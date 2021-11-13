Cục diện Tương Hại, Thương Quan ngáng trở, 3 con giáp này ngày 14/11/2021 vận trình sa sút, tài lộc bất thông

Tử vi ngày 14/11/2021 cho thấy, 3 con giáp này vận trình sa sút, tài lộc bất thông do cục diện Tương Hại, Thương Quan ngáng trở.

Tuổi Tỵ

Tiếp nối tử vi ngày 14/11/2021 của 12 con giáp, cục diện Tương Hại sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình của người tuổi Tỵ trong ngày cuối tuần này. Sẽ có không ít kẻ xấu bụng nhìn bạn như cái gai trong mắt, để rồi chẳng tiếc lời rèm pha sau lưng bạn.

Chưa kể Tỷ Kiên xuất hiện lại càng khiến cho con giáp này trở nên cô độc hơn khi luôn phải đối mặt với mọi thị phi vây quanh một mình. Tâm trạng của bạn cũng vì thế mà cũng trở nên u ám hơn hẳn.

Cục diện Tương Hại sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình của người tuổi Tỵ trong ngày cuối tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 14/11/2021 của 12 con giáp, Thương Quan ngáng trở, vận trình của người tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này có phần suy giảm đáng kể. Công việc làm ăn gặp nhiều cản trở, bản mệnh có thể phải bỏ tiền túi ra để bù vào những phần thiệt hại phát sinh bất ngờ trong khoảng thời gian này.

Lúc này, tốt nhất là bạn nên giữ bình tĩnh, chớ nên đưa ra bất cứ quyết định liên quan đến tiền bạc mà không có sự suy tính kỹ càng. Chậm mà chắc, chỉ như vậy thì tình hình tài chính của bạn mới có thể cải thiện lên được.

Thương Quan ngáng trở, vận trình của người tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này có phần suy giảm đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình tài lộc sa sút. Điềm báo hao tài thấy rõ, để hạn chế mức độ thiệt hại liên quan tới phương diện tài chính, tuổi Mùi phải có sự đề phòng cẩn thận trước các lời mời hợp tác, đầu tư.

Lại thêm hung tinh xuất hiện càng đẩy thành công ra khỏi tầm với của con giáp này. Liên tiếp là những rắc rối không đáng có như đang thách thức giới hạn chịu đựng của tuổi Tỵ. Áp lực là không thể tránh khỏi, nên thay vì muốn bỏ cuộc, bản mệnh hãy bình tĩnh giải quyết chúng từng chút một.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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