên lưu ý chớ làm tổn thương đến vị trí này trong ngày hôm nay.

Dần Kim hành phổi nên cẩn thận các bệnh về đường hô hấp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay dự báo cơ thể có thể suy nhược, mệt mỏi. Dần Kim hành phổi nên cẩn thận các bệnh về đường hô hấp. Sức khoẻ gặp vấn đề rắc rối do các thói quen ăn uống thiếu điều độ, thường xuyên thức khuya.

Tuổi Mão

Về sức khỏe, bạn chớ nên ngại lao động chân tay mà nên tích cực vận động, thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể, giúp toàn bộ phần nước dư thừa được thoát ra bên ngoài.

Tuổi Thìn

Sức khỏe hôm nay không được tốt. Bạn không tìm được hứng thú trong chuyện ăn uống, ăn kém ngon, ngủ cũng không sâu giấc, dễ mắc bệnh về đường tiêu hóa. Nhân khi có thời gian ở nhà, hãy học nấu thêm các món ăn ngon mới lạ để cải thiện vị giác cho bản thân thay vì cứ ăn mãi một hai món.

Tuổi Tỵ

Công việc quá bận rộn sẽ khiến bạn căng thẳng và tổn thương đến gan. Vậy nên hãy giữ một tinh thần vui vẻ lạc quan hết sức. Ăn uống bổ sung thêm các thực phẩm giúp gan thải độc, kích hoạt khí huyết lưu thông bạn nhé.

Sức khỏe của bạn khá tốt, tuổi Ngọ cần tập trung tinh thần để giải quyết các vấn đề công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sức khỏe của bạn khá tốt, tuổi Ngọ cần tập trung tinh thần để giải quyết các vấn đề công việc. Muốn tập trung tốt thì việc đầu tiên là cần có một giấc ngủ ngon lành. Những người có vấn đề về giấc ngủ kéo dài có nhiều khả năng bị suy giảm trạng thái tinh thần. Hãy nghỉ ngơi khi bạn thấy cần nhé!

Tuổi Mùi

Ngày Thổ khí quá vượng, sức khỏe của bản mệnh có thể bị ảnh hướng ít nhiều, nhất là với những người có tiền sử các bệnh về tim mạch, máu huyết. Hãy chắc rằng bạn luôn thực hiện một chế độ ăn uống và nghỉ ngơi điều độ đó.

Tuổi Thân

Nếu bị hành hạ bởi các cơn đau dạ dày thì sau khi ăn tối, trước khi đi ngủ bạn có thể xoa tay của bạn xung quanh rốn 64 vòng theo chiều kim đồng hồ. Kết thúc chà tay của bạn ở vùng bụng dưới. Thao tác đơn giản này không chỉ giúp duy trì trạng thái ổn định cho dạ dày mà còn kích thích dạ dày hoạt động tốt hơn, tránh lo lắng, giận dữ và các kích thích cảm xúc tiêu cực khác.

Tuổi Dậu

Có thể bạn đang phải đối mặt với các vấn đề về mụn. Bạn có thể thử trị mụn bằng việc xông mặt. Xông mặt bằng hơi nước sẽ làm lỗ chân lông được mở to, giúp vi khuẩn, bụi bẩn và chất dầu tích tụ sâu trong da theo mồ hôi thoát ra khỏi cơ thể.

Bạn cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe cũng như chế độ ăn uống của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Bạn cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe cũng như chế độ ăn uống của mình. Hãy nhớ ăn chín uống sôi, thói quen sinh hoạt lành mạnh, khoa học để duy trì sức đề kháng.

Tuổi Hợi

Tình hình sức khỏe tuổi Hợi nhìn chung vẫn tốt, nhưng hệ hô hấp hoạt động hơi kém, có thể gặp vấn đề về phổi. Bạn nên chú ý bổ sung nước cho cơ thể trong thời gian thời tiết thay đổi thất thường. Những bài tập thể dục, vận động tại nhà cũng là ý tưởng hay.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.