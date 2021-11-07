Sức khỏe 12 con giáp ngày 8/11/2021: Tý quan tâm xương cốt, Thìn chú ý làn da, Tuất cần rèn luyện thân thể

Kim khí vượng, bản mệnh cần quan tâm hơn đến sức khỏe , đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt. Nếu là người làm trong lĩnh vực bàn giấy, bạn không nên ngồi một chỗ quá lâu, đồng thời nên sắp xếp thời gian để rèn luyện thể dục thể thao.

Về phương diện sức khỏe không được tốt, tình trạng thiếu ngủ sẽ làm giảm hiệu suất công việc của bản mệnh. Nếu tuổi Sửu không ngủ đủ giấc thì khi thức dậy vào sáng hôm sau sẽ cảm thấy cơ thể mệt mỏi, đầu óc lơ đễnh và thiếu sự tỉnh táo. Vì thế con giáp này nên dành thời gian nghỉ ngơi đầy đủ nhé.

Hôm nay tuổi Dần nên chú ý đến sức khỏe của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày 8/11/2021 cho thấy, tuổi Dần nên chú ý đến sức khỏe của mình. Thời tiết thay đổi dễ khiến con giáp này cảm thấy mỏi mệt. Đây cũng là lúc bản mệnh nên điều chỉnh thói quen của mình như giữ ấm chân và họng, bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng trong những bữa ăn.

Tuổi Mão

Về sức khỏe, Mão cần chú ý những triệu chứng như cơ thể suy nhược, ăn uống thiếu dinh dưỡng. Làm việc lao lực quá độ. Ăn uống khổ sở, đồ quá nhiều dầu mỡ, vị nóng đậm khiến tim gan bốc hỏa, khí huyết không được chuyển hóa làm tinh thần suy nhược.

Tuổi Thìn

Dưỡng da là một việc bạn cần phải làm để cân bằng về sức khỏe trong hôm nay. Đông y quan niệm một làn da đẹp là phải đạt được sự cân bằng về âm dương, thuỷ hoả và khí huyết. Khi trạng thái cân bằng này bị phá vỡ, làn da sẽ không còn giữ vẻ đẹp và sức khỏe bị phá vỡ.

Tuổi Tỵ

Đau đầu là chứng bệnh điển hình của cuộc sống hiện đại. Nếu thường gặp phải những tình trạng khó chịu này, bạn có thể thử một số biện pháp trị đau đầu tại nhà như: Uống nhiều nước, bổ sung canxi giúp cho não hoạt động tốt hơn, điều đó sẽ làm giảm các triệu chứng đau đầu. Canxi có nhiều trong các thực phẩm từ bơ, sữa tươi, sữa chua, phomai…

Đau đầu là chứng bệnh điển hình của cuộc sống hiện đại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Về sức khỏe tuổi Ngọ dự báo có thể có những biểu hiện chứng bệnh đau răng, kén ăn. Chú ý răng đau do nhiệt, khi ăn các thức ăn cay nóng thì triệu chứng đau tăng, thích thứ mát, chân răng sưng trướng, khát nước.

Tuổi Mùi

Thói quen ăn quá nhiều đường sẽ gây nhiều áp lực cho gan, dẫn đến gan bị nhiễm mỡ. Vì vậy, tuổi Mùi nên tìm cách cắt giảm hàm lượng đường trong các bữa ăn hàng ngày của mình nhé.

Tuổi Thân

Trong ngày Kim khí vượng, tuổi Thân cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt. Người lớn tuổi chú ý vận động vừa phải, trong khi đó thì người trẻ tuổi làm văn phòng chớ nên ngồi một chỗ quá lâu mà cần đứng lên đi lại thường xuyên hơ

Tuổi Dậu

Về sức khỏe, hôm nay tuổi Dậu hãy chăm sóc nhiều hơn cho Đại Tràng của bạn để có sức khỏe cân bằng. Nên ăn giảm chất béo, tăng cường chất xơ, ăn làm nhiều bữa trong ngày.

Rèn luyện thể chất cũng giúp con giáp này cảm thấy tự tin hơn về ngoại hình hay làm tăng sức hấp dẫn cũng như giá trị của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Rèn luyện thể chất cũng giúp con giáp này cảm thấy tự tin hơn về ngoại hình hay làm tăng sức hấp dẫn cũng như giá trị của bản thân. Một người khỏe mạnh đầy sức sống sẽ mang đến cảm giác được tin tưởng hơn và qua đó giúp làm tăng khả năng thành công. Vì thế, đừng lơ là việc tập luyện thường xuyên mỗi ngày nhé.

Tuổi Hợi

Sức khỏe của bạn có dấu hiệu sa sút. Thời tiết lạnh sâu, bạn nên quan tâm nhiều hơn tới việc giữ ấm cho cơ thể và dinh dưỡng để tăng sức đề kháng nhé.

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