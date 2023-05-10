Những con giáp có GIÁC QUAN THỨ 6: Dự đoán được VẬN HẠN, nhìn thấu được LÒNG NGƯỜI, có thể tránh được những HIỂM HỌA KHÔNG MAY xảy ra

Người tuổi Mùi có giác quan thứ 6 rất rõ ràng; đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Khi đã lập gia đình, họ thường dành tình cảm rất sâu đậm cho người bạn đời của mình. Nếu mối quan hệ bắt đầu xuất hiện những điểm đáng ngờ họ sẽ rất nhanh nhận ra, thậm chí biết rõ bí mật của chồng nhưng vẫn cố làm như không biết. Một khi đã đạt đến giới hạn, họ sẽ làm lớn một phen, sẵn sàng ly hôn khi chồng không sửa đổi.

Người tuổi Sửu có trực giác vô cùng tinh tế và nhạy cảm. Họ sở hữu giác quan thứ 6 vô cùng mạnh. Nhờ đó, họ dự đoán được điều nguy hiểm rình rập và có thể tránh được những điều không may. Nếu Sửu đưa ra lời khuyên thì bạn chớ mà bỏ qua. Nếu Sửu dự đoán được chặng đường phía trước có chút mạo hiểm. Nhưng không quá nguy cấp thì họ sẽ dũng cảm bước tiếp. Sửu sẵn sàng chấp nhận đương đầu với những điều khó khăn.

Vậy nên thành công đến với người tuổi Sửu cũng khá cao. Và bạn cũng đừng dại nói dối người tuổi này nhé.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa

Người tuổi Hợi thường mang đến cho người khác cảm giác an toàn. Trong mọi vấn đề họ thường khá bình tĩnh khi đưa ra quyết định. Người tuổi Hợi luôn khiến người khác phải dè chừng với mình.

Bên cạnh đó, trực giác của họ cũng cực kỳ chính xác. Tuy nhiên, không hẳn là tự nhiên mà là do người tuổi Hợi có khả năng phân tích và đánh giá mọi thứ xung quanh.

Trong hôn nhân, nếu đối phương có bí mật gì thì thông qua ánh mắt, biểu hiện, lời nói, suy nghĩ, tuổi Hợi đều đọc được một cách rõ ràng.

Người tuổi Hợi luôn khiến người khác phải dè chừng với mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo