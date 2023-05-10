Qua hết hôm nay, 3 con giáp 'TRÚNG SỐ' độc đắc, tiền bạc tự tìm đến cửa, VƯỢNG PHÚ ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 10/05/2023 23:26

Theo tử vi 12 con giáp, qua hết hôm nay, 3 con giáp này sẽ tràn ngập may mắn, phát tài phát lộc.

Tuổi Sửu

Qua hết hôm nay, 3 con giáp 'TRÚNG SỐ' độc đắc, tiền bạc tự tìm đến cửa, VƯỢNG PHÚ ngập tràn - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Đối với những người tuổi Sửu, việc làm ăn phát tài trong thời gian này là điều hợp lý. Bởi con giáp tuổi Sửu luôn biết tận dụng thời gian và địa điểm thích hợp để phát tài. Trong thời gian tới, chỉ cần tuổi Sửu biết nắm bắt cơ hội là có thể trở thành người giàu có.

Bắt đầu từ ngày mai, người tuổi Sửu sẽ nhận được sự trợ giúp của ngũ hành, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc. Trong thời gian sắp tới, đường tài lộc của con giáp tuổi Sửu cũng tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ "túi tiền" của bạn.

Việc đầu tư kinh doanh khá thuận lợi, ngay cả chuyện khai trương mở cửa hàng hay lập nghiệp cũng không ít, thu nhập từ công việc chính của con giáp này càng ngày càng tăng tiến. Có thể nói, đây chính là thời điểm báo hiệu vận may của người tuổi Sửu đã đến, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý. 

Tuổi Mùi

Qua hết hôm nay, 3 con giáp 'TRÚNG SỐ' độc đắc, tiền bạc tự tìm đến cửa, VƯỢNG PHÚ ngập tràn - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Vận tài lộc của người tuổi Mùi trong thời gian tới không thể xem nhẹ. Mùi khiến mọi người phải ao ước có được vận may như họ đang có. Nhờ Chính Tài lên đến đỉnh cao nên Mùi thu về nhiều tài lộc và rất ổn định. Dự báo Mùi có thể tăng lương thăng chức trong thời gian này.

Khi Chính Tài lên ngôi thì công việc của Mùi cũng vô cùng thuận lợi, suôn sẻ. Con giáp này gặt hái được nhiều thành công trong công việc và nhận được nhiều đánh giá tốt từ phía cấp trên.

Một điểm nữa không thể không nhắc đến trong vận trình tài lộc của con giáp này là sẽ có nhiều cơ may tài lộc bất ngờ. Tiền bạc cứ ùn ùn đổ về như nước mùa mưa. 

Tuổi Thìn

Qua hết hôm nay, 3 con giáp 'TRÚNG SỐ' độc đắc, tiền bạc tự tìm đến cửa, VƯỢNG PHÚ ngập tràn - Ảnh 3
  Ảnh minh họa

Người tuổi Thìn được quý nhân phù trợ, thành tâm cầu nguyện sẽ đạt được những điều mình mong muốn. Vốn là người trong sáng đôn hậu, lại thêm phần hòa nhã, khéo léo trong giao tiếp và ứng xử, biết cách đối nhân xử thế, cân bằng các mối quan hệ nên những người tuổi Thìn được lòng những người tiếp xúc với họ.

Những ngày sắp tới, người tuổi Thìn sẽ tìm thấy nhiều cơ hội phát triển đột phá trong sự nghiệp. Trong cả một thời gian qua, đầu óc của họ hoạt động một cách tích cực và hiệu quả nhờ đó cấp trên sẽ đánh giá cao năng lực của họ. 

Nếu nhận thấy cơ hội tốt, bạn nhanh chóng nắm bắt và nỗ lực hoàn thiện nó một cách tốt nhất. Đó là lí do, việc tăng lương hay tăng chức là điều sớm muộn cũng xảy với người tuổi Thìn trong thời gian sắp tới.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Biết ngay 3 con giáp gặp xui xẻo từ tình duyên đến sự nghiệp trong ngày 11/5/2023, chú ý đề phòng tiểu nhân, vận trình bế tắc

Biết ngay 3 con giáp gặp xui xẻo từ tình duyên đến sự nghiệp trong ngày 11/5/2023, chú ý đề phòng tiểu nhân, vận trình bế tắc

Trong ngày mới tới đây, những con giáp này sẽ gặp vô vàn khó khăn, làm việc gì cũng phải cẩn trọng nếu không muốn rước họa vào thân.

Xem thêm
Từ khóa:   bói vui 12 con giáp con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 5 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 6 giờ 4 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 6 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ