Ngày có ngũ hành Thủy Mộc tương sinh, chuyện tình duyên của bản mệnh trở nên tốt đẹp hơn hẳn so với thời gian trước đó. Bạn và người ấy dành khoảng thời gian ấm ấp bên nhau, cùng nhau chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, cùng vun đắp cảm xúc ngày một thắm thiết hơn.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng không mấy khởi sắc trong ngày Mộc Thổ xung khắc như hôm nay. Có vẻ như giữa hai người vẫn còn tồn tại những mâu thuẫn khó hóa giải. Đây chính là nguyên nhân khiến bầu không khí giữa bạn và người ấy cứ căng thẳng suốt ngày cuối tuần này.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng không mấy khởi sắc trong ngày Mộc Thổ xung khắc như hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngày Mộc khắc Thổ là điềm báo chuyện tình cảm của tuổi Dần có dấu hiệu bị nguội lạnh. Mâu thuẫn liên tiếp xảy ra khiến con giáp này và đối phương dần cảm thấy mệt mỏi và muốn cho nhau lối đi riêng. Hãy học cách sửa chữa thay vì phá bỏ mối quan hệ.

Tuổi Mão

Trong ngày ngũ hành tương sinh, quý nhân sẽ mai mối cho người độc thân, thông qua các mối quan hệ xã giao sẽ gặp được người hợp với mình. Người có gia đình thì tình cảm vợ chồng mặn nồng, hiểu ý nhau, con cái ngoan ngoãn và gắn bó với cha mẹ.

Tuổi Thìn

Mộc khắc Thổ, nhân duyên tốt lành vẫn chưa tìm đến với người tuổi Thìn trong khoảng thời gian này. Có vẻ như người độc thân vẫn chưa có cơ hội gặp được một nửa phù hợp với mình. Nhưng bạn cũng đừng vì thế mà buồn chán, khi thời điểm đến chắc chắn người ấy sẽ đến với bạn.

Tuổi Tỵ

May mắn là trong ngày Mộc Hỏa tương sinh này, mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy có những bước tiến triển hơn hẳn. Cả hai đã tìm được tiếng nói chung sau một khoảng thời gian hiểu lầm mâu thuẫn liên miên. Hai người chính là chỗ dựa vững chắc cho nhau sau bao sóng gió.

May mắn là trong ngày Mộc Hỏa tương sinh này, mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy có những bước tiến triển hơn hẳn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong ngày Mộc sinh Hỏa, tình cảm lứa đôi cũng duy trì ở mức hài hòa. Dẫu rằng vẫn có những lúc không tránh được đôi co, mâu thuẫn, nhưng sau cùng tất cả đều tan biến nhanh, không khí gia đình an yên, đầm ấm. Người độc thân tạm hài lòng với những mối quan hệ hiện có.

Tuổi Mùi

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng chẳng mấy khởi sắc trong ngày Thổ Mộc xung khắc này. Những hiểu lầm giữa các cặp đôi chẳng những không được hóa giải mà lại còn ngày một căng thẳng hơn. Nếu không sớm xóa bỏ mâu thuẫn thì khoảng cách giữa hai người sẽ ngày một xa cách hơn, nguy cơ rạn nứt là điều là khó tránh.

Tuổi Thân

Kim khắc Mộc, chuyện tình cảm của con giáp này đang dần đi vào ngõ cụt khi những mâu thuẫn ngày một lớn dần lên. Bầu không khí căng thẳng liên tục kéo dài khiến cả hai đều cảm thấy chán chường, nguy cơ tan vỡ ngày càng lớn.

Tuổi Dậu

Ngũ hành xung khắc còn dự báo chuyện tình cảm của Dậu trong ngày này không được êm ấm như mong muốn. Đôi lứa vì nhiều nguyên nhân mà thường hay xảy ra cãi cọ, chủ yếu cũng do hai người dành quá ít thời gian cho nhau khiến khoảng cách cứ lớn dần.

Ngũ hành xung khắc còn dự báo chuyện tình cảm của Dậu trong ngày này không được êm ấm như mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tiếc rằng chuyện tình cảm của bản mệnh lại chẳng được như ý muốn trong ngày Thổ Mộc bất dung này. Có vẻ như vì mải mê với công việc mà bạn đã bỏ bê đối phương quá rồi. Hãy mau chóng tìm cơ hội để hâm nóng tình cảm đôi bên đi nhé.

Tuổi Hợi

Hôm nay sẽ là một ngày cuối tuần đầy ấm áp với con giáp tuổi Hợi. Ngũ hành Thủy sinh Mộc giúp cho bầu không khí giữa bạn và người ấy dần trở nên hòa hợp hơn. Tình cảm lứa đôi được vun vén, đây chính là cơ hội để hai người có thể có những bước tiến triển nhanh hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.