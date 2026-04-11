Đúng 20h hôm nay, ngày 11/4/2026, 3 con giáp nhận LỘC lớn, tiền ập vào nhà, may mắn ngút ngàn, làm đâu trúng đó

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/4/2026, tuổi Thân dễ phát tài, nhất là với những người đang làm nghề tự do và đã cố gắng, nỗ lực trong suốt một thời gian dài. Con giáp này sẽ được hưởng thành quả lao động xứng đáng với những gì đã bỏ ra.

Tuổi Thân dễ gây được ấn tượng tốt ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên. Tuy nhiên mối quan hệ giữa với nửa kia của mình lại không quá tốt đẹp. Con giáp này có thể trở thành người không giữ lời và khiến nửa kia tức giận. Hãy thành khẩn nhận lỗi để hóa giải những xích mích không đáng có.

Vận trình công danh sự nghiệp diễn ra khá thuận lợi. Công việc đi vào khuôn khổ, tuổi Thân có thể an tâm nghỉ ngơi mà không cần lo nghĩ nhiều. Vận tài lộc cũng hanh thông nên con giáp này có thể an tâm tiến hành các kế hoạch đã xây dựng trước đó, kết quả thu về sẽ không phải thất vọng.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/4/2026, Thiên Ấn mang lại nhiều dấu hiệu tốt đẹp cho sự nghiệp của người tuổi Dậu. Bạn khẳng định được thế mạnh của mình trong các công việc nghiên cứu, dịch vụ... Mọi người đều ngưỡng mộ những thành quả mà bạn đạt được.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bạn không nên vội vàng hài lòng với hiện tại, bởi bạn chỉ cần buông lỏng tinh thần một chút thôi là người khác sẽ tranh thủ cơ hội để vươn lên. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, bạn dừng lại là sẽ nhanh chóng trở thành người tụt hậu.



Kim sinh Thủy, những người còn độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Hãy cởi mở hơn nữa để mọi người nhận ra sức hấp dẫn của bạn. Nếu may mắn, bạn có thể gặp được người phù hợp, quan hệ đôi bên sẽ ấm lên nhanh chóng.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/4/2026, tuổi Hợi có điềm báo vượng tài trong ngày Thiên Tài nhập mệnh. Nguồn thu chủ yếu đến từ việc buôn bán hoặc đầu tư tay trái. Kinh doanh gặp đúng thời, tiền bạc thu về tay không ít nhờ hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay cũng là ngày tốt để bản mệnh mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ để tránh những sự cố không đâu.

Tuy nhiên, hôm nay có khả năng cao là con giáp này sẽ xảy ra bất hòa với nửa kia vì nóng giận, không kiềm chế được lời ăn tiếng nói của mình. Ngũ hành xung khắc có thể là nguyên nhân đẩy mâu thuẫn lên cao. Bạn chớ nên để những chuyện không đâu gây sứt mẻ tình cảm và cũng là ảnh hưởng tới vận khí đang lên của chính mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!