Tình duyên 12 con giáp ngày 13/11/2021: Dần gặp rắc rối, Ngọ triển vọng, Hợi có phần sa sút

Tâm linh - Tử vi 12/11/2021 18:15

Tử vi về tình duyên 12 con giáp ngày 13/11/2021 cho thấy Dần gặp rắc rối, Ngọ triển vọng, Hợi có phần sa sút.

Tuổi Tý

Vận trình tình cảm tuổi Tý không mấy suôn sẻ. Người độc thân gặp không ít cản trở để đến với người mình yêu, dường như con giáp này còn phải trải qua vô vàn thử thách nữa mới có thể có được hạnh phúc của riêng mình.

Tuổi Sửu

Trong ngày Thổ Mộc xung khắc này, con giáp này và nửa kia lại tiếp tục nảy sinh những xung đột bất đồng khiến cho mối quan hệ giữa hai người trở nên xấu đi trông thấy. Đã đến lúc cả hai cần nghiêm túc nhìn lại và hóa giải mọi hiểu lầm không đáng có.

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Vận trình tình cảm tuổi Tý không mấy suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Mộc khắc Thổ khiến tuổi này có thể gặp rắc rối trong chuyện tình duyên. Bạn cho đi rất nhiều nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu, thế nhưng nếu cảm thấy những gì mình cho đi là xứng đáng thì hãy cứ hết lòng vì tình cảm này để không có gì phải hối tiếc.

Tuổi Mão

Ngũ hành xung khắc khiến chuyện tình cảm cũng chẳng được như ý. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy còn nhiều vấn đề nảy sinh, mặc dù cả hai có nhiều điều muốn nói nhưng lại chưa tìm được cơ hội giãi bày, khoảng cách ngày càng nới rộng khiến hai người dần xa nhau.

Tuổi Thìn

Hung tinh còn khiến phương diện tình cảm của con giáp này không thuận lợi. Bản mệnh và đối phương có nhiều mâu thuẫn, xung đột khiến tình cảm rạn nứt, nhưng không ai chịu nhún nhường để giúp cho tình yêu thêm bền chặt. Thực tế những tranh cãi hiện tại hoàn toàn vô nghĩa, hai bạn chỉ đang muốn thể hiện cái tôi của mình mà thôi.

Tuổi Tỵ

Tình cảm của những người đã có đôi có cặp cũng ngày càng thêm thắm thiết. Thời gian trôi đi không khiến tình cảm của cả hai phai nhạt mà trái lại còn ngày càng nồng nàn hơn. Dù đôi khi vẫn có những tranh cãi và khúc mắc nhưng chúng giống như “gia vị” cần có để tình cảm thêm ngọt ngào.

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Chuyện tình cảm của tuổi Ngọ có nhiều tiến triển trong ngày Hỏa Thổ tương sinh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chuyện tình cảm của tuổi Ngọ có nhiều tiến triển trong ngày Hỏa Thổ tương sinh. Mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia sau bao ngày tìm hiểu đã có thể cùng nhau tiến đến những nấc thang mới. Hãy đón nhận những niềm vui hạnh phúc đang đến với mình.

Tuổi Mùi

Trong ngày Thổ sinh Kim, đào hoa sẽ đến với người độc thân, giúp con giáp này sớm tìm được một nửa phù hợp với mình. Đừng vội từ chối những lời giới thiệu hay các cuộc tụ họp gặp gỡ bạn bè, đây có thể là cơ hội để bản mệnh gặp được nhân duyên của đời mình.

Tuổi Thân

Ngũ hành tương sinh cũng cũng mang đến nhiều may mắn trong chuyện tình cảm cho con giáp này. Được người khác mai mối, giới thiệu nên bạn có cơ hội gặp gỡ một số đối tượng khác phái, bạn có thể lọt vào mắt xanh của đối phương và chỉ chờ cái gật đầu của bạn là tiến tới thôi.

Tuổi Dậu

Thổ sinh Kim giúp chuyện tình cảm của Dậu cũng mặn nồng không kém. Những mâu thuẫn, hiểu lầm trước đó đã được hóa giải, tình cảm ngày càng gắt kết hơn. Nhân cơ hội này hãy làm điều gì đó để tình yêu thăng hoa, đôi lứa bên nhau không rời.

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Thổ sinh Kim giúp chuyện tình cảm của Dậu cũng mặn nồng không kém - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Về phương diện tình cảm, những người tuổi Tuất đang "ế" sẽ có cơ hội tìm được tình yêu đích thực của mình. Đó là khi bạn chấp nhận tình cảm của ai đó đang thầm thương bạn. Cả hai sẽ được tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào nhất của tình yêu. Ngược lại, những ai yêu cần dành nhiều thời gian cho nhau hơn nữa, chia sẻ với nhau để đối phương cảm giác được quan tâm và yêu thương hơn nữa nhé.

Tuổi Hợi

Tỉ Kiên lại cho thấy vận trình tình cảm của bạn lại có phần sa sút hơn hẳn. Có lẽ vì quá mải mê với công việc mà con giáp này quên mất sự tồn tại của người ấy. Sự thờ ơ lạnh nhạt của bạn khiến bức tường ngăn cách giữa hai người ngày càng lớn dần lên. Đã đến lúc bạn cần quan tâm đến nửa kia của mình nhiều hơn rồi đó. Đừng để đến khi mất đi mới cảm thấy hối tiếc nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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