Biết ngay 3 con giáp gặp xui xẻo từ tình duyên đến sự nghiệp trong ngày 11/5/2023, chú ý đề phòng tiểu nhân, vận trình bế tắc

Trong ngày mới tới đây, những con giáp này sẽ gặp vô vàn khó khăn, làm việc gì cũng phải cẩn trọng nếu không muốn rước họa vào thân.

Tuổi Tý Ảnh minh họa Người tuổi Tý vốn thông minh lanh lẹ, có chính kiến của riêng mình, lại thêm khả năng sáng tạo vô cùng tốt. Dù là làm bất cứ chuyện gì, con giáp này cũng cẩn thận chu đáo, có kế hoạch của riêng mình, mỗi khi gặp khó khăn đều có phương án xử lý hiệu quả. Tử vi dự báo rằng, trong ngày 11/5 tới đây là thời gian có hung cát đan xen. Trong thời gian này, bản mệnh dễ đối mặt với nhiều trở ngại, công việc phát sinh sự cố, các mối quan hệ ngoại giao gặp trục trặc. Tài vận giảm bất ổn, đầu tư có sinh lời nhưng thực sự không bền vững.

Thời điểm này, tài vận của tuổi Tý có lúc vượng, có lúc lại giảm sút nghiêm trọng. Vì vậy, bản mệnh cần chú ý vào các dự án đầu tư, không nên bỏ ra một số tiền quá lớn mà không suy nghĩ kỹ. Tốt nhất nên đợi thời điểm thích hợp hơn. Nếu có nhận được lời nhờ vả, vay mượn hay rủ rê đầu tư tiền từ người khác, bạn nên hết sức thận trọng, chớ vì cả nể mà mất cả tiền và mối quan hệ. Tuổi Thìn Ảnh minh họa Chia buồn với con giáp xui xẻo ngày mới là tuổi Thìn. Thời điểm này, khối lượng công việc ngày càng tăng, kèm theo đó là áp lực tiến độ khiến tinh thần của bản mệnh bị ảnh hưởng nặng nề. Do đó khi xử lý công việc, bạn cần đặc biệt chú ý thái độ trong giao tiếp, hãy tỏ ra khiêm nhường, thận trọng hơn là khoa trương, ngạo mạn.



Trên phương diện tài lộc, bản mệnh cần tính toán thận trọng hơn, để ý tới các con số trong hợp đồng, tránh sai sót nếu không sẽ phải bỏ tiền túi ra đền bù. Những hạng mục quy mô lớn hay giàu tính mạo hiểm có thể không quá thích hợp trong thời gian này.



Vận trình tình cảm cũng không hề khả quan khi người độc thân cảm thấy khó khăn trong việc mở lòng với ai đó. Với các cặp đôi, cũng vì quá mải mê với công việc nên bạn chẳng còn tâm trạng nào để ý tới chuyện tình cảm của mình.

Tuổi Tuất Ảnh minh họa Đối người tuổi Tuất, khi họ đã quyết tâm làm thì sẽ dốc tâm dốc sức hoàn thành đến cùng, mặc những người xung quanh nói gì. Trong cuộc sống gia đình, phụ nữ tuổi Tuất là người khá chu toàn, bất kể bận rộn công việc thế nào, họ cũng sẽ dành thời gian cho gia đình, làm mọi thứ vi gia đình. Nam tuổi Tuất là người có tâm địa tốt, lương thiện, một lòng, một dạ vì công việc và gia đình. Ở họ luôn có lòng kiên định và có dũng khí lao lên phía trước vì mục tiêu. Việc kiếm tiền trở nên bấp bênh, dù có cơ hội nhưng khó tận dụng trọn vẹn, tiền vào túi rồi lại ra một cách dễ dàng. Thời gian này tốt hơn hết bạn nên tập trung vào công việc chính, những việc ngoài luồng có thể đá đưa, nhưng đừng chú trọng quá nhiều. Việc đầu tư hay kinh doanh cũng cần phải thận trọng, làm theo kế hoạch, định hướng rõ ràng. Đừng làm theo phong trào hay làm chỉ để cạnh tranh với người khác, dù có thể thành công đấy nhưng không bền vững. Ngoài ra, trong tháng có nhiều việc phát sinh bất ngờ phải chi tiêu nhiều tiền. Vì không có sự chuẩn bị từ trước, sự việc lại xảy ra bất ngờ nên bản mệnh khá bối rối, bị động. * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

ĐẸP NGƯỜI ĐẸP NẾT: Phụ nữ thuộc ba con giáp này NGƯỜI GẶP NGƯỜI YÊU, HOA GẶP HOA NỞ Ba con giáp sau có sự thu hút mạnh cánh đành ông, khiến cánh đồng ông dù chỉ gặp lần đầu cũng mê đắm đuối. Bạn thuộc con giáp nào sau đây?

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