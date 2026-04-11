Qua đêm nay (11/4), 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 11/04/2026 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng, sự nghiệp hanh thông trong thời gian này nhé!

Con giáp tuổi Dậu 

Qua đêm nay (11/4), Lục Hợp trợ mệnh nên Dậu biết cách lập kế hoạch, hợp tác làm ăn thuận lợi. Bạn ăn nói khôn khéo nên hay được lòng đồng nghiệp và cấp trên, người khác làm ăn chung cũng thích bạn. Hôm nay là một ngày dễ chịu, công việc không còn là thứ quá áp lực với bạn.

Qua đêm nay (11/4), 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng, sự nghiệp hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thổ sinh Kim giúp chuyện tình cảm của Dậu có nhiều chuyển biến tốt đẹp. Bạn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp trong công ty nếu như sớm hoàn thành phần việc của mình. Sẽ có một vài đối tượng tán tỉnh xung quanh bạn trong khoảng thời gian này, vận đào hoa tăng cao.

Con giáp tuổi Ngọ 

Qua đêm nay (11/4), tuổi Ngọ có một ngày làm việc như ý nhờ được quý nhân phù trợ. Bản mệnh không phải tốn quá nhiều công sức vào công việc nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao. Cấp trên cũng nhìn vào đó để đánh giá hiệu suất mà bản mệnh làm ra, thời gian tới có thể sẽ giao thêm trọng trách cho con giáp này.

Qua đêm nay (11/4), 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng, sự nghiệp hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, những tín hiệu về tài chính rủng rỉnh còn khiến bản mệnh cảm thấy lâng lâng suốt cả ngày. Nhất là đối với người làm ăn kinh doanh, tài lộc chảy ào ào về túi, khiến bản mệnh làm việc bất chấp quên ăn quên ngủ. Dù vậy, bản mệnh vẫn nên cân đối thời gian để luôn đảm bảo sức khỏe.

Con giáp tuổi Mùi 

Qua đêm nay (11/4), đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi hanh thông rộng mở. Bản mệnh có tinh thần trách nhiệm cao, không nề hà khó khăn, sẵn sàng hi sinh cả thời gian cá nhân, thậm chí ngày cuối tuần để làm việc. Nhờ những cố gắng và nỗ lực của bản mệnh mà hiệu quả công việc được nâng cao đáng kể.

Qua đêm nay (11/4), 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng, sự nghiệp hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dù bận rộn hơn trước nhưng tuổi Mùi vẫn giữ vững phong độ, tạo được ấn tượng với cấp trên. Cơ hội thăng tiến trong tương lai rất lớn. Bản mệnh được người thân quen giới thiệu cho thêm việc tăng thu nhập. Có thể chỉ là nghề tay trái thôi nhưng con giáp này lại làm rất tốt và được mọi người tín nhiệm, tin tưởng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Nửa cuối tháng 4 dương lịch, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', một đường thẳng tiến, tiền tài vô số, sự nghiệp hanh thông

Nửa cuối tháng 4 dương lịch, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', một đường thẳng tiến, tiền tài vô số, sự nghiệp hanh thông

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', một đường thẳng tiến, tiền tài vô số, sự nghiệp hanh thông trong nửa cuối tháng 4 dương lịch này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 6 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 7 giờ 9 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 7 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 54 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 8 giờ 9 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 8 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc