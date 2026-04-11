Qua đêm nay (11/4), 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay (11/4), Lục Hợp trợ mệnh nên Dậu biết cách lập kế hoạch, hợp tác làm ăn thuận lợi. Bạn ăn nói khôn khéo nên hay được lòng đồng nghiệp và cấp trên, người khác làm ăn chung cũng thích bạn. Hôm nay là một ngày dễ chịu, công việc không còn là thứ quá áp lực với bạn.

Thổ sinh Kim giúp chuyện tình cảm của Dậu có nhiều chuyển biến tốt đẹp. Bạn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp trong công ty nếu như sớm hoàn thành phần việc của mình. Sẽ có một vài đối tượng tán tỉnh xung quanh bạn trong khoảng thời gian này, vận đào hoa tăng cao.

Qua đêm nay (11/4), tuổi Ngọ có một ngày làm việc như ý nhờ được quý nhân phù trợ. Bản mệnh không phải tốn quá nhiều công sức vào công việc nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao. Cấp trên cũng nhìn vào đó để đánh giá hiệu suất mà bản mệnh làm ra, thời gian tới có thể sẽ giao thêm trọng trách cho con giáp này.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, những tín hiệu về tài chính rủng rỉnh còn khiến bản mệnh cảm thấy lâng lâng suốt cả ngày. Nhất là đối với người làm ăn kinh doanh, tài lộc chảy ào ào về túi, khiến bản mệnh làm việc bất chấp quên ăn quên ngủ. Dù vậy, bản mệnh vẫn nên cân đối thời gian để luôn đảm bảo sức khỏe.

Con giáp tuổi Mùi

Qua đêm nay (11/4), đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi hanh thông rộng mở. Bản mệnh có tinh thần trách nhiệm cao, không nề hà khó khăn, sẵn sàng hi sinh cả thời gian cá nhân, thậm chí ngày cuối tuần để làm việc. Nhờ những cố gắng và nỗ lực của bản mệnh mà hiệu quả công việc được nâng cao đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

Dù bận rộn hơn trước nhưng tuổi Mùi vẫn giữ vững phong độ, tạo được ấn tượng với cấp trên. Cơ hội thăng tiến trong tương lai rất lớn. Bản mệnh được người thân quen giới thiệu cho thêm việc tăng thu nhập. Có thể chỉ là nghề tay trái thôi nhưng con giáp này lại làm rất tốt và được mọi người tín nhiệm, tin tưởng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!