ĐẸP NGƯỜI ĐẸP NẾT: Phụ nữ thuộc ba con giáp này NGƯỜI GẶP NGƯỜI YÊU, HOA GẶP HOA NỞ

Tuổi Tý

Lý do khiến tuổi Tý trở nên hấp dẫn cũng thật khác người. Họ được những anh chàng khác phái tiếp cận chỉ vì sự 'nam tính' của mình. Trời ban cho những cô nàng này dáng vẻ hào sảng của các đấng nam nhi, sẵn sàng ăn to nói lớn chẳng biết e ngại. Không hay tính toán so đo, kỳ kèo những chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh nên luôn có rất nhiều bạn bè. Là nam hay nữ đều thích làm bạn với những cô nàng tuổi Tý vì những lúc khó khăn họ chẳng e ngại mà ra tay giúp đỡ rất nhiệt tình. Tuổi Tý không hẳn là đào hoa nhưng tình yêu của tuổi Tý rất say đắm và cuồng nhiệt. Điều này có vẻ còn may mắn hơn những con giáp khác, vì tuổi Tý có cơ hội gặp được người thật lòng yêu thương mình.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo