Không có phép màu xảy ra, tìm thấy thi thể nam sinh viên sau 5 ngày mất tích

Đời sống 11/04/2026 10:17

Ngày 11/4, gia đình nạn nhân xác nhận đã tìm thấy thi thể của T.H.T.S. (sinh năm 2005, quê Vĩnh Long), nam sinh mất tích nhiều ngày sau khi rời phòng trọ tại TP.HCM.

Theo tohong tin từ báo Người Lao Động, ngày 11/4, liên quan vụ nam sinh mất liên lạc sau khi bỏ lại xe máy gần cầu Phú Mỹ, gia đình cho biết đã tìm thấy thi thể của T.H.T.S. (SN 2005, quê Vĩnh Long).

Người nhà nạn nhân tiết lộ, sáng 10/4, trong quá trình tìm kiếm, gia đình phát hiện thi thể S. tại bụi cây ở dạ cầu Phú Mỹ (phường Cát Lái). Lúc phát hiện, thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy. Sau khi làm việc với cơ quan công an, gia đình đã hoàn tất các thủ tục để lo hậu sự cho nam sinh.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, S. là sinh viên năm 3 của một trường đại học tại TPHCM, sinh sống tại một khu nhà trọ ở quận 10 cũ.

Sáng 5/4, S. điều khiển xe máy rời khỏi phòng trọ. Đến khoảng 9h cùng ngày, cơ quan chức năng phát hiện xe máy và ba lô của nam sinh tại khu vực chân cầu Phú Mỹ.

Nghi có chuyện bất thường, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời chia nhau đi tìm kiếm. Sau 5 ngày tìm kiếm, gia đình phát hiện thi thể nam sinh ở dạ cầu Phú Mỹ.

Nữ sinh chấn thương cổ do vướng dây điện giữa đường

Ngày 10/4, Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình (tỉnh Quảng Trị) cho biết sức khỏe nữ sinh gặp tai nạn do vướng sợi dây ngang đường hiện đã ổn định, diễn tiến tích cực.

Loại rau "nhà nghèo" rẻ bèo ngoài chợ: "Thần dược" bổ xương, sạch mạch máu lại cực dễ trồng tại nhà

Loại rau "nhà nghèo" rẻ bèo ngoài chợ: "Thần dược" bổ xương, sạch mạch máu lại cực dễ trồng tại nhà

Dinh dưỡng 16 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy đau buồn tiễn biệt vợ trong lễ tang

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy đau buồn tiễn biệt vợ trong lễ tang

Sao quốc tế 24 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/4/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn quay đầu giảm nhưng vẫn đắt hơn thế giới trên 21 triệu

Giá vàng hôm nay, ngày 11/4/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn quay đầu giảm nhưng vẫn đắt hơn thế giới trên 21 triệu

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
NÓNG: Không nghỉ liên tục 9 ngày dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4, 1/5

NÓNG: Không nghỉ liên tục 9 ngày dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4, 1/5

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Thông tin MỚI vụ tài xế taxi dùng gạch tấn công vợ chồng khách đi xe

Thông tin MỚI vụ tài xế taxi dùng gạch tấn công vợ chồng khách đi xe

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
NÓNG: Từ 18/5/2026, hành vi ngoại tình có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

NÓNG: Từ 18/5/2026, hành vi ngoại tình có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Danh tính 4 nạn nhân tử vong bất thường trong ngôi nhà ở Gia Lai

Danh tính 4 nạn nhân tử vong bất thường trong ngôi nhà ở Gia Lai

Chồng bàng hoàng phát hiện vợ tử vong trong đám cháy giữa đồng

Chồng bàng hoàng phát hiện vợ tử vong trong đám cháy giữa đồng