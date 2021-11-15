Hung tinh chiếu mệnh, Ngũ Quỷ tác động, 3 con giáp này tuần mới từ ngày 15/11 đến 21/11/2021 gặp nạn đại hao, tiểu nhân hãm hại

Tâm linh - Tử vi 15/11/2021 00:06

Từ ngày 15/11 đến 21/11/2021, 3 con giáp này gặp nạn đại hao, tiểu nhân hãm hại do hung tinh chiếu mệnh, Ngũ Quỷ tác động.

Tuổi Tỵ

Có hung tinh Đại Hao chủ hao tài chiếu mệnh, tình hình tài chính của người tuổi Tỵ trong tuần này khá bất ổn. Con giáp này cần phải hết sức thận trọng trong chuyện chi tiêu, giảm bớt những nhu cầu không cần thiết. Bản mệnh nên lên kế hoạch tiết kiệm để đề phòng những chuyện ngoài ý muốn xảy ra, khiến mình rơi vào tình cảnh thiếu thốn, nợ nần.

Sự nghiệp được cát tinh Ấn Quan trợ lực nên cơ hội phát triển vẫn có, song hung hiểm luôn rình rập. Nhìn chung vận khí lúc này khá bấp bênh. Có lẽ bản mệnh cần xem xét lại chính mình, làm việc nghiêm túc và cẩn thận hơn để tránh phạm phải những sai sót không đáng có.

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Có hung tinh Đại Hao chủ hao tài chiếu mệnh, tình hình tài chính của người tuổi Tỵ trong tuần này khá bất ổn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi có thể gặp không ít rắc rối do Ngũ Quỷ tác động. Điềm báo có thị phi ập tới, kẻ tiểu nhân đơm đặt, đồn thổi những chuyện sai lệch nhằm phá hoại thanh danh của người tuổi này. Con giáp này được nhắc nhở cần giữ vững tinh thần để đối phó với những thủ đoạn xấu xa kia.

Để giảm thiểu tối đa những xui xẻo không đáng có, bạn nên làm việc thật cẩn thận và tập trung. Hãy cứ tin tưởng vào chính mình và không để bản thân bị phân tâm bởi ý kiến của người khác là điều bản mệnh cần làm. Thoát khỏi trạng thái bị động để chủ động hơn trong mọi việc, bạn sẽ vượt qua mọi sóng gió sớm thôi.

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Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi có thể gặp không ít rắc rối do Ngũ Quỷ tác động - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng từ ngày 15/11 đến 21/11/2021, tuổi Ngọ có thể vướng phải những rắc rối không đáng có liên quan tới pháp luật hoặc các quy định. Đừng chủ quan mà quá tin tưởng ai đó, con giáp này cũng nên tự mình tìm hiểu trước khi xin tư vấn của ai đó dù bản mệnh nghĩ họ có kinh nghiệm hơn mình.

Lời khuyên cho tuổi Ngọ trong tuần này đó là tại một tình huống nào đó, nên lùi bước để nhìn thấy rõ hơn toàn bộ tình hình và phân tích chúng thật cặn kẽ trước khi đưa ra quyết định. Điều này tạo lợi thế giúp bản mệnh tìm kiếm giải pháp phù hợp cho mọi vấn đề.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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