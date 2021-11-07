Tình duyên 12 con giáp từ 8/11 đến 14/11/2021: Dần ảm đạm, Ngọ khởi sắc, Hợi không nên vội vàng

Tình cảm của những người đã lập gia đình có dấu hiệu thiếu ổn định. Nếu như đầu tuần hai người vẫn còn vui vẻ với nhau thì đến giữa tuần, khó khăn ập tới khiến đôi bên dễ rơi vào cảnh chiến tranh lạnh. Chỉ khi cả hai đều chủ động hạ cái tôi của mình xuống thì mọi chuyện mới tiến triển.

Phương diện tình duyên nồng nàn vào đầu tuần nhưng không thể duy trì cho đến hết tuần. Bạn dễ nghe theo lời bàn ra tán vào của người ngoài, thành ra nghi ngờ người ấy. Trước khi đưa ra bất cứ lời kết tội nào, bạn cũng cần dành thời gian lắng nghe đối phương trước đã.

Phương diện tình cảm nồng nàn vào đầu tuần nhưng không thể duy trì cho đến hết tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Phương diện tình cảm khá ảm đạm. Những người độc thân còn quá bận rộn đối phó với những rắc rối trong công việc nên chẳng còn thời gian quan tâm đến cảm nhận của người khác. Trong khi đó, những người đã lập gia đình có xu hướng giấu kín mọi chuyện ở trong lòng.

Tuổi Mão

Chuyện tình cảm ít có dấu hiệu cải thiện, dù giữa tuần, đôi bên có vẻ thỏa hiệp với nhau nhưng có lẽ đó là dấu hiệu bằng mặt không bằng lòng. Bản mệnh cần tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân sâu xa cho mọi việc, chớ nên bỏ mặc mọi chuyện được đến đâu thì đến.

Tuổi Thìn

Chuyện tình cảm của tuổi Thìn trong tuần này cũng có phần không vui do con giáp này cảm nhận được khoảng cách giữa hai người cứ ngày một lớn hơn. Nguyên nhân cũng bởi cả hai đều chất chứa những nỗi niềm riêng trong lòng thay vì chọn cách trao đổi, sẻ chia với nửa kia.

Tuổi Tỵ

Vận trình tình cảm hanh thông, tình yêu đôi lứa thăng cấp bất ngờ, hứa hẹn những trải nghiệm sinh động. Người độc thân có vận đào hoa vượng lên bất ngờ, con giáp này trở nên cuốn hút hơn trong mắt người khác giới bằng sự bí ẩn và thông thái của mình. Chính vì thế, cơ hội để tìm được nửa kia rất lớn.

Trong tuần mới, vận trình tình duyên của con giáp này cũng có khởi sắc nhất định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong tuần mới, vận trình tình duyên của con giáp này cũng có khởi sắc nhất định, vận đào hoa vượng. Tuy nhiên, để tìm được đối tượng ưng ý đòi hỏi bản mệnh cần phải chủ động nắm bắt thời cơ, nếu không duyên đến rồi lại đi rất đáng tiếc.

Tuổi Mùi

Tình cảm ổn định an ủi phần nào cho con giáp này trong tuần này. Đôi lứa vẫn duy trì được những sự tương tác và chuyện trò cần thiết về những vấn đề cả hai gặp phải. Tình yêu của hai người được xây dựng trên sự tin tưởng tuyệt đối nên rất bền chặt.

Tuổi Thân

Tình cảm trong ngày không có gì đặc biệt, bạn hãy thể hiện cho bạn đời của mình thấy được rằng bạn thực sự ngưỡng mộ và hạnh phúc nhường nào với những thứ mà người ấy đã dành cho bạn. Điều này khiến cho người mà bạn thương yêu cảm thấy hãnh diện và tự tin hơn về bản thân mình.

Tuổi Dậu

Nhân duyên tuổi Dậu tuần này nhìn chung vẫn khá tốt. Người độc thân có nhiều cơ hội để tiếp xúc, gần gũi với một vài đối tượng mới. Đối với tuổi Dậu có gia đình, chớ nên vui chơi quên đường về. Bởi vì chúng ta đã có một tổ ấm và cần bạn xây đắp thì mới lớn mạnh được.

Trong chuyện tình cảm, có lẽ tuổi Tuất cũng nên chậm lại, tránh nhanh mà vội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong chuyện tình cảm, có lẽ tuổi Tuất cũng nên chậm lại, tránh nhanh mà vội, lựa chọn những bước đi không tốt khiến tình cảm khó được đà thuận lợi. Thay vào đó, bạn nên thể hiện tình yêu chân thành cũng như sự quan tâm, chăm sóc của mình với đối phương để tạo được sự tin tưởng.

Tuổi Hợi

Đừng vì lo lắng về tuổi tác mà vội vàng chọn tạm một người nào đó để cho có. Trước khi chấp nhận tình cảm của đối phương, tuổi Hợi nên chắc chắc với tình cảm của mình. Đây là việc quan trọng cả đời, tại sao dễ dàng gật đầu với một người mình không yêu được mà làm đôi bên cùng tổn thương.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.