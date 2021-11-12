Sức khỏe 12 con giáp ngày 13/11/2021: Mão nên tích cực hoạt động, Tỵ quan tâm hơn đến tim mạch, Ngọ cẩn thận xương khớp

Hôm nay bạn dễ bị đau đầu, thần kinh suy nhược, mất ngủ. Tâm tình hoảng loạn, hay lo lắng. Khuyên bạn nên đi ngủ đúng giờ, không có việc gì quan trọng thì không nên đi ra ngoài nếu không sẽ ảnh hưởng đến bản thân mình cũng như cộng đồng.

Tuổi Sửu nên chăm lo cho sức khỏe tốt hơn. Mặc dù bạn có sự giúp đỡ của lục hợp quý nhân nhưng vẫn phải lưu ý. Chúng ta nên sinh hoạt đúng giờ giấc, hạn chế ăn chơi trác táng mà gây hại cho cơ thể.

Tử vi hôm nay dự báo cơ thể có thể tuổi Dần suy nhược, mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay dự báo cơ thể có thể tuổi Dần suy nhược, mệt mỏi. Bạn nên cẩn thận các bệnh về đường hô hấp. Lưu ý nếu phải ra ngoài thì nhất định phải đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc với người khác để bảo đảm cho bản thân mình.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão chớ nên ngại lao động chân tay mà nên tích cực vận động, thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể, giúp toàn bộ phần nước dư thừa được thoát ra bên ngoài. Ở nhà cũng là một cơ hội tốt để bạn tích cực dọn dẹp sạch sẽ không gian sống, phòng chống bệnh tật và có những niềm vui mới bên gia đình.

Tuổi Thìn

Thổ khí vượng cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến sức khỏe của những chú rồng. Bạn có thể bị những cơn đau nửa đầu hành hạ dẫn đến chất lượng giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng. Hãy thử điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt trước khi tìm đến các chuyên gia y tế nhé.

Tuổi Tỵ

Tuy nhiên trong ngày Thổ khí quá vượng, bản mệnh cần chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Nhất là những ai có nguy cơ dễ mắc các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh đường ruột, dạ dày thì càng cần phải đặc biệt lưu tâm.

Thổ khí vượng cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến sức khỏe của những chú rồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Về sức khỏe, thời tiết thay đổi có thể khiến tuổi Ngọ cảm thấy mệt mỏi, nhất là những người có bệnh xương khớp và hô hấp. Ngoài ra, hôm nay bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm tại ở vùng thắt lưng, dạ dày, đại tràng.

Tuổi Mùi

Trong ngày Thổ khí vượng, bản mệnh cũng nên để ý tới sức khỏe của mình. Tốt nhất nên ăn uống, nghỉ ngơi điều độ hợp lý, hạn chế rượu bia, chất kích thích để bảo vệ cho chính bản thân mình. Ngoài ra, đừng quên cân bằng thời gian dành cho công việc và nghỉ ngơi nữa nhé.

Tuổi Thân

Sức khỏe của bạn khá tốt, tuổi Thân cần tập trung tinh thần để giải quyết các vấn đề công việc. Muốn tập trung tốt thì việc đầu tiên là cần có một giấc ngủ ngon lành. Những người có vấn đề về giấc ngủ kéo dài có nhiều khả năng bị suy giảm trạng thái tinh thần. Hãy nghỉ ngơi khi bạn thấy cần nhé!

Tuổi Dậu

Về sức khỏe, tuổi Dậu tinh thần hôm nay thoải mái, bạn không phải chịu nhiều áp lực, những cơn đau đầu đã không còn làm phiền đến bạn. Thời gian rảnh hãy tìm cho mình những cảm hứng về một lĩnh vực nào đó mới mẻ hơn. Khuyên bạn thời gian này nên ăn nhiều rau củ, những thảo dược tốt cho phổi và ruột già.

Trên phương diện sức khỏe, người chăm chỉ luyện tập nâng cao thể trạng sẽ thấy kết quả sau những ngày kiên trì - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trên phương diện sức khỏe, người chăm chỉ luyện tập nâng cao thể trạng sẽ thấy kết quả sau những ngày kiên trì. Tuy nhiên, con giáp này chớ có chủ quan hay nóng vội trong việc nâng cấp các bài tập. Nếu muốn tăng cường cũng cần thực hiện dần từng bước.

Tuổi Hợi

Thời tiết hanh khô, Hợi nên chú ý các vấn đề liên quan đến da dẻ. Một chút kem dưỡng hoặc mặc nạ cấp ẩm cũng giúp làn da bớt khô nhiều lắm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.