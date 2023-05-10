THĂNG CHỨC LÀM SẾP: 3 con giáp có quý nhân phù trợ trở thành sếp lớn, đếm tiền KHÔNG XUỂ trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 10/05/2023 21:00

CHÚ Ý: Ba con giáp sau sẽ được thăng chức trong 15 ngày tới, bạn có nằm trong ba con giáp sau đây không?

Tuổi Hợi

THĂNG CHỨC LÀM SẾP: 3 con giáp có quý nhân phù trợ trở thành sếp lớn, đếm tiền KHÔNG XUỂ trong 15 ngày tới - Ảnh 1
 Ảnh minh họa 

Có tầm nhìn xa trông rộng, luôn làm việc chăm chỉ và rất tỉ mỉ, những người tuổi Hợi cũng rất xứng đáng nằm trong top những ứng viên có số mệnh trở thành sếp. Để bắt đầu một cái gì mới, những người tuổi Hợi sẽ luôn gặp bất lợi vì độ sáng tạo của họ chưa được cao, tuy nhiên qua bước khởi đầu thì mọi việc sẽ rất hoàn hảo vì độ trau chuốt tỉ mỉ của họ. Hơn thế nữa, con giáp này rất biết cách dùng người và dùng tiền. Người tuổi Hợi biết phát huy năng lực của mình một cách tối đa. Vào những hoàn cảnh khó xử thì người tuổi Hợi lại có đủ sự lạnh lùng vốn có để đặt công việc lên trên hết, tránh bị tình cảm gây mất tập trung.

Tuổi Dần 

THĂNG CHỨC LÀM SẾP: 3 con giáp có quý nhân phù trợ trở thành sếp lớn, đếm tiền KHÔNG XUỂ trong 15 ngày tới - Ảnh 2
  Ảnh minh họa 

Sáng tạo, quyết đoán, biết cách đối nhân xử thế là những yếu tố tốt đẹp hội tụ ở những người sinh năm Dần. Những yếu tố này đều là yêu cầu cơ bản để bạn có thể trở thành sếp thành công trong tương lai. Khi đã hội tụ điều kiện cần, con giáp này còn phải biết nắm bắt những cơ hội và nỗ lực hết khả năng của mình để đạt những gì mong muốn mà không quan ngại khó khăn.Cho dù trong thời gian bạn phấn đấu, việc va chạm với đối phương là không thể tránh khỏi, tuy nhiên bằng cách đối nhân xử thế khôn khéo, con giáp này vẫn được lòng mọi người. Chính vì vậy, những người tuổi Dần sẽ có khả năng tận dụng mọi cơ hội để được cất nhắc cho vị trí quản lý trong công việc. Điều tất nhiên là nỗ lực của họ đa phần đều thành công. Nóng tính là điểm trừ nhỏ duy nhất của người tuổi Hổ.

Tuổi Thìn

THĂNG CHỨC LÀM SẾP: 3 con giáp có quý nhân phù trợ trở thành sếp lớn, đếm tiền KHÔNG XUỂ trong 15 ngày tới - Ảnh 3
 Ảnh minh họa  

Nếu người tuổi Dần thăng chức nhờ nỗ lực của bản thân, thì người tuổi Thìn lại dễ được đề bạt bởi vì họ quá may mắn và thường được quý nhân phù trợ. Trong thực tế, lối sống hòa đồng và phóng khoáng của con giáp này dễ đi vào lòng người, bởi vậy cho nên ai cũng quý trọng và sẵn sàng hậu thuẫn để những người tuổi Thìn đạt được ước nguyện.Hơn thế nữa, người tuổi Thìn luôn luôn chứng minh sự căng tràn sức sống của mình. Trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn, họ vẫn luôn mỉm cười và tìm ra các giải pháp xử lý. Điều thu được là công việc của con giáp này luôn luôn thuận buồn xuôi gió. Về phương diện khác, người tuổi Thìn cần chú ý tránh để vấn đề tình cả ảnh hưởng tới sự nghiệp. Bởi lẽ, con giáp này có số mệnh rất đào hoa.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp này có quý nhân phù trợ: TIỀN CHẤT CHẬT NHÀ, ngập trong nhung lụa, chỉ việc rung đùi hốt bạc, ngày càng thịnh vượng

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp này có quý nhân phù trợ: TIỀN CHẤT CHẬT NHÀ, ngập trong nhung lụa, chỉ việc rung đùi hốt bạc, ngày càng thịnh vượng

Ba con giáp sau trong 7 ngày tới được quý nhân hộ phù TIỀN CHẤT CHẬT NHÀ, ngập trong nhung lụa, chỉ việc rung đùi hốt bạc, ngày càng thịnh vượng

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp bói vui 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 5 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 6 giờ 16 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 6 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ