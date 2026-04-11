Không có phép màu xảy ra, tìm thấy thi thể nam sinh viên sau 5 ngày mất tích

Đời sống 11/04/2026 10:17

Ngày 11/4, gia đình nạn nhân xác nhận đã tìm thấy thi thể của T.H.T.S. (sinh năm 2005, quê Vĩnh Long), nam sinh mất tích nhiều ngày sau khi rời phòng trọ tại TP.HCM.

Theo tohong tin từ báo Người Lao Động, ngày 11/4, liên quan vụ nam sinh mất liên lạc sau khi bỏ lại xe máy gần cầu Phú Mỹ, gia đình cho biết đã tìm thấy thi thể của T.H.T.S. (SN 2005, quê Vĩnh Long).

Người nhà nạn nhân tiết lộ, sáng 10/4, trong quá trình tìm kiếm, gia đình phát hiện thi thể S. tại bụi cây ở dạ cầu Phú Mỹ (phường Cát Lái). Lúc phát hiện, thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy. Sau khi làm việc với cơ quan công an, gia đình đã hoàn tất các thủ tục để lo hậu sự cho nam sinh.

Không có phép màu xảy ra, tìm thấy thi thể nam sinh viên sau 5 ngày mất tích - Ảnh 1
Nam sinh mất liên lạc ở TPHCM - Ảnh: Dân trí 

Trước đó, như Dân trí đưa tin, S. là sinh viên năm 3 của một trường đại học tại TPHCM, sinh sống tại một khu nhà trọ ở quận 10 cũ.

Sáng 5/4, S. điều khiển xe máy rời khỏi phòng trọ. Đến khoảng 9h cùng ngày, cơ quan chức năng phát hiện xe máy và ba lô của nam sinh tại khu vực chân cầu Phú Mỹ.

Nghi có chuyện bất thường, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời chia nhau đi tìm kiếm. Sau 5 ngày tìm kiếm, gia đình phát hiện thi thể nam sinh ở dạ cầu Phú Mỹ.

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