Chính Tài xuất hiện, Thái Dương che chở, 3 con giáp này tuần mới từ ngày 15/11 đến 21/11/2021 thoát khỏi nợ nần, tiền vào đầy túi

Theo tử vi tuần mới , cát thần còn xuất hiện hỗ trợ bản mệnh trừ hung, không lo vận hạn liên quan tới tiền bạc, thậm chí nhiều người được thoát khỏi nợ nần, tìm được cách gia tăng thu nhập trong tương lai bằng những cách thức vô cùng thiết thực.

Những ngày đầu tuần, tuổi Thìn có cả tiền bạc lẫn mối quan hệ tốt đẹp, rắc rối sẽ bắt đầu xuất hiện vào giữa tuần trở đi khi mà hung tinh khiến con giáp này dễ tức giận, nổi nóng với những kẻ thiếu suy nghĩ và vô ơn. Lúc này bản mệnh nên hạn chế cho mượn tiền bạc kẻo bị mất trắng.

Chính Tài xuất hiện ngay từ đầu tuần cho thấy con giáp này sẽ có cơ hội thu tiền bạc về tay, nhất là người làm ăn có cơ hội phát tài trông thấy. Tuổi Thân cần dồn hết công sức vào việc kinh doanh mới không để tuột mất thời cơ, song giữa tuần cần chú ý vì có thể vướng họa mất tiền.

Về phần công việc, tuổi này có thể mắc vài lỗi nhỏ vào đầu tuần do chưa lấy lại được sự tập trung cần thiết sau những ngày nghỉ ngơi, đây có thể là nguyên nhân gây ra không ít rắc rối sau này Rất may là bạn cũng nhanh chóng khắc phục được sai sót của mình, chăm chỉ và cố gắng hơn để gặt hái thành quả vào cuối tuần.

Được Thái Dương che chở, người tuổi Tuất có nhiều may mắn hơn hẳn so với những con giáp khác trong tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Được Thái Dương che chở, người tuổi Tuất có nhiều may mắn hơn hẳn so với những con giáp khác trong tuần này. Rất nhiều tín hiệu khả quan cho thấy cơ hội thăng quan tiến chức của bạn đang nằm trong tầm tay. Dù trước đó đối mặt với không ít khó khăn, thử thách nhưng được quý nhân giúp đỡ nên gặp hung hóa cát, giành được mục tiêu đã đề ra.

Con giáp này không cần phải lo lắng gì bởi Thiên Tài đã che chở cho cả vận trình. Các nguồn thu tăng lên, bản mệnh có được tiền bạc rủng rỉnh trong tay, thoải mái chi tiêu mà không phải suy nghĩ hay đắn đó nhiều.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.