Chính Tài dẫn lối, Thiên Ấn độ mệnh, 3 con giáp này ngày 13/11/2021 vượng phát tài lộc, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 13/11/2021 00:29

Tử vi ngày 13/11/2021 cho thấy, 3 con giáp này vượng phát tài lộc, sự nghiệp hanh thông nhờ Chính Tài dẫn lối, Thiên Ấn độ mệnh.

Tuổi Mão

Vận trình tài lộc tuổi Mão trên đà tăng tiến. Nhờ Chính Tài soi đường dẫn lối mà bản mệnh nắm bắt được các cơ hội kiếm tiền đáng giá. Thời cơ này không dễ mà có nên con giáp này phải nhanh tay nắm bắt mới thành công, đừng nhút nhát, sợ thất bại nếu không bản mệnh sẽ khó có được thứ mình muốn.

Vận trình tài lộc vượng phát, Mão Ngọ tam hợp hỗ trợ cho con giáp này rất nhiều trên phương diện tài chính, bản mệnh có cơ hội gặp gỡ có đối tác tiềm năng. Điều này không chỉ giúp bản mệnh phát huy tối đa năng lực của mình mà còn nắm bắt mọi cơ hội thăng tiến tốt.

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Vận trình tài lộc tuổi Mão trên đà tăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày 13/11/2021 cho thấy, người tuổi Thân có nhiều cát khí vây quanh trong ngày được cả Lục Hợp và Thiên Ấn độ mệnh. Ngày này bạn cảm thấy làm gì cũng thuận lợi hơn hẳn, không cần phải quá vất vả cũng có thể đạt được điều mình muốn.

Công việc của tuổi Thân đang có nhiều bước tiến triển tích cực, ngay cả những hạng mục dang dở từ lâu cũng được lật lại giải quyết ổn thỏa. Việc hợp tác làm ăn diễn ra thuận lợi, nguồn thu ngày càng lớn đủ để bản mệnh chi tiêu cho các nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày cũng như tiết kiệm được một khoản kha khá cho những tình huống cấp bách về sau.

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Tử vi ngày 13/11/2021 cho thấy, đường sự nghiệp của tuổi Tý hanh thông thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày 13/11/2021 cho thấy, đường sự nghiệp của tuổi Tý hanh thông thuận lợi hơn khi được quý nhân tam hội đưa đường chỉ lối trong khoảng thời gian này. Bản mệnh dễ dàng đạt được những thành tích khiến cho ai nấy đều phải ngưỡng mộ.

Lại thêm cát tinh trợ mệnh, những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, kỹ thuật, dịch vụ, nghề tự do có cơ hội bộc lộ năng lực đáng gờm, khẳng định vị thế vững vàng của bản thân tại môi trường làm việc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kiếp Tài lăm le, Tương Xung xuất hiện, 3 con giáp này ngày 13/11/2021 đụng độ tiểu nhân, dễ hao hụt tiền của

Kiếp Tài lăm le, Tương Xung xuất hiện, 3 con giáp này ngày 13/11/2021 đụng độ tiểu nhân, dễ hao hụt tiền của

Tử vi ngày 13/11/2021 cho thấy, 3 con giáp này đụng độ tiểu nhân, dễ hao hụt tiền của vì có Kiếp Tài lăm le, Tương Xung xuất hiện.

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