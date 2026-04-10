Đúng 20h hôm nay, ngày 10/4/2026, 3 con giáp 'mở nắp rương vàng', tài khoản nảy số liên tục, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 10/04/2026 08:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp 'mở nắp rương vàng', tài khoản nảy số liên tục, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã' vào đúng 20h hôm nay, ngày 10/4/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/4/2026, Tam Hội trợ mệnh sẽ mang theo những điều tốt đẹp đến cho người tuổi Mùi. Nhờ quý nhân giúp sức, con giáp này nhanh chóng hoàn thành mọi việc và mang về những thành tích vô cùng xuất sắc.  

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/4/2026, 3 con giáp 'mở nắp rương vàng', tài khoản nảy số liên tục, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tin vui tài lộc cũng sẽ tìm đến với bản mệnh trong ngày có Thực Thần xuất hiện này. Nhất là với những người làm nghề tự do, bạn sẽ có được một khoản thu không hề nhỏ khiến cho không ít người phải ngưỡng mộ và ghen tị nữa.

 

Ngũ hành Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa con giáp này với các thành viên trong gia đình trở nên gắn kết hơn. Đôi bên dần đã hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn, dù khó khăn phía trước nhưng cũng chẳng nề hà vì đã có nhau cùng song hành trên bước đường này.

Con giáp tuổi Thân 

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/4/2026, tuổi Thân gặp ngày Thân Tý tam hợp nên các mối quan hệ của bản mệnh khá hài hòa, dễ chịu, con cái hiếu thuận, sớm trưởng thành biết lễ nghĩa. Đây cũng chính là niềm vui mà con giáp này cảm nhận được rõ ràng nhất giúp quên đi mọi mệt nhọc và cố gắng phấn đấu hơn.

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/4/2026, 3 con giáp 'mở nắp rương vàng', tài khoản nảy số liên tục, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

May mắn kèm theo chính là tài lộc phất cao, song tuổi Thân cũng nên chú ý căn cơ, xây dựng từ gốc chứ không nên ăn xổi, làm giàu nhanh chóng thì cũng bị lật đổ rất nhanh. Bản mệnh cần có định hướng đúng đắn, đừng sa ngã vào con đường phạm pháp mà phải trả giá đắt.

Ngũ hành tiêu hao cộng thêm áp lực cuộc sống khiến tuổi Thân đôi khi cảm thấy kiệt sức và rất mệt mỏi. Lời khuyên dành cho con giáp này là cần bổ sung năng lượng thông qua các bữa ăn đầy đủ dưỡng chất, nhiều trái cây, rau xanh, ngũ cốc và thịt cá…

Con giáp tuổi Ngọ 

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/4/2026, vận trình hôm nay có thể diễn tiến theo hướng hoàn toàn khác khi mà tuổi Ngọ có sự cố chấp, bảo thủ trong suy nghĩ và hành động của mình. Điều đó dễ khiến cho tiền bạc đầu tư thất thoát, thua lỗ. Không phải bản mệnh không có kinh nghiệm, mà do bản thân đang quá tự tin, chủ quan.

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/4/2026, 3 con giáp 'mở nắp rương vàng', tài khoản nảy số liên tục, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này không hề để tâm đến những vấn đề có thể phát sinh trong khi đây là chuyện liên quan đến tiền bạc, vốn dĩ không thể tùy tiện được. May mắn là con giáp này đang được cát tinh trợ mệnh, công việc có quý nhân giúp đỡ nên khó khăn dần được giải quyết ổn thỏa.

Tỵ Ngọ tương hội thúc đẩy vận trình tình duyên thêm vượng sắc. Tuổi Ngọ có thể hoàn toàn tự tin vào thế mạnh của mình hôm nay, đối phương thực sự đã trao gửi tình cảm cho bản mệnh. Chỉ cần con giáp này cũng bày tỏ tình cảm của mình với đối phương thì tình cảm sẽ được xác lập.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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