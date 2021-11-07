Quý Nhân che chở, Cát Tinh trợ lực, trong tuần mới từ ngày 8/11 đến 14/11/2021, 3 con giáp này tài lộc rực sáng, vận mệnh gặp may

Tâm linh - Tử vi 07/11/2021 21:33

Trong tuần mới từ ngày 8/11 đến 14/11/2021, 3 con giáp này tài lộc rực sáng, vận mệnh gặp may nhờ có Quý Nhân che chở, Cát Tinh trợ lực.

Tuổi Dậu

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 8/11 đến 14/11/2021, sự nghiệp của tuổi Dậu trên đà phát triển vô cùng rực rỡ, đặc biệt là với nam mệnh. Quý nhân xuất hiện sẽ che chở cho con giáp này trên chặng đường sắp tới, hễ gặp khó khăn là sẽ có người đứng ra giúp đỡ tháo gỡ kịp thời, thu về thành quả khả quan.

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Có thể nói, tuổi Dậu là một trong những con giáp có vận trình sáng sủa nhất tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói, tuổi Dậu là một trong những con giáp có vận trình sáng sủa nhất tuần này, tuy không tới mức liên tiếp gặp may mắn từ trên trời rơi xuống nhưng cũng không quá vất vả bận rộn. Bản mệnh còn rất hay được người khác chiếu cố nên dễ dàng đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Chẳng những vậy, tuần này chính là thời điểm tuổi Dậu ngồi đếm tiền, các dự án kinh doanh, đầu tư đều sinh lời. Tuy nhiên, để có được điều đó, bản mệnh cũng phải trải qua không ít điều phiền muộn, khó khăn, thử thách. Nhưng kết quả cuối cùng thật mỹ mãn, con giáp này xứng đáng có được điều đó.

Tuổi Thìn

Tuần này có thể nói là một tuần vô cùng may mắn đối với người tuổi Thìn trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc. Bản mệnh chinh phục được những đích đến mà mình đã đặt ra từ trước, thậm chí mở lối đi riêng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Những ai làm lãnh đạo cũng khẳng định được vị thế không thể thay thế của mình.

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Tuần này có thể nói là một tuần vô cùng may mắn đối với người tuổi Thìn trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Người làm đầu tư kinh doanh đưa ra được nhiều quyết định chính xác, khiến tiền bạc đổ về nhanh chóng, đặc biệt là trong những ngày cuối tuần. Có thể bạn sẽ khá tất bật đấy, song khoản tiền bạn thu được khiến ai cũng ngưỡng mộ, giúp chính bản thân bạn cũng quên đi mệt mỏi.

Có cát tinh trợ lực, nếu đang ấp ủ kế hoạch gì thì bạn nên tranh thủ thực hiện ngay trong tuần này để gặp nhiều may mắn. Nếu còn băn khoăn, do dự vấn đề gì, bạn cũng có thể tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh.

Tuổi Tuất

Về cơ bản, đây là một tuần tràn đầy may mắn đối với người tuổi Tuất. Trên phương diện sự nghiệp, dù để gặt hái thành công, bạn sẽ phải vượt qua khó khăn, song với tinh thần lạc quan, tích cực, chẳng điều gì có thể cản được bước chân bạn. Hơn thế, bạn coi khó khăn chính là lúc khẳng định mình.

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Tài lộc rực sáng vào khoảng thời gian cuối tuần, vì thế, đây sẽ là một tuần không ngơi nghỉ với tuổi Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc rực sáng vào khoảng thời gian cuối tuần, vì thế, đây sẽ là một tuần không ngơi nghỉ với tuổi Tuất. Nhờ quan hệ rộng rãi, bạn được giới thiệu cho nhiều mối khách hàng triển vọng. Thái độ phục vụ tốt và giữ chữ tín cũng là yếu tố giúp bạn níu chân khách hàng quen thuộc.

Thu nhập khá ổn định, có phần tăng tiến theo chiều hướng tích cực. Thêm nữa, người làm kinh doanh sẽ gặp nhiều thuận lợi trong chuyện buôn bán vì có thêm cát thần tạo cho nhiều cơ hội tài lộc về tay.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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