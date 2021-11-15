Sức khỏe 12 con giáp ngày 16/11/2021: Tý mất ngủ, Thìn cần bổ sung nước, Hợi nên chú ý hơn đến xương cốt

Tâm linh - Tử vi 15/11/2021 23:54

Tử vi về sức khỏe 12 con giáp ngày 16/11/2021 cho thấy Tý mất ngủ, Thìn cần bổ sung nước, Hợi nên chú ý hơn đến xương cốt.

Tuổi Tý

Cục diện Thủy Thổ tương xung cho thấy sức khỏe của tuổi Tý gặp phải một số vấn đề bất ổn, đó là lý do gần đây con giáp này hay mất ngủ hoặc ngủ không ngon. Có thể nguyên nhân đến từ những căng thẳng trong thời gian qua, bản mệnh nên tìm cách tháo gỡ phiền muộn thay vì lạm dụng vào thuốc.

Tuổi Sửu

Hôm nay sức khỏe cần chú ý bệnh như ho hen, khó thở. Tử vi đoán rằng có thể do bạn thường sống trong căng thẳng, không dám lao động nặng nhọc, gầy yếu, xanh xao, có thể dẫn tới tổn thương phổi và suy tim, sức khỏe ngày càng suy kiệt.

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Hôm nay tuổi Mão nên chú ý đến sức khỏe của tim - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi tuổi Dần hôm nay rơi vào cục diện Thổ Kim tương sinh mệnh chủ quá vượng. Thổ Kim tương sinh mệnh chủ suy nhược cần thận trọng đầy bụng, khát nước, bí tiểu. Về mặt sức khỏe tuổi Sửu hôm nay nên chú ý đề phòng bệnh đi tiểu khó hay còn gọi là bí tiểu.

Tuổi Mão

Hôm nay tuổi Mão nên chú ý đến sức khỏe của tim. Tim suy dẫn tới hiện tượng không thể nằm thẳng, khi nằm thẳng thì hô hấp khó khăn. Bạn nên dưỡng sinh tim, giữa trưa nên nghỉ ngơi. Không cần ngủ quá lâu, bạn chỉ cần ngủ 10 phút là đủ, cũng rất tốt cho tim. Giải trừ mệt mỏi tăng cường sức khỏe

Tuổi Thìn

Về sức khỏe, tuổi Thìn hôm nay cần thận trọng với chứng khát nước, chủ yếu do âm khó ẩm nhiều, ngũ tạng bốc hỏa. Thận trọng do dương khí trong tỳ thận không đủ, nước trong cơ thể không chuyển hóa. Bạn có thể uống nước cam thảo, các loại nước ép để trị cảm giác khát nước.

Tuổi Tỵ

Tỵ hôm nay nên thận trọng khi bị khô miệng. Bạn nên uống nhiều nước. Để duy trì sản xuất nước bọt, cung cấp đủ nước cho cơ thể suốt cả ngày. Uống nước lọc, sữa chua, trà thảo dược và 1-2 ly nước dừa mỗi ngày.

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Sức khỏe của tuổi Ngọ cũng khá ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sức khỏe của tuổi Ngọ cũng khá ổn định. Con giáp này vẫn duy trì được phong độ của mình. Tuy nhiên cũng đừng vì thế mà chủ quan. Sức khỏe là thứ vốn quý hãy vun đắp nó bằng việc rèn luyện thể thao và chăm sóc bản thân nhiều hơn.

Tuổi Mùi

Thổ khí vượng khiến con giáp này cảm thấy bí bách trong người, tâm trạng sụt giảm, không có hứng thú làm bất cứ thứ gì. Hãy thử tâm sự với nửa kia về những điều khúc mắc trong lòng xem sao, đừng lúc nào cũng âm thầm chịu đựng một mình.

Tuổi Thân

Về phương diện sức khỏe, tuổi Thân nên xem xét để thay đổi triệt để những thói quen xấu gây hại cho sức khỏe. Ngoài ra hôm nay, con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm tại phía trong khớp cổ chân, khí xung và xương bánh chè.

Tuổi Dậu

Tử vi tuổi Ngọ hôm nay nhắc nhở bạn nên chú ý đến việc nuôi dưỡng gan nếu muốn duy trì sức khỏe. Ngoài việc ăn nhiều thực phẩm có lợi, bạn cũng nên phát triển thói quen làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, không thức khuya. Luôn giữ tâm trạng vui vẻ, tránh kích động cảm xúc quá mức.

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Tử vi tuổi Ngọ hôm nay nhắc nhở bạn nên chú ý đến việc nuôi dưỡng gan nếu muốn duy trì sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay khuyên bạn hãy lựa chọn rau chân vịt cho bữa ăn bổ gan của bạn. Nó được mệnh danh là vua của các loại rau vì giá trị dinh dưỡng cao. Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng rau chân vịt có tác dụng trong việc ngừa ung thư.

Tuổi Hợi

Dậu chú ý những chứng bệnh đau nhức gân cốt là một trong nhiều loại bệnh của người trẻ hiện nay. Khi mà bạn ngồi trước máy tính quá lâu, gây đau cổ. Phòng điều hòa bật cả ngày gây đau lưng. Dùng chuột nhiều gây đau ngón tay. Thi thoảng đi bơi thì bàng quang bị đau, đầu gối nhức…

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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